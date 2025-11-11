ETV Bharat / state

महिला ब्रांच मैनेजर ने आत्महत्या की कोशिश की; घर से 12 लाख रुपये का जेवर हुआ था चोरी, प्रयागराज पुलिस जांच में जुटी

प्रयागराज : जिले के फाफामऊ में एक निजी फाइनेंस कंपनी की सीनियर ब्रांच मैनेजर ने उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए आत्महत्या का प्रयास किया. गोरखपुर की रहने वाली महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है. उसे आईसीयू में भर्ती कराया गया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच चल रही है.

महिला अधिकारी ने आत्महत्या का प्रयास करने से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया और एक पेज का नोट लिखा. सीनियर ब्रांच मैनेजर ने आरोप लगाया कि करीब 12 लाख रुपये मूल्य की ज्वेलरी चोरी होने के बाद भी फाफामऊ पुलिस ने कार्रवाई नहीं की. उसका आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने उन्हें टॉर्चर किया और लगातार टालमटोल करते रहे.



एफआईआर के बावजूद नहीं हुई कार्रवाई : महिला अधिकारी ने बताया कि थाने में ज्वेलरी चोरी की एफआईआर दर्ज कराई थी. उन्होंने बताया था कि वह लखनऊ गई थीं और लौटने पर उनके कमरे का ताला टूटा मिला था. सोने की ज्वेलरी गायब थी, जबकि बाकी सामान सुरक्षित था. उन्होंने कुछ लोगों पर शक जताया था, लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बाद तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई.



महिला अधिकारी के भाई का आरोप है कि बहन अपनी मेहनत की कमाई से ज्वेलरी बनवाती थीं. उनका आरोप है कि चोरी के बाद वह लगातार पुलिस के पास जाती रहीं, लेकिन सुनवाई नहीं हुई.