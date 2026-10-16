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महिला पुलिसकर्मी से दहेज उत्पीड़न, ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप, एक क्लिक में जानिए

सांकेतिक फोटो ( Photo-ETV Bharat )

हरिद्वार: एक महिला सिपाही ने अपने पति और ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने, मारपीट करने और गला दबाकर जान से मारने की कोशिश करने का आरोप लगाया है. महिला की शिकायत पर ज्वालापुर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

ज्वालापुर के सराय निवासी एक विवाहिता पुलिस विभाग में सिपाही के पद पर तैनात हैं. पीड़िता ने ज्वालापुर महिला हेल्पलाइन में शिकायत देकर बताया कि उनकी शादी 29 नवंबर 2023 को सहारनपुर जिले के गांगलहेड़ी क्षेत्र निवासी एक युवक के साथ हुई थी. आरोप लगाया कि शादी में उनके परिवार ने अपनी हैसियत के अनुसार खूब दान दहेज दिया था. कार खरीदने के लिए आठ लाख रुपये नकद भी दिए गए थे. इसके बावजूद पति, सास, ननद, नंदोई और देवर दहेज में दिए गए सामान से खुश नहीं थे. महिला सिपाही ने आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही छोटी छोटी बातों को लेकर उसके साथ झगड़ा किया जाता था और मानसिक रूप से परेशान किया जाता था.