ETV Bharat / state

"चार साल की बेटी को जबरन छीना..."; महिला कांस्टेबल ने लगाया शारीरिक उत्पीड़न का आरोप, बोली- "पति मारपीट करता है"

तालकटोरा थाना प्रभारी कुलदीप ने बताया कि महिला कांस्टेबल की शिकायत पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 26, 2026 at 5:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : राजधानी में रहने वाली एक महिला कांस्टेबल ने थाना तालकटोरा में अपने पति पर मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है. पीड़िता ने अपने पति पर फोन हैक करने और चार साल की बेटी को जबरन छीनने का आरोप लगाया है. तालकटोरा पुलिस ने मुकदमा दर्जकर जांच शुरू कर दी है.




​महिला कांस्टेबल के मुताबिक, उसकी शादी झांसी के रहने वाले एक युवक से हुई थी. आरोप है कि शादी के बाद से ही आरोपी पति उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है. आरोप है कि पति अक्सर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है. नौकरी छुड़वाने और पुलिस महकमे में बदनाम करने की भी धमकियां देता है.

पीड़िता का आरोप है कि आरोपी पति जब भी झांसी से लखनऊ आता है, तो मारपीट करता है. पूर्व में पीड़िता ने इसकी शिकायत डायल-112 पर भी दर्ज कराई थी. ​पीड़िता का आरोप है कि उसके पति ने उसका मोबाइल फोन हैक कर रखा है. वह उसकी निजी जानकारियां हासिल कर परिचितों को कॉल करके अभद्र व्यवहार करता है.

पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने उसके पीछे अपने कुछ लोगों को लगा रखा है. पीड़िता का कहना है कि वह इस कदर मानसिक तनाव और खौफ में है कि बच्चों के स्कूल तक नहीं जा पा रही है. उसका कहना है कि केवल पुलिस वर्दी पहने रहने पर ही खुद को सुरक्षित महसूस करती है.




​पीड़िता का आरोप है कि बीती 3 अप्रैल 2026 को जब वह झांसी गई थी, तब उसका पति उसकी 4 साल की मासूम बेटी को जबरन अपने साथ ले गया. तब से आरोपी बच्ची को वापस नहीं लौटा रहा है. आरोप है कि जब भी महिला कांस्टेबल बच्ची को लेने का प्रयास करती है, तो उसे जान से मारने की धमकी दी जाती है.




तालकटोरा थाना प्रभारी कुलदीप ने बताया कि पीड़ित महिला कांस्टेबल की शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है. पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी.


यह भी पढ़ें : सिरफिरे से परेशान UP पुलिस की महिला सिपाही; 4 महीने से मोबाइल पर अश्लील मैसेज भेज रहा युवक, FIR

TAGGED:

FEMALE CONSTABLE
UP POLICE FEMALE CONSTABLE
FEMALE CONSTABLE ACCUSES HUSBAND
LUCKNOW NEWS
LUCKNOW NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.