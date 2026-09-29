ETV Bharat / state

रोहतक की बॉक्सर प्रवीण हुड्डा एशियन गेम्स के फाइनल में पहुंची, मेडल पक्का होने के बाद गांव में खुशी की लहर

रोहतक की बॉक्सर प्रवीण हुड्डा एशियन गेम्स के फाइनल में पहुंची ( ETV Bharat )

रोहतक : जिले के रुड़की गांव की बेटी और भारतीय महिला मुक्केबाज प्रवीण हुड्डा ने एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए 65 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल मुकाबले में 5-0 से जीत दर्ज कर फाइनल में जगह बना ली है. इस जीत के साथ ही प्रवीण ने देश के लिए कम से कम एक पदक पक्का कर दिया है. प्रवीण की इस उपलब्धि के बाद रुड़की गांव सहित उनके परिवार में खुशी का माहौल है.