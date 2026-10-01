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छुट्टी पर घर आई महिला सिपाही ने की खुदकुशी, कमरे में कुंडे से लटका मिला शव

महिला सिपाही ने बुधवार को फांसी लगा कर की आत्महत्या.

कानपुर में महिला सिपाही ने की खुदकुशी
कानपुर में महिला सिपाही ने की खुदकुशी (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 1, 2026 at 4:19 PM IST

3 Min Read
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कानपुर: रेउना थाना क्षेत्र के गिरसी गांव में बुधवार को 22 वर्षीय रिक्रूट महिला सिपाही प्रतीक्षा ने अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली. वह पहली बार छुट्टी लेकर घर पहुंची और महज कुछ ही घंटों के भीतर यह खौफनाक कदम उठा लिया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल शुरू कर दी है.

कमरे में कुंडे से लटका मिला शव (VIDEO Credit: ETV Bharat)

अमेठी के मोहनगंज थाने में थी पहली पोस्टिंग:
डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी के अनुसार, गिरसी गांव निवासी विजय सिंह वैस की 22 वर्षीय बेटी प्रतीक्षा की करीब छह महीने पहले यूपी पुलिस में सिपाही के पद पर तैनाती हुई थी. प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उसे पहली पोस्टिंग अमेठी जिले के मोहनगंज थाने में मिली थी. बुधवार दोपहर करीब एक बजे प्रतीक्षा छुट्टी लेकर गांव पहुंची थी. उस वक्त घर में मां सुषमा, पिता विजय सिंह, भाई राजवीर और बहनें मौजूद थीं.

महिला आरक्षी ने की खुदकुशी
महिला आरक्षी ने की खुदकुशी (फाइल)(Photo Credit: ETV Bharat)

खाना खाने से मना कर कमरे में चली गई:
घर पहुंचने पर प्रतीक्षा ने मां से कहा कि वह थोड़ा आराम करना चाहती है और छत पर बने कमरे में चली गई. कुछ देर बाद परिजनों ने उसे खाना खाने के लिए आवाज दी, लेकिन उसने मना कर दिया. इसके बाद घर के बाकी लोग नीचे खाना खाने चले गए. करीब दोपहर दो बजे जब बहन दिव्या ऊपर कमरे की ओर गई, तो दरवाजा अंदर से बंद मिला. दिव्या ने तुरंत माता-पिता को जानकारी दी. परिजनों ने जब किसी तरह दरवाजा खोला, तो अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए.

प्रतीक्षा
महिला आरक्षी प्रतीक्षा (फाइल) (Photo Credit: ETV Bharat)

फॉरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य:
परिजनों की सूचना पर रेउना पुलिस मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक टीम को बुलाया. जांच के दौरान पुलिस को मृतका का मोबाइल फोन मिला, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

अमेठी के मोहनगंज थाने में थी पहली पोस्टिंग
अमेठी के मोहनगंज थाने में थी पहली पोस्टिंग (Photo Credit: ETV Bharat)
इस संबंध में डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि ग्राम गिरसी में अमेठी के मोहनगंज थाने में तैनात महिला आरक्षी द्वारा फांसी लगाकर खुदकुशी करने की सूचना मिली थी. एसीपी घाटमपुर और फॉरेंसिक टीम ने मौके का मुआयना किया है. शव का पोस्टमार्टम, डॉक्टरों के पैनल और वीडियोग्राफी के साथ कराया जा रहा है. परिजनों की तरफ से अभी कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है और न ही कोई तहरीर मिली है.
गिरसी गांव निवासी प्रतीक्षा ने की खुदकुशी
गिरसी गांव निवासी प्रतीक्षा ने की खुदकुशी (Photo Credit: ETV Bharat)
उन्होंने बताया कि अमेठी पुलिस से भी संपर्क कर जानकारी जुटाई जा रही है. मृतका के मोबाइल फोन को कब्जे में लेकर जांच के लिए भेजा गया है. परिजनों की तहरीर और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

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कानपुर में आत्महत्या
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