कुल्लू नगर निकायों में इस बार महिलाओं का दबदबा, 39 में 24 सीटों पर की जीत हासिल
कुल्लू जिले में हुए नगर निकाय चुनावों में महिलाओं ने सबसे ज्यादा सीटों पर जीत हासिल कर इस बार अपना दबदबा कायम किया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 20, 2026 at 2:51 PM IST
कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में 17 मई को नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान हुआ. वहीं, कुल्लू जिले में 17 मई को हुए पांच नगर निकाय चुनाव में महिलाओं का दबदबा रहा है. जिला कुल्लू की नगर परिषद कुल्लू, मनाली, नगर पंचायत निरमंड, बंजार और भुंतर के 39 वार्डों में 24 पार्षद महिलाएं बनी हैं. इस बार चुनावों में मात्र 15 पुरुषों ने जीत दर्ज की है. ऐसे में नगर निकाय चुनाव में महिला उम्मीदवारों ने कुल्लू जिले के राजनीतिक समीकरणों को बदल कर रख दिया है.
इस नगर परिषद में सबसे ज्यादा महिलाओं की जीत
वहीं, कुल्लू जिले में नगर निकाय चुनाव में पार्षद बनी 24 महिलाओं में सबसे ज्यादा नगर परिषद कुल्लू में 8 महिलाओं ने जीत दर्ज की है. इसमें 5 निर्दलीय हैं. अब देखना यह होगा कि कुल्लू नगर परिषद की अध्यक्ष कौन होगी और यह सब नगर परिषद कुल्लू की 5 निर्दलीय पार्षद तय करेंगी.
- नगर परिषद कुल्लू से पुष्पा देवी, कुब्जा देवी, आशा ठाकुर, पूजा शर्मा, गीता देवी, राम देई, शालिनी रॉय और जीवन कला ने परचम लहराया है.
- नगर परिषद मनाली में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने सभी 7 वार्डों में जीत दर्ज की है. यहां भी 4 महिलाएं पार्षद बनी हैं. इसमें ईशा, नीलम ठाकुर, सीमा शर्मा और चंद्रा बौद्ध शामिल हैं.
- नगर पंचायत भुंतर में 7 में से 5 वार्डों में महिलाओं ने जीत हासिल की, इसमें मीना ठाकुर, चंद्रकला, सोनिया डोगरा, सोनी शर्मा और रविंद्रा डोगरा शामिल हैं.
- नगर पंचायत बंजार में बीना देवी, चंद्रा देवी, धनबंती देवी और उर्मिला देवी ने जीत दर्ज की है. यहां 7 वार्ड हैं.
- नगर पंचायत निरमंड में नीलमा देवी, सपना देवी और पुष्पा देवी ने अपने प्रतिद्वंद्वियों को हरा कर पार्षद पद पर जीत हासिल की है.
किस नगर परिषद में कितने पुरुष पार्षद
वहीं, नगर परिषद चुनाव में पुरुष पार्षद की बात करें तो कुल्लू में तीन, मनाली में तीन, बंजार में तीन, भुंतर में दो और निरमंड में सबसे ज्यादा चार पार्षद बने हैं. ऐसे में नगर निकाय चुनाव के बाद अब अध्यक्ष पद के लिए खींचतान शुरू हो गई है. अध्यक्ष पद पर कौन काबिज होगा अगले कुछ दिनों में इसकी भी तस्वीर साफ हो जाएगी.
"अबकी बार नगर निकाय चुनावों में महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा सीट आरक्षित की गई थी और इसका फायदा महिलाओं को मिला है. वहीं, इस बार के चुनाव में महिलाओं ने अपनी भागीदारी खुलकर दर्ज करवाई है, क्योंकि जो वार्ड अनारक्षित भी थे, वहां पर भी महिलाएं चुनावी मैदान में कूदी और उन्होंने जीत हासिल की." - धर्मचंद यादव, वरिष्ठ पत्रकार, जिला कुल्लू