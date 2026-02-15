कोटा में शराब पार्टी में मजदूरी के पैसे पर विवाद, गुनिया के हमले से श्रमिक की हत्या
नांता थाना इलाके में आपसी विवाद में हत्या हुई. मजदूरी के कुछ रुपयों के लिए ले ली जान.
Published : February 15, 2026 at 12:53 PM IST
कोटा: शहर के नांता थाना इलाके में आपसी विवाद में हत्या का मामला सामने आया है. इसमें मजदूरी के कुछ रुपयों के लिए जान ले ली गई. घटनाक्रम शनिवार रात 11:30 बजे का है. शव एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. हत्यारे पर मुकदमा दर्ज कर लिया है. घटना के समय मृतक व आरोपी शराब पी रहे थे. इनमें विवाद हो गया.
नांता थाने के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर दुर्गालाल मेरोठा ने बताया कि मृतक की पहचान झालावाड़ जिले के भवानी मंडी पिपलिया चौराहा निवासी रमेश बैरवा (40) के रूप में हुई. आरोपी झालावाड़ जिले के अकलेरा थाना इलाके की बड़ी खीमच निवासी परमा बैरवा (52) है. विवाद व घटनाक्रम पत्थर मंडी में हुआ, जहां दोनों ने साथ बैठकर शराब पी. इस दौरान मजदूरी के पैसों को लेकर दोनों में लड़ाई हो गई. इसमें परमा ने रमेश पर पत्थर का नाप करने के गुनिया से हमला कर दिया और फरार हो गया. हमले की सूचना पुलिस को देर रात मिली. पुलिस पहुंची और रमेश को अस्पताल ले गई, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया.
साथ में की मजदूरी, बंटवारे का विवाद : एएसआई दुर्गालाल मेरोठा ने बताया कि मृतक के भाई मनोज ने रिपोर्ट दी. उस आधार पर हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया. आरोपी परमा की तलाश है.रमेश व परमा पत्थर के स्टॉक पर कटाई करते थे. दोनों ने साथ में मजदूरी की थी. इस मामले में दोनों को 1500 रुपए मजदूरी मिली थी.
इसमें एक को 700 तो दूसरे को 800 रुपए मजदूरी मिली थी. इसके बंटवारे और मजदूरी कम ज्यादा होने को लेकर विवाद हो गया था. इसमें सिर में गंभीर चोट लगने के चलते रमेश की मौत हो गई. मेरोठा ने बताया कि फॉरेंसिक साइंस लैबोरेट्री (FSL) की टीम रविवार को मौके पर पहुंची. साक्ष्य एकत्र किए. डॉग स्क्वायड और एमओबी मौके पर बुलाई.
