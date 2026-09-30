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लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर महिला सैन्य अफसर के साथ बदसलूकी, पति ने आरोपी कैब चालक को पकड़कर किया पुलिस के हवाले

रेलवे स्टेशन में महिला सैन्य अफसर से बदसलूकी ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: राजधानी लखनऊ के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन चारबाग में एक महिला सैन्य अफसर के साथ बदसलूकी की शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. इस मामला का वीडियो मंगलवार से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जमकर वायरल हो रहा है. जिसके बाद से मामला चर्चा में बना हुआ है. दरअसल आर्मी में अफसर पति के साथ लखनऊ पहुंची एक महिला सैन्य अफसर के साथ छेड़छाड़ के आरोप में कैब चालक की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को जीआरपी के सुपुर्द कर दिया. वायरल वीडियो भी देखा जा सकता है कि किस तरह सैन्य अफसर ने आरोपी को पकड़ रखा है.