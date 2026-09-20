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जयपुर मेयर चुनाव से पहले सुनील शर्मा का दावा, टिकट बंटवारे से आहत हैं BJP पार्षद, चुनाव में दिखेगा उलटफेर

जयपुर: जयपुर नगर निगम के नवनिर्वाचित 57 पार्षदों का रविवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) मुख्यालय में जयपुर शहर कांग्रेस की ओर से अभिनंदन किया गया. कांग्रेस नेताओं ने पार्षदों से महापौर चुनाव में एकजुट रहने की अपील की. कांग्रेस की ओर से महापौर प्रत्याशी बनाई गईं सुनीता मावर का भी पार्षदों ने सम्मान किया. उन्हें शॉल और दुपट्टा ओढ़ाकर अभिनंदन किया गया. समारोह में जयपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुनील शर्मा, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, विधायक रफीक खान एवं अमीन कागजी, अर्चना शर्मा, आर.आर तिवाड़ी और गंगा देवी एवं विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचित पार्षद मौजूद रहे.

विपरीत परिस्थितियों में जीते 57 पार्षद: अभिनंदन कार्यक्रम के बाद जयपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुनील शर्मा ने मीडिया से बातचीत में कहा, तमाम संसाधनों के दुरुपयोग के बावजूद जयपुर शहर में कांग्रेस के 57 पार्षद चुनाव जीतकर आए हैं. ये सामान्य परिस्थितियों में जीतकर आए पार्षद नहीं हैं, बल्कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद जनता का विश्वास हासिल करके आए हैं. जब सत्ता में भाजपा होती है तो कांग्रेस 17 और 18 पार्षद बड़ी मुश्किल से चुनकर आते हैं. भाजपा सत्ता और प्रशासनिक संसाधनों का इस्तेमाल करती है.

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भाजपा पार्षद अंतरात्मा की आवाज पर वोट करें: महापौर चुनाव में जादुई आंकड़े को लेकर पूछे सवाल पर सुनील शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने जयपुर की सबसे वरिष्ठ पार्षद सुनीता मावर को महापौर प्रत्याशी बनाया है. जयपुर की दिशा और दशा बदलनी है तो केवल कांग्रेस ही नहीं, बल्कि भाजपा के पार्षदों को भी अपनी अंतरात्मा की आवाज पर मतदान करना चाहिए. शर्मा ने दावा किया कि भाजपा में महापौर प्रत्याशी के चयन को लेकर कई पार्षद खुद को आहत महसूस कर रहे हैं. उन्हें लगता है कि टिकट वितरण में उनके साथ अन्याय हुआ है. अंतरात्मा की आवाज पर बहुत कुछ ऐसा होने वाला है, जो चौंकाने वाला होगा.

भाजपा पर धनबल और बाहुबल का आरोप: शर्मा ने सुनीता मावर को अनुभवी प्रत्याशी बताया एवं कहा कि उन्हें चार बार पार्षद रहने का अनुभव है और परकोटे सहित जयपुर शहर की समस्याओं की जमीनी समझ है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा में महापौर प्रत्याशी को लेकर लंबे समय तक असमंजस बना रहा. सुनील शर्मा ने भाजपा पर धनबल और बाहुबल के इस्तेमाल का आरोप लगाया. शर्मा बोले, कांग्रेस नैतिकता के आधार पर चुनाव लड़ रही है. यह तानाशाही बनाम तपस्या की लड़ाई है. कांग्रेस को भरोसा है कि अंततः उसकी तपस्या सफल होगी.