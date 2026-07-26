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"चार साल की बेटी को जबरन छीना..."; महिला कांस्टेबल ने लगाया शारीरिक उत्पीड़न का आरोप, बोली- "पति मारपीट करता है"

लखनऊ : राजधानी में रहने वाली एक महिला कांस्टेबल ने थाना तालकटोरा में अपने पति पर मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है. पीड़िता ने अपने पति पर फोन हैक करने और चार साल की बेटी को जबरन छीनने का आरोप लगाया है. तालकटोरा पुलिस ने मुकदमा दर्जकर जांच शुरू कर दी है.







​महिला कांस्टेबल के मुताबिक, उसकी शादी झांसी के रहने वाले एक युवक से हुई थी. आरोप है कि शादी के बाद से ही आरोपी पति उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है. आरोप है कि पति अक्सर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है. नौकरी छुड़वाने और पुलिस महकमे में बदनाम करने की भी धमकियां देता है.

पीड़िता का आरोप है कि आरोपी पति जब भी झांसी से लखनऊ आता है, तो मारपीट करता है. पूर्व में पीड़िता ने इसकी शिकायत डायल-112 पर भी दर्ज कराई थी. ​पीड़िता का आरोप है कि उसके पति ने उसका मोबाइल फोन हैक कर रखा है. वह उसकी निजी जानकारियां हासिल कर परिचितों को कॉल करके अभद्र व्यवहार करता है.