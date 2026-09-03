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बरेली जिला अस्पताल से महिला अभियुक्त फरार; लापरवाही में दो महिला पुलिसकर्मी निलंबित

महिला के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज है.

बरेली जिला अस्पताल से महिला अभियुक्त फरार.
बरेली जिला अस्पताल से महिला अभियुक्त फरार. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 3, 2026 at 12:00 PM IST

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बरेली: जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराई गई एक महिला अभियुक्त पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गई है. महिला के फरार होने की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया. आलाधिकारियों ने महिला की तलाश और गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें गठित की हैं.

पुलिस की टीमें महिला के संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं. वहीं, ड्यूटी में लापरवाही सामने आने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने निगरानी में तैनात दोनों महिला पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

एसएसपी मीडिया सेल की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, 31 अगस्त 2026 को जिला कारागार से 48 वर्षीय ममता देवी पत्नी पप्पू वाल्मीकि, निवासी तुला शेरपुर, थाना इज्जतनगर पर फरीदपुर थाने में दर्ज गंभीर आपराधिक मामले में न्यायालय में पेशी के लिए लाया गया था.

महिला के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज है. पेशी के दौरान महिला की तबीयत बिगड़ गई. इसके बाद उसे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उसकी निगरानी के लिए पुलिस लाइन से दो महिला पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी.

पुलिस के अनुसार, 2 सितंबर की शाम करीब 6 बजे महिला अभियुक्त ने बाथरूम जाने की बात कही. इसी दौरान वह पुलिस अभिरक्षा से निकलकर फरार हो गई.

घटना की जानकारी होते ही पुलिस अधिकारियों को सूचना दी गई और महिला की तलाश शुरू कर दी गई. फरार अभियुक्ता की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों का गठन किया गया है. संभावित ठिकानों और उसके संपर्क में रहने वाले लोगों के संबंध में जानकारी जुटाकर दबिश दी जा रही है.

मामले में ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरतने के आरोप में महिला हेड कांस्टेबल नूतन सिसोदिया और महिला कांस्टेबल रिंकी को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बरेली के निर्देश पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.

कोतवाली थाना प्रभारी राजीव चौधरी ने कहा कि महिला की गिरफ्तारी के लिए जगह-जगह दबिश दी जारी है. फिलहाल महिला की अभी तक कोई लोकेशन नहीं मिल पाई है. जल्द ही महिला को गिरफ्तार किया जाएगा.

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