महिला ब्रांच मैनेजर ने आत्महत्या की कोशिश की; घर से 12 लाख रुपये का जेवर हुआ था चोरी, प्रयागराज पुलिस जांच में जुटी

डीसीपी गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत ने कहा कि ज्वेलरी चोरी की जांच चल रही है. एसीपी को जांच सौंपी गई है.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat archive)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 11, 2025 at 5:20 PM IST

2 Min Read
प्रयागराज : जिले के फाफामऊ में एक निजी फाइनेंस कंपनी की सीनियर ब्रांच मैनेजर ने उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए आत्महत्या का प्रयास किया. गोरखपुर की रहने वाली महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है. उसे आईसीयू में भर्ती कराया गया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच चल रही है.

महिला अधिकारी ने आत्महत्या का प्रयास करने से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया और एक पेज का नोट लिखा. सीनियर ब्रांच मैनेजर ने आरोप लगाया कि करीब 12 लाख रुपये मूल्य की ज्वेलरी चोरी होने के बाद भी फाफामऊ पुलिस ने कार्रवाई नहीं की. उसका आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने उन्हें टॉर्चर किया और लगातार टालमटोल करते रहे.


एफआईआर के बावजूद नहीं हुई कार्रवाई : महिला अधिकारी ने बताया कि थाने में ज्वेलरी चोरी की एफआईआर दर्ज कराई थी. उन्होंने बताया था कि वह लखनऊ गई थीं और लौटने पर उनके कमरे का ताला टूटा मिला था. सोने की ज्वेलरी गायब थी, जबकि बाकी सामान सुरक्षित था. उन्होंने कुछ लोगों पर शक जताया था, लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बाद तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई.

महिला अधिकारी के भाई का आरोप है कि बहन अपनी मेहनत की कमाई से ज्वेलरी बनवाती थीं. उनका आरोप है कि चोरी के बाद वह लगातार पुलिस के पास जाती रहीं, लेकिन सुनवाई नहीं हुई.


डीसीपी गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत ने कहा कि ज्वेलरी चोरी की जांच चल रही है. महिला ने आत्महत्या का प्रयास क्यों किया, यह जानने के लिए एसीपी को जांच सौंपी गई है.

थाना इंचार्ज अश्वनी सिंह ने कहा कि महिला अधिकारी डिप्रेशन में थीं. आत्महत्या के प्रयास से उनकी तबीयत बिगड़ी. चोरी के मामले में विवेचना जारी है और चोर को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.

यह भी पढ़ें : लेडी डॉक्टर सुसाइड केस: आरोपी गोपाल बदने को अदालत ने 5 दिन की हिरासत में भेजा

