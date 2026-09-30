लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर महिला सैन्य अफसर के साथ बदसलूकी, पति ने आरोपी कैब चालक को पकड़कर किया पुलिस के हवाले
बाराबंकी के रामनगर का रहने वाला आरोपी कैब चालक सआदत अली को दबोचकर किया गया पुलिस के हवाले
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 30, 2026 at 7:19 AM IST
लखनऊ: राजधानी लखनऊ के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन चारबाग में एक महिला सैन्य अफसर के साथ बदसलूकी की शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. इस मामला का वीडियो मंगलवार से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जमकर वायरल हो रहा है. जिसके बाद से मामला चर्चा में बना हुआ है. दरअसल आर्मी में अफसर पति के साथ लखनऊ पहुंची एक महिला सैन्य अफसर के साथ छेड़छाड़ के आरोप में कैब चालक की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को जीआरपी के सुपुर्द कर दिया. वायरल वीडियो भी देखा जा सकता है कि किस तरह सैन्य अफसर ने आरोपी को पकड़ रखा है.
जीआरपी के मुताबिक यह घटना रविवार सुबह करीब नौ बजे की बताई जा रही है. जब सेना में अधिकारी दंपत्ति ट्रेन से लखनऊ स्टेशन पहुंचे थे. प्लेटफॉर्म छह और सात के बीच के ओवरब्रिज पर कैब चालक सआदत अली वहां आया. आरोप है कि उसने महिला सैन्य अफसर को गलत तरीके से इशारा किया. इस पर पति ने आरोपी को पकड़ लिया. वह भाग न जाए इसके लिए उसे गिराकर सैन्य अफसर उसके ऊपर बैठ गए. इसके बाद मौके पर पुलिस को बुलाया गया. पुलिस ने आरोपी को जीआरपी के हवाले कर दिया.
लखनऊ स्टेशन के जीआरपी इंस्पेक्टर धर्मवीर सिंह ने बताया कि बाराबंकी के रामनगर का रहने वाला आरोपी के खिलाफ बीएनएसएस की धारा 170, 126 और 135 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. जिस प्लेटफॉर्म पर ये घटना हुई है, वहां के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए हैं.
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