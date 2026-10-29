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रामगढ़ में होमगार्ड बहाली: पतरातू की महिला अभ्यर्थियों की दौड़ स्थगित, जानें कारण

होमगार्ड बहाली ( Etv Bharat )

रामगढ़: जिले में चल रही होमगार्ड बहाली प्रक्रिया पर चक्रवाती तूफान अर्नब का असर देखने को मिला है. पतरातू में होने वाली महिला अभ्यर्थियों की दौड़ को स्थगित कर दिया गया है. चक्रवाती तूफान और लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और जलभराव की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने अभ्यर्थियों की सुरक्षा के मद्देनजर यह फैसला लिया है.

आज गुरुवार 29 अक्टूबर को पतरातू में होमगार्ड बहाली के तहत महिला अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा होने वाली थी. लेकिन मौसम खराब होने के कारण इसे अब अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है.