छुट्टी पर घर आई महिला सिपाही ने की खुदकुशी, कमरे में कुंडे से लटका मिला शव
महिला सिपाही ने बुधवार को फांसी लगा कर की आत्महत्या.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 1, 2026 at 4:19 PM IST
कानपुर: रेउना थाना क्षेत्र के गिरसी गांव में बुधवार को 22 वर्षीय रिक्रूट महिला सिपाही प्रतीक्षा ने अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली. वह पहली बार छुट्टी लेकर घर पहुंची और महज कुछ ही घंटों के भीतर यह खौफनाक कदम उठा लिया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल शुरू कर दी है.
अमेठी के मोहनगंज थाने में थी पहली पोस्टिंग:
डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी के अनुसार, गिरसी गांव निवासी विजय सिंह वैस की 22 वर्षीय बेटी प्रतीक्षा की करीब छह महीने पहले यूपी पुलिस में सिपाही के पद पर तैनाती हुई थी. प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उसे पहली पोस्टिंग अमेठी जिले के मोहनगंज थाने में मिली थी. बुधवार दोपहर करीब एक बजे प्रतीक्षा छुट्टी लेकर गांव पहुंची थी. उस वक्त घर में मां सुषमा, पिता विजय सिंह, भाई राजवीर और बहनें मौजूद थीं.
खाना खाने से मना कर कमरे में चली गई:
घर पहुंचने पर प्रतीक्षा ने मां से कहा कि वह थोड़ा आराम करना चाहती है और छत पर बने कमरे में चली गई. कुछ देर बाद परिजनों ने उसे खाना खाने के लिए आवाज दी, लेकिन उसने मना कर दिया. इसके बाद घर के बाकी लोग नीचे खाना खाने चले गए. करीब दोपहर दो बजे जब बहन दिव्या ऊपर कमरे की ओर गई, तो दरवाजा अंदर से बंद मिला. दिव्या ने तुरंत माता-पिता को जानकारी दी. परिजनों ने जब किसी तरह दरवाजा खोला, तो अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए.
फॉरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य:
परिजनों की सूचना पर रेउना पुलिस मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक टीम को बुलाया. जांच के दौरान पुलिस को मृतका का मोबाइल फोन मिला, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
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