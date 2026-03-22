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सुपौल में महिला सिपाही की बंद पड़े वॉशरूम में लटकी मिली लाश, पुलिस महकमे में हड़कंप

भोजपुर की रहने वाली महिला सिपाही की बंद पड़े वॉशरूम में लाश मिली है. दरवाजा तोड़कर उसकी डेड-बॉडी को निकाला गया. पढ़ें पूरी खबर-

महिला सिपाही की संदेहास्पद मौत
महिला सिपाही की संदेहास्पद स्थिति में मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 22, 2026 at 1:23 PM IST

3 Min Read
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सुपौल: बिहार के सुपौल में एक प्रशिक्षु महिला सिपाही की वॉशरूम में लटकी हुई लाश बरामद हुई. सुपौल में रामनवमी और ईद के मौके पर 19 मार्च को महिला सिपाही को किशनपुर थाने में तैनाती दी गई थी. महिला सिपाही की मौत की खबर से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया.

महिला सिपाही की लटकी मिली लाश : ईद के मौके पर किशनपुर थाना में प्रतिनियुक्त एक 22 वर्षीया महिला प्रशिक्षु पुलिस ने शनिवार की रात फांसी लगा आत्महत्या कर ली. महिला कांस्टेबल की सुसाइड की खबर मिलते ही पुलिस महकमा में हड़कंप मच गया. मौके पर पहुंची पुलिस ने किशनपुर थाना परिसर में स्थित एक अनुपयोगी वॉशरूम में दुपट्टे के सहारे लटक रही महिला कांस्टेबल को देख दंग रह गई. वॉशरूम का दरवाजा तोड़ उसके शव को नीचे उतारा गया.

मौके पर जांच करती पुलिस
मौके पर जांच करती पुलिस (ETV Bharat)

मौके पर पहुंचे जिले के आला पुलिस अधिकारी : सूचना पर रात्रि में ही कोसी रेंज के डीआईजी कुमार आशीष और एसपी शरथ आरएस ने पहुंचकर मामले की जांच की. वहीं पुलिस पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिया. मौके पर पहुंची एफएसएल की टीम भी जांच में जुट गई है. जबकि पुलिस द्वारा मृतका के परिजन को भी सूचना दी गई. मृतका कॉन्सटेबल आरा जिले की रहने वाली थी. वह मुजफ्फरपुर जिला बल में तैनात थीं और फिलहाल सुपौल के भीमनगर में ट्रेनिंग कर रही थीं.

पुलिस कर रही हर पहलू पर जांच : किशनपुर थानाध्यक्ष ज्ञान रंजन कुमार का कहना है कि ''सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है. उसके परिजन भी पहुंच गए हैं. शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. मौके से कुछ लिखित नोट्स भी बरामद किए गए हैं, जिस पर खुलासा होना अभी बाकी है. मृत महिला सिपाही का मोबाइल फोन उनकी जेब से बरामद हुआ है. मृतका की शादी नहीं हुई थी.''

मानसिक तनाव में थी महिला सिपाही : बताया जा रहा है कि शनिवार के दिन घटना से पहले वह अपने कमरे के बाहर बहुत देर तक गाना गाई थी. वह मानसिक रूप से तनाव में दिख रही थी. फिलहाल उसने ये कदम क्यों उठाया उसको लेकर डिपार्टमेंट में चर्चा है. देखने वाली बात है कि इस मामले में क्या कुछ निकलकर आता है.

आत्महत्या समाधान नहीं: खुदकुशी करना किसी समस्या का समाधान नहीं है. अगर किसी समस्या से परेशान हैं तो उसे अपनों के साथ शेयर करें, हर समस्या का समाधान है. अपने करीबियों से मदद मांगे, अगर तब भी समस्या का अंत नहीं होता तो नीचे दिए गए नंबर पर तुरंत संपर्क करें.

  • स्नेहा फाउंडेशन हेल्पलाइन नंबर- 04424640050 (24x7 उपलब्ध)
  • जीवन आस्था हेल्पलाइन- 18002333330
  • टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर- 1800914416
  • iCall, TISS टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज- 9152987821
  • ईमेल- icall@tiss.edu
  • फेसबुक- iCALL Psychosocial Helpline
  • एक्स- @iCALLhelpline
  • NIMH हेल्पलाइन : 988

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