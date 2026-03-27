ETV Bharat / state

करंट की चपेट में आने से मां सहित भालू के दो शावकों की मौत, वन विभाग ने बिजली विभाग पर कार्रवाई के लिए लिखा पत्र

मामला कटघोरा वन मंडल के केंदई रेंज का है. पहले भी मोरगा क्षेत्र में एक हाथी की मौत लटकते तार के कारण हो चुकी है.

bear and 2 cubs death
करंट की चपेट में आने से मां सहित भालू के दो शावकों की मौत, (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 27, 2026 at 8:52 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कोरबा. जिले के कटघोरा वन मंडल में एक मादा भालू और उसके दो शावकों की मौत हो गई है. यह हादसा करंट की चपेट में आने से हुआ है. तीन भालुओं की एक साथ मौत के बाद वन विभाग और विद्युत विभाग आमने-सामने आ गए हैं. इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है.

घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. वैधानिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद भालुओं का अंतिम संस्कार कर दिया गया. वन विभाग ने विद्युत विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पत्र भी जारी किया है.

लटकते तार के कारण हुआ हादसा

यह मामला वन परिक्षेत्र अधिकारी केंदई के अंतर्गत आता है. जानकारी के अनुसार, कोरबी वनवृत्त के सखोदा क्षेत्र में कुछ समय पहले विद्युत विभाग ने 11 केवी की विद्युत लाइन स्थापित की थी. जंगल में पेड़ की एक टहनी टूटने से बिजली का तार भी टूट गया था. यह घटना गुरुवार की बताई जा रही है. जब ग्रामीण मौके पर पहुंचे, तो उन्होंने भालुओं के शव देखे और तुरंत वन विभाग को सूचना दी. ग्रामीणों के अनुसार, तार टूटने से पूरे क्षेत्र की बिजली आपूर्ति बंद थी, लेकिन जंगल से गुजर रही 11 केवी लाइन में करंट चालू था.

bear and 2 cubs death
वन विभाग ने विद्युत विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पत्र जारी किया है. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बिना अनुमति खींचा गया था तार

वन परिक्षेत्र अधिकारी केंदई ने इस मामले में कार्रवाई के लिए वन मंडल अधिकारी को पत्र भेजा है. पत्र में बताया गया है कि केंदई परिक्षेत्र के कोरबी वनवृत्त के सखोदा क्षेत्र में 11 केवी विद्युत लाइन बिना पूर्व अनुमति के स्थापित की गई थी. 26 मार्च को एक मादा भालू और उसके दो शावकों की मौत इसी लाइन के संपर्क में आने से हुई. जांच में यह भी सामने आया कि यह कार्य बिना अनुमति के किया गया, जिससे वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन हुआ है. इस आधार पर संबंधित कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की गई है.

यह पहला मामला नहीं

क्षेत्र में बिजली पहुंचाना और निर्बाध आपूर्ति बनाए रखना विद्युत विभाग की जिम्मेदारी होती है. इसके लिए जंगलों से होकर लाइन बिछानी पड़ती है, जिसके लिए वन विभाग से अनुमति लेना जरूरी होता है. पहले भी जिले के मोरगा क्षेत्र में एक हाथी की मौत लटकते तार के कारण हो चुकी है. उस समय भी विद्युत विभाग को जिम्मेदार ठहराया गया था और कार्रवाई के लिए पत्र लिखा गया था, लेकिन बाद में मामला ठंडा पड़ गया. अब एक बार फिर मादा भालू और उसके दो शावकों की मौत के मामले में वन विभाग ने पूरी जिम्मेदारी विद्युत विभाग पर डालते हुए कार्रवाई की अनुशंसा की है.

कार्रवाई के लिए जारी किया गया पत्र

कटघोरा वन मंडल के डीएफओ कुमार निशांत ने बताया कि एक मादा भालू और उसके दो शावकों की मौत बेहद गंभीर मामला है. जांच में सामने आया है कि बिना अनुमति के 11 केवी लाइन जंगल से खींची गई थी, जिसकी चपेट में आने से भालुओं की मौत हुई. उन्होंने बताया कि विद्युत विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पत्र भेजा गया है.

कोरबा में अचानक बढ़े डॉग बाइट के मामले, मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ही रोज औसतन 20 नए केस
सीढ़ी बनी भालू का सहारा, कुएं में घंटों फंसा रहा
सूरजपुर में दंतैल हाथी की मौत, प्रतापपुर के जंगल की घटना, जांच में जुटा वन विभाग

TAGGED:

BEAR ELECTROCUTION KORBA
KORBA FOREST INCIDENT
करंट लगने से 3 भालू की मौत
कोरबा में भालू की मौत
BEAR AND 2 CUBS DEATH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.