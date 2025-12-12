ETV Bharat / state

फर्रुखाबाद में महिला बीएलओ को डंपर ने कुचला, पहिये के नीचे आया सिर, SIR ड्यूटी पर जाते समय हुआ हादसा

घटना के बाद चालक डंपर छोड़कर भाग गया. पुलिस आरोपी चालक की तलाश कर रही है. नाराज परिजनों ने सड़क जाम किया.

प्राथमिक विद्यालय में शिक्षामित्र थीं.
बीएलओ प्राथमिक विद्यालय में शिक्षामित्र थीं. (Photo Credit; Farrukhabad Police)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 12, 2025

फर्रुखाबाद : कादरीगेट थाना क्षेत्र में SIR ड्यूटी पर जा रही महिला बीएलओ की स्कूटी में पीछे से तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी. जिससे महिला सड़क पर गिर गई और डंपर के पहिये के नीचे आ गई. सिर कुचल जाने से मौके पर ही महिला की मौत हो गई. घटना के बाद चालक डंपर छोड़कर भाग गया. दुर्घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. पुलिस आरोपी चालक की तलाश कर रही है.

फतेहगढ़ के एसआर कोल्ड स्टोरेज गली में रहने वाले सेवानिवृत्त सैनिक संदीप सिंह चौहान की पत्नी अर्चना चौहान (40) मोहम्मदाबाद क्षेत्र के गांव मुड़गांव के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षामित्र थीं. इस समय वह बीएलओ ड्यूटी कर रही थीं. शुक्रवार दोपहर अर्चना चौहान स्कूटर से गांव मुड़गांव जा रही थीं. जेएस मेडिकल कॉलेज के सामने बेकाबू डंपर ने स्कूटर में पीछे से टक्कर मार दी.

हादसे की जानकारी होते ही परिजन मौके पर पहुंच गए और हाईवे जाम कर दिया. सीओ सीटी समेत दो थानों की पुलिस भी मौके पर पहुंची. पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को समझाकर जाम खुलवाया. मृतका की तीन बेटियां हैं. मौत से परिवार में कोहराम मच गया. बेटियों का रो-रो कर बुरा हाल है.

आईटीआई चौकी इंचार्ज विशेष कुमार ने बताया, डंपर की टक्कर से स्कूटी सवार महिला की मौत हो गई. सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची. महिला शिक्षामित्र के पद पर कार्यरत थी. पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. अभी तहरीर प्राप्त नहीं हुई है. अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

