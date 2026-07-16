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स्कूल लेक्चरर भर्ती में महिला अभ्यर्थी को दिलवाई मेवाड़ यूनिवर्सिटी की फर्जी डिग्री, आरोपी गिरफ्तार

राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने आरोपी को लिया रिमांड पर. पहले जोधपुर पुलिस भी कर चुकी अरेस्ट.

आरोपी गिरफ्तार
आरोपी गिरफ्तार (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 16, 2026 at 1:39 PM IST

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जयपुर : राजस्थान लोकसेवा आयोग (आरपीएससी) की स्कूल लेक्चरर (हिंदी) प्रतियोगी परीक्षा-2022 में एक अभ्यर्थी को फर्जी डिग्री दिलवाने में सहयोग करने वाले आरोपी को राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने गिरफ्तार कर लिया है. उसने एक अभ्यर्थी को फर्जी डिग्री दिलवाने में मदद की थी. वह अजमेर में दर्ज फर्जी डिग्री के एक मामले में भी वांछित है. इससे पहले जोधपुर में इसी तरह के एक मामले में गिरफ्तार हो चुका है. एसओजी में दर्ज फर्जी डिग्री के मामले में मुख्य आरोपी (महिला अभ्यर्थी) सहित कुल 15 आरोपी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं.

डीन से संपर्क कर दिलवाई फर्जी डिग्री : एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया, स्कूल लेक्चरर (हिंदी) भर्ती परीक्षा में महिला अभ्यर्थी ब्रह्मा कुमारी की एमए हिंदी की डिग्री फर्जी पाई गई थी. जांच में सामने आया कि अशोक विश्नोई उर्फ अशोक चोटिया ने महेंद्र सिंह राव के जरिए डॉ. सुरेश कुमार से संपर्क कर उसकी (सुरेश कुमार) की बहन ब्रह्मा कुमारी को मेवाड़ यूनिवर्सिटी, गंगरार (चित्तौड़गढ़) से एमए हिंदी की फर्जी मार्कशीट और फर्जी डिग्री दिलवाई थी. पड़ताल में यह भी सामने आया कि अशोक ने मेवाड़ यूनिवर्सिटी के डीन कौशल चंद्रुल से संपर्क कर फर्जी डिग्री और मार्कशीट दिलवाई थी.

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अजमेर में दर्ज है फर्जी डिग्री का एक और मुकदमा : उनका कहना है कि इस मामले में जोधपुर जिले के चोटियों की ढाणी निवासी अशोक चोटिया को गिरफ्तार किया गया है. उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ जारी है. उसके खिलाफ फर्जी डिग्री दिलवाने में सहयोग करने का एक मुकदमा अजमेर के सिविल लाइंस थाने में भी दर्ज है. जिसमें अनुसंधान जारी है. जबकि एक अन्य मामले में उसे जोधपुर की कुड़ी भगतासनी थाना पुलिस ने भी गिरफ्तार किया था. उसे एसओजी, अजमेर यूनिट के एएसपी श्याम सुंदर विश्नोई ने गिरफ्तार किया है.

फर्जी डिग्री केस में 15 आरोपी हो चुके गिरफ्तार : उन्होंने बताया, आरपीएससी की स्कूल लेक्चरर (हिंदी) प्रतियोगी परीक्षा-2022 में दस्तावेजों की जांच में एक महिला अभ्यर्थी ब्रह्मा कुमारी ने मेवाड़ यूनिवर्सिटी, गंगरार (चित्तौड़गढ़) से जारी एमए हिंदी की डिग्री पेश की थी. आरपीएससी ने सत्यापन करवाया तो सामने आया कि यह डिग्री मेवाड़ यूनिवर्सिटी द्वारा जारी नहीं की गई है. अभ्यर्थी ने झूठा शपथ पत्र पेश कर फर्जी डिग्री के आधार पर नियुक्ति हासिल करने का आपराधिक कृत्य किया. इस मामले में ब्रह्मा कुमारी सहित 15 आरोपियों को एसओजी पहले गिरफ्तार कर चुकी है.

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