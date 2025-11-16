सीतापुर में महिला सिपाही की चप्पलों से पिटाई का VIDEO, दो बहनों ने बीच बाजार जमकर पीटा, धमकी देकर भाग निकले
महिला सिपाही की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया है और उनकी की तलाश की जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 16, 2025 at 10:59 PM IST
सीतापुर : रामपुर कलां थाना क्षेत्र में महिला सिपाही की चप्पलों से पिटाई का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. बाजार में खरीदारी कर रही सगी बहनों की महिला सिपाही से कहासुनी हो गई, इससे बाद मारपीट होने लगी. बाजार में मौजूद लोगों ने महिला सिपाही को बचाया. घटना बेहमा चौकी इलाके की है. महिला सिपाही की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया है और उनकी की तलाश की जा रही है.
महिला आरक्षी आरती सिंह महमूदाबाद क्षेत्र के बनेहरा गांव की रहने वाली हैं और वर्तमान में गोंडा जिले में तैनात हैं. आरक्षी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि रविवार दोपहर करीब 12.30 बजे बेहमा चौकी क्षेत्र में अपनी बहन के साथ मौजूद थीं. तभी गांव की ही मधु दीक्षित, उसकी बहन और उसका भाई समेत एक अज्ञात व्यक्ति वहां आए और दुकान पर सामान लेने के दौरान विवाद करने लगे.
पीड़िता ने बताया, तीनों ने पहले गाली-गलौज की और फिर पास की एक दुकान के बाहर उन्हें पकड़कर चप्पलों से पीटा. महिला आरक्षी ने बताया कि हमलावर बेखौफ होकर उन्हें जान से मारने की धमकियां देते रहे. घटना के बाद हमलावर मौके से भाग निकले. पीड़िता ने बताया कि मारपीट में उनके शरीर पर कई चोटें आई हैं और मानसिक रूप से भी वह बेहद परेशान हैं.
पुलिस ने तहरीर के आधार पर तीनों आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है. प्रभारी निरीक्षक पीयूष सिंह का कहना है कि महिला आरक्षी की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया है. सीसीटीवी फुटेज को सबूत के तौर पर सुरक्षित रखा गया है. आरोपियों की तलाश जारी है. किसी भी हाल में कानून-व्यवस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
