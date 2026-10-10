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दुर्गा पूजा से पहले धनबाद की 3.46 लाख बहनों को मिला मंईयां सम्मान, खातों में पहुंचे 86.59 करोड़ रुपये

मंईयां सम्मान योजना ( ETV Bharat )

धनबादः दुर्गा पूजा से पहले झारखंड सरकार ने धनबाद जिला की लाखों महिलाओं को मंईयां सम्मान योजना की सौगात दी है. सितंबर महीने की सम्मान राशि जिले की 3 लाख 46 हजार 365 लाभुकों के बैंक खातों में सीधे भेज दी गई है.

जिला प्रशासन के मुताबिक, इस मद में कुल 86 करोड़ 59 लाख 12 हजार 500 रुपये का भुगतान किया गया है. ऐसे में त्योहार से पहले महिलाओं को मिली यह राशि घरेलू जरूरतों और पूजा की तैयारियों में मददगार साबित हो सकती है.