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क्या रवि किशन से जनता पाना चाहती है छुटकारा? जानिए योगी ने गोरखपुर में किस ओर किया इशारा

सीएम योगी की चुटकी से रवि किशन के उड़े होश.

सीएम की चुटकी से रवि किशन के उड़े होश
सीएम की चुटकी से रवि किशन के उड़े होश (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 25, 2026 at 6:31 PM IST

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गोरखपुर: मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (MMMUT) में फोरेंसिक रिसर्च सेंटर उद्घाटन और महिला छात्रावास के भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टिप्पणी ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है. कार्यक्रम में मौजूद जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच मुख्यमंत्री ने गोरखपुर के सांसद रवि किशन पर चुटकी लिया, मंच से कहा, भविष्य में इस सीट पर महिला प्रत्याशी भी दावेदारी कर सकती है.

मुख्यमंत्री की इस टिप्पणी के बाद रवि किशन मंच पर ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए, कुछ देर के लिए उनके चेहरे से हवाइयां उड़ गईं. चुटकी के अंत में योगी ने इस बात को संभाला और कहा, ऐसा भी नहीं है. संसद में महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद, एक सीट महिलाओं के लिए बढ़ जाएगी, इनकी सीट सुरक्षित रहेगी.

फिलहाल राजनीतिक गलियारों में सीएम योगी के इस बयान के तरह-तरह के माने निकाले जा रहे हैं. मंच से कही गई यह बात हास्य के रूप में थी, लेकिन इसे आगामी लोकसभा चुनावों से जोड़कर भी देखा जा रहा है.

संसद द्वारा पारित नारी वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा और विधानसभा सीटों पर महिलाओं के लिए आरक्षण देने का प्रावधान है. माना जा रहा है कि यह व्यवस्था आगामी चुनावों में लागू हो सकती है, जिससे कई सीटों के समीकरण बदल सकते हैं. ऐसे में गोरखपुर जैसी महत्वपूर्ण सीट पर भी नए चेहरे सामने आने की संभावनाएं जताई जा रही हैं.

स्थानीय स्तर पर भी इस बयान को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है. कुछ लोग इसे महज मंचीय हास्य मान रहे हैं, तो कुछ इसे संभावित राजनीतिक संकेत के रूप में देख रहे हैं. तो वहीं वर्तमान सांसद के कार्यकाल पर चर्चा हो रही है.


हालांकि अभी तक पार्टी या किसी आधिकारिक स्तर पर इस तरह के किसी बदलाव के संकेत नहीं मिलें हैं. लेकिन मुख्यमंत्री की इस चुटकी और बयान ने यह जरूर स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले समय में राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि आगामी लोकसभा चुनाव में गोरखपुर सीट पर क्या तस्वीर उभरती है.

क्या रवि किशन को एक बार फिर मौका मिलेगा या पार्टी किसी नए, महिला चेहरे पर भरोसा जताएगी. समय के साथ ही इन सभी सवालों के जवाब सामने आएंगे.

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