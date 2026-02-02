ETV Bharat / state

हाथरस CMO दफ्तर में महिला बाबू रिश्वत लेते गिरफ्तार किया, एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथ पकड़ा

एंटी करप्शन थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की गई. थाना हाथरस गेट में FIR दर्ज हुई है.

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 2, 2026 at 9:58 PM IST

Updated : February 2, 2026 at 10:14 PM IST

हाथरस: सीएमओ कार्यालय में सोमवार को एंटी करप्शन टीम ने छापा मारकर महिला बाबू को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया. एंटी करप्शन थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि महिला बाबू ने बी फार्मा के छात्र से इंटर्नशिप के नाम पर रिश्वत मांगी थी. उनके खिलाफ एंटी करप्शन टीम विधिक कार्रवाई कर रही है.

इंटर्नशिप के लिए छात्र से मांगी थी घूस: एंटी करप्शन थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि हाथरस में थाना सिकन्द्राराऊ के पचपोरा में रहने वाले प्रशान्त कुमार से इंटर्नशिप के लिए हॉस्पिटल आवंटित करवाने के एवज में सीएमओ कार्यलय में तैनात महिला बाबू बबीता सिंह ने घूस मांगी थी. इसकी शिकायत प्रशान्त कुमार ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन से की थी.

पांच हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार: इस शिकायत पर एंटी करप्शन टीम अलीगढ़ के निरीक्षक दिनेश कुमार उपाध्याय के नेतृत्व में एक्शन हुआ. सीएमओ कार्यालय के कमरा नंबर 3 से महिला बाबू बबीता सिंह को पांच हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया गया. गिरफ्तारी के बाद महिला बाबू को टीम महिला थाने ले गई. महिला थाने में एंटी करप्शन टीम ने पूछताछ की.

थाना हाथरस गेट में दर्ज हुई FIR: महिला बाबू को गिरफ्तार करने के वाद एंटी करप्शन टीम ने विधिक कार्रवाई की. एंटी करप्शन थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि शिकायत मिली थी. उसके आधार पर यह कार्रवाई हुई है. इस मामले में FIR थाना हाथरस गेट में दर्ज हुई है. आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

