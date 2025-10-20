ETV Bharat / state

मैं तुम्हारा चेहरा देखना नहीं चाहती हूं... बोलकर थाना प्रभारी ने महिला सिपाही की रिलीविंग लेटर को फेंका, परेशान पीड़िता ने सुसाइड की कोशिश की

महिला सिपाही ने की सुसाइड की कोशिश ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर देहात: यूपी के कानपुर देहात जिले में थाना प्रभारी की प्रताड़ना से परेशान होकर महिला सिपाही ने आत्महत्या की कोशिश की है. घटना की जानकारी मिलने पर जिले के पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. आनन फानन में पुलिस कर्मियों ने पीड़ित महिला सिपाही को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज चल रहा है. वहीं इस मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक ने जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए है. बता दें कि मेरठ कि रहने वाली महिला सिपाही अंशु पिछले दो साल से कानपुर देहात के बरौर महिला थाने में तैनात है. करीब 5 दिन पहले अंशु का ट्रांसफर शिवली थाने में कर दिया गया. जिसके बाद से अंशु महिला थाने से रिलीविंग लेटर लेने के लिए लगातार थाने जा रही थी. पीड़िता का आरोप है कि वह रोजाना ही थाने के चक्कर लगा रही थी लेकिन महिला थाना प्रभारी अमिता वर्मा रिलीविंग लेटर में हस्ताक्षर नहीं कर रही हैं.