लखीमपुर खीरी में रिश्वत लेते महिला लिपिक गिरफ्तार, विकास भवन में मचा हड़कंप
भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन टीम की बड़ी कार्रवाई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 21, 2026 at 7:46 PM IST
लखीमपुर खीरी: जनपद में भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की है. विकास भवन स्थित जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में तैनात महिला लिपिक रेखा मिश्रा को 20 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और आरोपी महिला लिपिक को महिला थाना ले गई, जहां से आवश्यक विधिक कार्रवाई के बाद उसे अपने साथ लखनऊ लेकर रवाना हो गई.
एंटी करप्शन टीम के प्रभारी अनिल यादव के अनुसार, गोला गोकर्णनाथ तहसील क्षेत्र के बेड़ा मुल्तान में तैनात सफाई कर्मचारी अखिलेश ने एंटी करप्शन टीम से शिकायत की थी. जिसमें उसने बताया था कि उससे एक कार्यालयी प्रकरण के निस्तारण के नाम रिश्वत की मांग की जा रही है. शिकायत मिलने के बाद एंटी करप्शन टीम ने पूरे मामले का गोपनीय सत्यापन कराया. शिकायत सही पाए जाने पर टीम ने योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाया.
एंटी करप्शन टीम ने मंगलवार को शिकायतकर्ता को निर्धारित योजना के तहत रिश्वत की रकम लेकर डीपीआरओ कार्यालय भेजा गया. जैसे ही महिला लिपिक रेखा मिश्रा ने 20 हजार रुपये लिए, पहले से मौजूद एंटी करप्शन टीम ने तत्काल छापा मारकर उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया. कार्रवाई के दौरान कार्यालय परिसर में मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया.
शिकायतकर्ता अखिलेश ने बताया कि वह विकास खंड कुंभी की ग्राम पंचायत बेड़ा मुल्तान में नियुक्त था और उसका मामला एक आदेश से जुड़ा हुआ था. उसका आरोप है कि इस प्रकरण में डीपीआरओ सहित दो अन्य लोगों द्वारा उससे पैसों की मांग की गई थी. अखिलेश के मुताबिक, उसे कहा गया था कि "पैसे मैडम को जाकर दे दो" जब उसने महिला लिपिक से रकम पूछी तो उन्होंने 20 हजार रुपये बताकर राशि देने को कहा. शिकायतकर्ता का यह भी कहना है कि बाद में जनवरी माह में उसे निलंबित कर दिया गया था, तथा पूरा मामला एडीओ स्तर से संबंधित था.
कार्रवाई के बाद एंटी करप्शन टीम आरोपी महिला लिपिक को महिला थाना लेकर पहुंची, जहां आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई. इसके बाद टीम आरोपी को अपने साथ लखनऊ लेकर रवाना हो गई. इस कार्रवाई से पंचायत राज विभाग में दिनभर चर्चाओं का माहौल बना रहा.
एंटी करप्शन टीम के प्रभारी अनिल यादव ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद उसका सत्यापन कराया गया था. सत्यापन में शिकायत सही पाए जाने पर ट्रैप की कार्रवाई की गई. महिला लिपिक रेखा मिश्रा को 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है. आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है. मामले के अन्य तथ्यों की भी जांच की जा रही है.
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