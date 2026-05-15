करनाल में महिला क्लर्क की गोली मारकर हत्या, सीसीटीवी में कैद वारदात
करनाल में महिला क्लर्क की गोली मारकर हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया. आरोपी ने पिस्टल सिर से सटाकर फायर किया.
Published : May 15, 2026 at 6:41 PM IST
करनाल: शुक्रवार को हरियाणा के करनाल जिले में महिला क्लर्क की गोली मारकर हत्या कर दी गई. महिला सेक्टर-9 में अपने घर के बाहर स्कूटी खड़ी कर उसे लॉक कर रही थी. इस दौरान पीछे से एक युवक हेलमेट पहनकर आया और पिस्टल को सिर से सटाकर गोली मार दी. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. दिनदहाड़े महिला की हत्या की ये वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई.
करनाल में महिला की हत्या: सीसीटीवी में महिला स्कूटी से अपने घर आती दिखाई दे रही है. जब महिला घर के बाहर स्कूटी रोक कर उसे लॉक करने लगती है. तभी पीछे से बाइक सवार युवक महिला को गोली मारकर फरार हो जाता है. सीसीटीवी से पता चलता है कि युवक बाइक से महिला का पीछा कर रहा था. मृतका की पहचान डिंपल अरोड़ा (उम्र 40) के रूप में हुई है. वो बिजली निगम में क्लर्क के पद पर तैनात थी और कर्मचारी यूनियन की प्रधान भी थीं.
लंच टाइम पर घर पहुंची थी डिंपल: जानकारी के अनुसार डिंपल अरोड़ा दोपहर के समय लंच ब्रेक में खाना खाने के लिए अपने घर आई थीं. जैसे ही वो घर के बाहर पहुंचीं, उस दौरान एक बाइक सवार युवक वहां आया और बेहद करीब से उनके सिर में गोली मार दी. गोली लगते ही डिंपल गिर गई और आरोपी मौके से फरार हो गया. फायरिंग की ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है. जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है.
आरोपी की तलाश जारी: करनाल एसपी नरेंद्र बिजारणिया ने कहा कि "वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई. पूरे इलाके को घेरकर जांच शुरू की गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्च्युरी भिजवाया गया. पुलिस आसपास के कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगाल रही है. आरोपी के फरार होने के रास्तों की भी पड़ताल की जा रही है. जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा. सिर में गोली लगने से महिला की मौत हुई है."
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