ETV Bharat / state

बरेली जिला अस्पताल से महिला अभियुक्त फरार; लापरवाही में दो महिला पुलिसकर्मी निलंबित

बरेली जिला अस्पताल से महिला अभियुक्त फरार. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बरेली: जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराई गई एक महिला अभियुक्त पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गई है. महिला के फरार होने की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया. आलाधिकारियों ने महिला की तलाश और गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें गठित की हैं.

पुलिस की टीमें महिला के संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं. वहीं, ड्यूटी में लापरवाही सामने आने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने निगरानी में तैनात दोनों महिला पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

एसएसपी मीडिया सेल की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, 31 अगस्त 2026 को जिला कारागार से 48 वर्षीय ममता देवी पत्नी पप्पू वाल्मीकि, निवासी तुला शेरपुर, थाना इज्जतनगर पर फरीदपुर थाने में दर्ज गंभीर आपराधिक मामले में न्यायालय में पेशी के लिए लाया गया था.

महिला के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज है. पेशी के दौरान महिला की तबीयत बिगड़ गई. इसके बाद उसे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उसकी निगरानी के लिए पुलिस लाइन से दो महिला पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी.

पुलिस के अनुसार, 2 सितंबर की शाम करीब 6 बजे महिला अभियुक्त ने बाथरूम जाने की बात कही. इसी दौरान वह पुलिस अभिरक्षा से निकलकर फरार हो गई.