ETV Bharat / state

कौशांबी में महिला सिपाही ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या

पुलिस अधीक्षक समेत तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, जांच शुरू.

female constable commits suicide by shooting herself in kaushambi
कौशांबी में महिला सिपाही ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या. (etv bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 8, 2026 at 11:42 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कौशांबी: जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां ड्यूटी पर तैनात एक महिला सिपाही ने संदिग्ध परिस्थितियों में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली. उसकी पहचान गाजीपुर निवासी 2025 बैच की सिपाही प्रियंका यादव के रूप में हुई है. घटना की जानकारी मिलते ही पूरे पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया. गंभीर हालत में प्रियंका को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना पर पुलिस अधीक्षक समेत तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की गहन जांच शुरू कर दी है.


घटना मंझनपुर मुख्यालय स्थित महिला थाना की है. जहां महिला थाना में सुबह उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब पहरे की ड्यूटी पर तैनात महिला सिपाही प्रियंका यादव ने अपनी ही सर्विस गन से खुद को गोली मार ली. गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास मौजूद अन्य महिला सिपाही और पुलिसकर्मी मौके पर दौड़े.


जमीन पर लहूलुहान हालत में पड़ी प्रियंका को तत्काल नजदीकी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की कोशिश के बाद मृत घोषित कर दिया. जानकारी के मुताबिक, प्रियंका यादव मूल रूप से गाजीपुर जिले की रहने वाली थीं और 2025 बैच की सिपाही थीं. वह आज सुबह दस बजे ही दफ्तर पहुंची थीं, जहां से उन्हें पहरे की ड्यूटी पर भेजा गया था. ड्यूटी संभालने के कुछ ही देर बाद उन्होंने कार्यालय में यह खौफनाक कदम उठा लिया.

घटना की जानकारी मिलते ही एसपी सत्यनारायण फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी है. प्रियंका ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, क्या यह कोई पारिवारिक तनाव था, मानसिक दबाव या कोई अन्य कारण, इसकी जांच की जा रही है. पुलिस अधीक्षक समेत वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का मुआयना किया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर परिजनों को सूचना दे दी गई है.

इस बारे में एएसपी अमिता सिंह का कहना है कि सुबह 10.30 बजे की घटना है. गाजीपुर की महिला कास्टेबल की गोली लगने से मौत हो गई है. प्रारंभिक कारणों की जानकारी की जा रही है. पोस्टमार्टम के लिए शव भेज दिया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

TAGGED:

UP POLICE
KAUSHAMBI NEWS
कौशांबी महिला सिपाही
कौशांबी न्यूज
KAUSHAMBI CONSTABLE SUICIDE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.