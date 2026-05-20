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कुल्लू नगर निकायों में इस बार महिलाओं का दबदबा, 39 में 24 सीटों पर की जीत हासिल

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में 17 मई को नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान हुआ. वहीं, कुल्लू जिले में 17 मई को हुए पांच नगर निकाय चुनाव में महिलाओं का दबदबा रहा है. जिला कुल्लू की नगर परिषद कुल्लू, मनाली, नगर पंचायत निरमंड, बंजार और भुंतर के 39 वार्डों में 24 पार्षद महिलाएं बनी हैं. इस बार चुनावों में मात्र 15 पुरुषों ने जीत दर्ज की है. ऐसे में नगर निकाय चुनाव में महिला उम्मीदवारों ने कुल्लू जिले के राजनीतिक समीकरणों को बदल कर रख दिया है.

इस नगर परिषद में सबसे ज्यादा महिलाओं की जीत

वहीं, कुल्लू जिले में नगर निकाय चुनाव में पार्षद बनी 24 महिलाओं में सबसे ज्यादा नगर परिषद कुल्लू में 8 महिलाओं ने जीत दर्ज की है. इसमें 5 निर्दलीय हैं. अब देखना यह होगा कि कुल्लू नगर परिषद की अध्यक्ष कौन होगी और यह सब नगर परिषद कुल्लू की 5 निर्दलीय पार्षद तय करेंगी.