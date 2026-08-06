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पंचकूला में कॉमनवेल्थ खेलों के खिलाड़ियों का सम्मान समारोह स्थगित, जल्द नई तारीख का होगा ऐलान

पंचकूला : हरियाणा के पंचकूला में कॉमनवेल्थ खेलों के प्रदेश के खिलाड़ियों का शुक्रवार को होने वाला सम्मान कार्यक्रम स्थगित हो गया है. इसकी अगली तारीख का जल्द ऐलान होने की संभावना है. ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के कॉमनवेल्थ खिलाड़ियों के साथ मुलाकात के चलते स्थगित हुआ है. वहीं जल्द हरियाणा सरकार इसको लेकर अगली तारीख तय करेगी

सम्मान समारोह स्थगित : ग्लास्गो कॉमन वेल्थ में हरियाणा का नाम रौशन करने वाले खिलाड़ियों के लिए कल होने वाले सम्मान समारोह को स्थगित किया गया है. इसको लेकर हरियाणा के खेल मंत्री ने कहा कि "कुछ तकनीकी वजहों से स्थगित किया गया है. जल्द ही नई तारीख बताई जाएगी. उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों का भव्य और दिव्य स्वगत के लिए हरियाणा के लोग लालायित हैं". उन्होंने फिर से हरियाणा के खिलाड़ियों को बधाई दी है.

पंचकूला में कॉमनवेल्थ खेलों के खिलाड़ियों का सम्मान समारोह स्थगित (ETV Bharat)

"खिलाड़ियों के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए": कांग्रेस नेताओं के खेल नीति को लेकर दिए बयान पर गौरव गौतम ने कहा कि "हरियाणा के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में खेलों को लेकर समर्पण और जुनून है. पहले कांग्रेस के लोग ये आंकलन कर लें कि किस सरकार में ज्यादा पैसा खेलों पर खर्च हुआ है और किसके समय में ज्यादा खिलाड़ियों को नौकरी दी गई है. उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, मिलकर खिलाड़ियों के लिए सोचना चाहिए".



मौलाना साजिश रशीदी पर पलटवार : इधर आल इंडिया इमाम एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी के कांवड़ उठाने वालों को लेकर दिए विवादित बयान पर हरियाणा के खेल मंत्री ने पलटवार किया है. खेल मंत्री ने कहा कि "कुछ लोगों का दिमाग खराब हो जाता है, तो उल्टा सीधा बयान दे देते है. हर व्यक्ति के मुंह लगना भी ठीक नहीं है, मानसिक संतुलन खराब होगा, इसलिए कह दिया होगा."