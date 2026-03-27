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करंट की चपेट में आने से मां सहित भालू के दो शावकों की मौत, वन विभाग ने बिजली विभाग पर कार्रवाई के लिए लिखा पत्र

घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. वैधानिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद भालुओं का अंतिम संस्कार कर दिया गया. वन विभाग ने विद्युत विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पत्र भी जारी किया है.

कोरबा. जिले के कटघोरा वन मंडल में एक मादा भालू और उसके दो शावकों की मौत हो गई है. यह हादसा करंट की चपेट में आने से हुआ है. तीन भालुओं की एक साथ मौत के बाद वन विभाग और विद्युत विभाग आमने-सामने आ गए हैं. इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है.

यह मामला वन परिक्षेत्र अधिकारी केंदई के अंतर्गत आता है. जानकारी के अनुसार, कोरबी वनवृत्त के सखोदा क्षेत्र में कुछ समय पहले विद्युत विभाग ने 11 केवी की विद्युत लाइन स्थापित की थी. जंगल में पेड़ की एक टहनी टूटने से बिजली का तार भी टूट गया था. यह घटना गुरुवार की बताई जा रही है. जब ग्रामीण मौके पर पहुंचे, तो उन्होंने भालुओं के शव देखे और तुरंत वन विभाग को सूचना दी. ग्रामीणों के अनुसार, तार टूटने से पूरे क्षेत्र की बिजली आपूर्ति बंद थी, लेकिन जंगल से गुजर रही 11 केवी लाइन में करंट चालू था.

वन विभाग ने विद्युत विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पत्र जारी किया है. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बिना अनुमति खींचा गया था तार

वन परिक्षेत्र अधिकारी केंदई ने इस मामले में कार्रवाई के लिए वन मंडल अधिकारी को पत्र भेजा है. पत्र में बताया गया है कि केंदई परिक्षेत्र के कोरबी वनवृत्त के सखोदा क्षेत्र में 11 केवी विद्युत लाइन बिना पूर्व अनुमति के स्थापित की गई थी. 26 मार्च को एक मादा भालू और उसके दो शावकों की मौत इसी लाइन के संपर्क में आने से हुई. जांच में यह भी सामने आया कि यह कार्य बिना अनुमति के किया गया, जिससे वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन हुआ है. इस आधार पर संबंधित कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की गई है.

यह पहला मामला नहीं

क्षेत्र में बिजली पहुंचाना और निर्बाध आपूर्ति बनाए रखना विद्युत विभाग की जिम्मेदारी होती है. इसके लिए जंगलों से होकर लाइन बिछानी पड़ती है, जिसके लिए वन विभाग से अनुमति लेना जरूरी होता है. पहले भी जिले के मोरगा क्षेत्र में एक हाथी की मौत लटकते तार के कारण हो चुकी है. उस समय भी विद्युत विभाग को जिम्मेदार ठहराया गया था और कार्रवाई के लिए पत्र लिखा गया था, लेकिन बाद में मामला ठंडा पड़ गया. अब एक बार फिर मादा भालू और उसके दो शावकों की मौत के मामले में वन विभाग ने पूरी जिम्मेदारी विद्युत विभाग पर डालते हुए कार्रवाई की अनुशंसा की है.

कार्रवाई के लिए जारी किया गया पत्र

कटघोरा वन मंडल के डीएफओ कुमार निशांत ने बताया कि एक मादा भालू और उसके दो शावकों की मौत बेहद गंभीर मामला है. जांच में सामने आया है कि बिना अनुमति के 11 केवी लाइन जंगल से खींची गई थी, जिसकी चपेट में आने से भालुओं की मौत हुई. उन्होंने बताया कि विद्युत विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पत्र भेजा गया है.