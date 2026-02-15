ETV Bharat / state

कोटा में शराब पार्टी में मजदूरी के पैसे पर विवाद, गुनिया के हमले से श्रमिक की हत्या

कोटा: शहर के नांता थाना इलाके में आपसी विवाद में हत्या का मामला सामने आया है. इसमें मजदूरी के कुछ रुपयों के लिए जान ले ली गई. घटनाक्रम शनिवार रात 11:30 बजे का है. शव एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. हत्यारे पर मुकदमा दर्ज कर लिया है. घटना के समय मृतक व आरोपी शराब पी रहे थे. इनमें विवाद हो गया.

नांता थाने के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर दुर्गालाल मेरोठा ने बताया कि मृतक की पहचान झालावाड़ जिले के भवानी मंडी पिपलिया चौराहा निवासी रमेश बैरवा (40) के रूप में हुई. आरोपी झालावाड़ जिले के अकलेरा थाना इलाके की बड़ी खीमच निवासी परमा बैरवा (52) है. विवाद व घटनाक्रम पत्थर मंडी में हुआ, जहां दोनों ने साथ बैठकर शराब पी. इस दौरान मजदूरी के पैसों को लेकर दोनों में लड़ाई हो गई. इसमें परमा ने रमेश पर पत्थर का नाप करने के गुनिया से हमला कर दिया और फरार हो गया. हमले की सूचना पुलिस को देर रात मिली. पुलिस पहुंची और रमेश को अस्पताल ले गई, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया.

