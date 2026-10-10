दुर्गा पूजा से पहले धनबाद की 3.46 लाख बहनों को मिला मंईयां सम्मान, खातों में पहुंचे 86.59 करोड़ रुपये
दुर्गा पूजा से पहले धनबाद जिला की महिला लाभुकों को मंईयां सम्मान योजना की राशि मिली है. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : October 10, 2026 at 12:00 AM IST
धनबादः दुर्गा पूजा से पहले झारखंड सरकार ने धनबाद जिला की लाखों महिलाओं को मंईयां सम्मान योजना की सौगात दी है. सितंबर महीने की सम्मान राशि जिले की 3 लाख 46 हजार 365 लाभुकों के बैंक खातों में सीधे भेज दी गई है.
जिला प्रशासन के मुताबिक, इस मद में कुल 86 करोड़ 59 लाख 12 हजार 500 रुपये का भुगतान किया गया है. ऐसे में त्योहार से पहले महिलाओं को मिली यह राशि घरेलू जरूरतों और पूजा की तैयारियों में मददगार साबित हो सकती है.
दुर्गा पूजा के त्योहार से पहले धनबाद जिले की लाखों महिलाओं के बैंक खातों में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना की राशि पहुंच गई है. राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत सितंबर 2026 की सम्मान राशि का आधार आधारित भुगतान किया गया है. जिला की कुल 3 लाख 46 हजार 365 लाभुकों के खातों में 86 करोड़ 59 लाख 12 हजार 500 रुपये अंतरित किए गए हैं.
धनबाद उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि योजना के तहत जिले की लाभुक महिलाओं को सितंबर महीने की सम्मान राशि का भुगतान कर दिया गया है. प्रखंड और शहरी क्षेत्रों में रहने वाली पात्र महिलाओं को इसका लाभ मिला है. त्योहार से पहले राशि मिलने से लाभुक परिवारों को आर्थिक सहारा मिलने की उम्मीद है.
प्रखंड और अंचलवार आंकड़ों पर नजर डालें तो गोविंदपुर प्रखंड में सबसे अधिक 50 हजार 413 लाभुकों को राशि मिली है. इसके बाद झरिया अंचल में 44 हजार 279 और बाघमारा प्रखंड में 44 हजार 136 लाभुकों के खातों में राशि भेजी गई है. वहीं, धनबाद अंचल में 32 हजार 424, तोपचांची प्रखंड में 27 हजार 20 और निरसा प्रखंड में 23 हजार 703 लाभुकों को योजना का लाभ मिला है.
मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना का उद्देश्य पात्र महिलाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है. दुर्गा पूजा से पहले सम्मान राशि का भुगतान होने से जिले की लाभुक महिलाओं को त्योहार की तैयारियों में राहत मिलने की उम्मीद है. कुल मिलाकर, दुर्गा पूजा से पहले धनबाद की 3.46 लाख महिलाओं के खातों में सम्मान राशि का अंतरण हुआ है. अब लाभुक महिलाओं को इस राशि से त्योहार की तैयारियों में आर्थिक मदद मिलने की उम्मीद है.
इसे भी पढ़ें- दुर्गा पूजा से पहले झारखंड सरकार का उपहार, रांची की 3.94 लाख महिलाओं के खातों में पहुंची सितंबर माह की मंईयां सम्मान राशि
इसे भी पढ़ें- रक्षा बंधन पर धनबाद की 3.46 लाख बहनों को मिला सरकार का तोहफा, खाते में पहुंची मंईयां सम्मान योजना की राशि
इसे भी पढ़ें- रक्षाबंधन से पहले बहनों को झारखंड सरकार का उपहार, रांची की 3.95 लाख महिलाओं के खाते में पहुंची सम्मान राशि