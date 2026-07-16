ETV Bharat / state

स्कूल लेक्चरर भर्ती में महिला अभ्यर्थी को दिलवाई मेवाड़ यूनिवर्सिटी की फर्जी डिग्री, आरोपी गिरफ्तार

आरोपी गिरफ्तार ( फोटो ईटीवी भारत जयपुर )