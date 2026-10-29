रामगढ़ में होमगार्ड बहाली: पतरातू की महिला अभ्यर्थियों की दौड़ स्थगित, जानें कारण
रामगढ़ के पतरातू में खराब मौसम के कारण होमगार्ड बहाली की दौड़ स्थगित कर दी गई.
Published : October 29, 2026 at 12:05 PM IST
रामगढ़: जिले में चल रही होमगार्ड बहाली प्रक्रिया पर चक्रवाती तूफान अर्नब का असर देखने को मिला है. पतरातू में होने वाली महिला अभ्यर्थियों की दौड़ को स्थगित कर दिया गया है. चक्रवाती तूफान और लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और जलभराव की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने अभ्यर्थियों की सुरक्षा के मद्देनजर यह फैसला लिया है.
आज गुरुवार 29 अक्टूबर को पतरातू में होमगार्ड बहाली के तहत महिला अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा होने वाली थी. लेकिन मौसम खराब होने के कारण इसे अब अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है.
जिला जनसंपर्क कार्यालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, परीक्षा स्थल पर मौजूद संबंधित महिला अभ्यर्थियों के साथ विचार-विमर्श करने और उनकी सहमति के बाद दौड़ स्थगित करने का फैसला लिया गया है. पतरातू प्रखंड की महिला अभ्यर्थियों की स्थगित परीक्षा अब अगले आदेश तक नहीं होगी.
अन्य प्रखंडों की परीक्षा जारी रहेगी
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि दौड़ स्थगित करने का निर्णय केवल 29 अक्टूबर को निर्धारित पतरातू प्रखंड की महिला अभ्यर्थियों के लिए लागू है. अन्य शेष प्रखंडों की शारीरिक दक्षता परीक्षाएं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेंगी.
नई तारीख की सूचना आधिकारिक वेबसाइट पर मिलेगी
स्थगित परीक्षा की अगली तिथि से संबंधित जानकारी रामगढ़ जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट (एनआईसी पोर्टल) और आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से जारी की जाएगी. प्रशासन ने संबंधित अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और परीक्षा की नई तारीख की जानकारी के लिए आधिकारिक माध्यमों पर नजर बनाए रखें.
बता दें कि चक्रवाती तूफान अर्नब के कारण रांची, रामगढ़, पलामू, जामताड़ा समेत झारखंड के कई जिलों में बारिश हो रही है. मौसम विभाग ने भारी से बहुत भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. साथ ही लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है.
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