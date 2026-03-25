ETV Bharat / state

क्या रवि किशन से जनता पाना चाहती है छुटकारा? जानिए योगी ने गोरखपुर में किस ओर किया इशारा

गोरखपुर: मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (MMMUT) में फोरेंसिक रिसर्च सेंटर उद्घाटन और महिला छात्रावास के भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टिप्पणी ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है. कार्यक्रम में मौजूद जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच मुख्यमंत्री ने गोरखपुर के सांसद रवि किशन पर चुटकी लिया, मंच से कहा, भविष्य में इस सीट पर महिला प्रत्याशी भी दावेदारी कर सकती है.

मुख्यमंत्री की इस टिप्पणी के बाद रवि किशन मंच पर ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए, कुछ देर के लिए उनके चेहरे से हवाइयां उड़ गईं. चुटकी के अंत में योगी ने इस बात को संभाला और कहा, ऐसा भी नहीं है. संसद में महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद, एक सीट महिलाओं के लिए बढ़ जाएगी, इनकी सीट सुरक्षित रहेगी.

फिलहाल राजनीतिक गलियारों में सीएम योगी के इस बयान के तरह-तरह के माने निकाले जा रहे हैं. मंच से कही गई यह बात हास्य के रूप में थी, लेकिन इसे आगामी लोकसभा चुनावों से जोड़कर भी देखा जा रहा है.



संसद द्वारा पारित नारी वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा और विधानसभा सीटों पर महिलाओं के लिए आरक्षण देने का प्रावधान है. माना जा रहा है कि यह व्यवस्था आगामी चुनावों में लागू हो सकती है, जिससे कई सीटों के समीकरण बदल सकते हैं. ऐसे में गोरखपुर जैसी महत्वपूर्ण सीट पर भी नए चेहरे सामने आने की संभावनाएं जताई जा रही हैं.

स्थानीय स्तर पर भी इस बयान को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है. कुछ लोग इसे महज मंचीय हास्य मान रहे हैं, तो कुछ इसे संभावित राजनीतिक संकेत के रूप में देख रहे हैं. तो वहीं वर्तमान सांसद के कार्यकाल पर चर्चा हो रही है.