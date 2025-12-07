ETV Bharat / state

जालौन में दरोगा मौत मामले में महिला सिपाही गिरफ्तार; पत्नी ने लगाये थे गंभीर आरोप, कोर्ट ने भेजा जेल

सीओ शैलेन्द्र बाजपेयी ने बताया कि मृतक थाना प्रभारी की पत्नी की तहरीर पर महिला आरक्षी को गिरफ्तार किया गया है.

पुलिस गिरफ्त में आरोपी महिला आरक्षी
पुलिस गिरफ्त में आरोपी महिला आरक्षी (Photo credit: ETV Bharat)
Published : December 7, 2025 at 8:53 PM IST

जालौन : कुठौंद थाना प्रभारी अरुण कुमार राय की संदिग्ध मौत मामले में आरोपी महिला कांस्टेबल को रविवार को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया. मृतक की पत्नी की तहरीर पर महिला आरक्षी मीनाक्षी शर्मा के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था.

सीओ शैलेन्द्र बाजपेयी ने बताया कि मृतक थाना प्रभारी की पत्नी माया देवी की तहरीर पर नामजद महिला आरक्षी को गिरफ्तार किया गया है. प्राथमिक विवेचना के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों को संकलित किया जा रहा है. आरोपी आरक्षी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है. मामले में अग्रिम विधिक व विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है.

यह था मामला : पांच दिसंबर की रात करीब 9:15 बजे थाना परिसर में बने आवास से गोली चलने की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंचने पर इंस्पेक्टर अरुण राय खून से लथपथ मिले थे. उनके सीने पर सर्विस रिवॉल्वर पड़ी थी. घटना के बाद कोंच में तैनात महिला आरक्षी के उनके कमरे से बाहर निकलने की बात सामने आई थी. वह चिल्लाते हुए थाने में पहुंची थी और फिर भाग गई थी. जिसके बाद थाना प्रभारी की पत्नी ने महिला कांस्टेबल पर हत्या का आरोप लगाया था. तहरीर पर पुलिस ने हत्या का केस दर्जकर हिरासत में लिया था. पूछताछ के बाद रविवार को मीनाक्षी शर्मा को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया. जानकारी के मुताबिक, महिला सिपाही की तैनाती कोंच में थी और वह दस दिन से ड्यूटी से अनुपस्थित चल रही थी.

इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय (45) गोरखपुर के रहने वाले थे. 1998 में सिपाही के रूप में पुलिस सेवा में भर्ती हुए थे. उन्हें वर्ष 2013 में उप निरीक्षक बनाया गया था. इसके बाद उत्कृष्ट कार्य के आधार पर वर्ष 2022 में इंस्पेक्टर बनाया गया. 2023 से जालौन में तैनात थे. उनकी पहचान एक अनुशासित और शांत स्वभाव के अधिकारी के रूप में थी. उन्हें मीडिया सेल का प्रभार दिया गया था. इसके बाद वह कोंच कोतवाली और फिर उरई कोतवाली में लगभग एक वर्ष से अधिक समय तक सेवा देते रहे. 21 अगस्त 2024 को उनका ट्रांसफर कुठौंद थाने पर किया गया था. जहां पर वह प्रभारी निरीक्षक के रूप में तैनात थे.

