मैं तुम्हारा चेहरा देखना नहीं चाहती हूं... बोलकर थाना प्रभारी ने महिला सिपाही की रिलीविंग लेटर को फेंका, परेशान पीड़िता ने सुसाइड की कोशिश की
कानपुर देहात में थाना प्रभारी की प्रताड़ना से महिला सिपाही ने किया आत्महत्या का प्रयास, पुलिस महकमे में मचा हड़कंप
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 20, 2025 at 6:02 PM IST
कानपुर देहात: यूपी के कानपुर देहात जिले में थाना प्रभारी की प्रताड़ना से परेशान होकर महिला सिपाही ने आत्महत्या की कोशिश की है. घटना की जानकारी मिलने पर जिले के पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. आनन फानन में पुलिस कर्मियों ने पीड़ित महिला सिपाही को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज चल रहा है. वहीं इस मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक ने जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए है.
बता दें कि मेरठ कि रहने वाली महिला सिपाही अंशु पिछले दो साल से कानपुर देहात के बरौर महिला थाने में तैनात है. करीब 5 दिन पहले अंशु का ट्रांसफर शिवली थाने में कर दिया गया. जिसके बाद से अंशु महिला थाने से रिलीविंग लेटर लेने के लिए लगातार थाने जा रही थी. पीड़िता का आरोप है कि वह रोजाना ही थाने के चक्कर लगा रही थी लेकिन महिला थाना प्रभारी अमिता वर्मा रिलीविंग लेटर में हस्ताक्षर नहीं कर रही हैं.
#Kanpurdehatpolice थाना बरौर में नियुक्त महिला आरक्षी द्वारा विषाक्त पदार्थ खा लेने के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकारी सिकन्दरा सुश्री प्रिया सिंह द्वारा दी गयी बाइट ।@Uppolice @adgzonekanpur @igrangekanpur pic.twitter.com/jjTNae9G9w— Kanpur Dehat Police (@kanpurdehatpol) October 20, 2025
अंशु की सहकर्मी ने भी आरोप लगाया कि पीड़िता रविवार को भी जब रिलीविंग लेटर लेकर साइन कराने के लिए महिला थाना प्रभारी अमिता वर्मा के पास पहुंची तो उन्होंने साइन नहीं किया. लेकिन इस पर जब अंशु ने ऐतराज जताया तो थाना प्रभारी आग बबूला हो गई और बोली मैं तुम्हारा एक मिनट भी चेहरा नहीं देखना चाहती हूं. इतना ही नहीं अमिता वर्मा ने उसका प्रार्थना पत्र भी फेंक दिया.
थाना प्रभारी की प्रताड़ना से आहत अंशु ने अपने क्वार्टर में आकर सुसाइड करने की कोशिश की. जब रात में उसकी रूम पार्टनर ड्यूटी से लौटकर प्लैट पर पहुंची तो अंशु को बेहोशी हालत में पाया. इसके बाद दूसरी सिपाहियों की मदद से अंशु को इलाज के लिए पास के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गए. जहां उसे देर रात मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया. वहीं जब इसके जानकारी आला अधिकारियों को दी गई तो सिकंदरा सीओ प्रिया सिंह अस्पताल पहुंची और मामले की जानकारी ली.
वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस अधीक्षक श्रद्धा पांडेय ने बताया कि मामले को लेकर जांच के आदेश दिए गए हैं. जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. हालांकि अभी अंशु की हालत गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज जारी है.
यह भी पढ़ें : दीपावली पर पत्नी घर नहीं आयी, सिंचाई विभाग के कर्मचारी किया आत्मदाह, फायर बिग्रेड की टीम ने मां को बचाया