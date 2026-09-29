रोहतक की बॉक्सर प्रवीण हुड्डा एशियन गेम्स के फाइनल में पहुंची, मेडल पक्का होने के बाद गांव में खुशी की लहर
हरियाणा के रोहतक की महिला मुक्केबाज प्रवीण हुड्डा ने एशियन गेम्स में 65 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में जगह बना ली है.
Published : September 29, 2026 at 8:58 PM IST|
Updated : September 29, 2026 at 9:12 PM IST
रोहतक : जिले के रुड़की गांव की बेटी और भारतीय महिला मुक्केबाज प्रवीण हुड्डा ने एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए 65 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल मुकाबले में 5-0 से जीत दर्ज कर फाइनल में जगह बना ली है. इस जीत के साथ ही प्रवीण ने देश के लिए कम से कम एक पदक पक्का कर दिया है. प्रवीण की इस उपलब्धि के बाद रुड़की गांव सहित उनके परिवार में खुशी का माहौल है.
फाइनल मुकाबले का इंतज़ार : सेमीफाइनल मुकाबले में प्रवीण ने अपने प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ शुरुआत से ही आक्रामक और आत्मविश्वास से भरा खेल दिखाया. उन्होंने मुकाबले के दौरान शानदार पंच लगाते हुए पांचों जजों का समर्थन हासिल किया और 5-0 के स्पष्ट अंतर से मुकाबला अपने नाम कर लिया. सेमीफाइनल जीतने के बाद अब पूरा परिवार और गांव फाइनल मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहा है.
गोल्ड मेडल लाने की आस : परिजनों का कहना है कि प्रवीण जब घर से प्रतियोगिता के लिए रवाना हुई थी, तब उसने परिवार को पदक जीतकर लौटने का भरोसा दिया था. अब उसने सेमीफाइनल जीतकर अपना वादा पूरा करने की दिशा में एक और बड़ा कदम बढ़ा दिया है. परिवार को उम्मीद है कि प्रवीण फाइनल में भी शानदार प्रदर्शन करते हुए देश के लिए स्वर्ण पदक जीतकर लौटेगी.
गांव में खुशी की लहर : परिजनों ने बताया कि प्रवीण की इस सफलता से पूरे गांव में खुशी की लहर है. परिवार के सदस्य लगातार मुकाबले से जुड़ी जानकारी लेते रहे और जैसे ही सेमीफाइनल में उसकी जीत की खबर मिली, घर में खुशी का माहौल बन गया. रिश्तेदारों और ग्रामीणों ने परिवार को बधाई देना शुरू कर दिया. परिवार का कहना है कि प्रवीण ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी मेहनत और प्रतिभा का परिचय दिया है. कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक से चूकने के बाद अब एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए उसने उस कमी को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है.
मेहनत और हौसले पर विश्वास : अब परिवार की नजरें फाइनल मुकाबले पर टिकी हैं. परिजनों का कहना है कि उन्हें अपनी बेटी की मेहनत और हौसले पर पूरा विश्वास है. उनका सपना है कि प्रवीण फाइनल जीतकर देश के लिए गोल्ड मेडल हासिल करे. प्रवीण के गांव लौटने पर ग्रामीणों द्वारा उसका भव्य स्वागत करने की भी तैयारी की जाएगी. परिवार और गांव के लोगों को अब उस पल का इंतजार है, जब रुड़की की बेटी स्वर्ण पदक के साथ घर लौटेगी.
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