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स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से नहीं भरी गई फीस, बिहार के हजारों छात्रों के नाम कटने का खतरा

बिहार सरकार के द्वारा 'स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड' योजना के तहत छात्रों की फीस नहीं भरी गई. जिससे नाम कटने का खतरा सताने लगा है-

स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड
स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 5, 2026 at 6:55 PM IST

7 Min Read
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पटना : बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना पर ग्रहण लग चुका है. योजना के तहत बड़ी संख्या में छात्रों की फीस अब तक कॉलेजों को नहीं पहुंच सकी है. जिससे एडमिशन, परीक्षा फॉर्म और आगे की पढ़ाई पर संकट गहरा गया है. आवेदन की संख्या लाखों में है, जबकि हजारों छात्र भुगतान लंबित होने से परेशान हैं. कॉलेज के दबाव के चलते छात्र और अभिभावक डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं.

स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना पर लगा ब्रेक? : आरा जिले के रहने वाले रवि रंजन मध्यमवर्गीय परिवार से हैं. रवि रंजन ने अपने बेटे को इंजीनियर बनने का सपना देखा था. पुत्र सात्विक को चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए दाखिला दिलवाया था. सात्विक फाइनल सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहा है और उसकी पढ़ाई में ब्रेक लग चुका है. अक्टूबर महीने के बाद से उसकी फीस जमा नहीं हुई है. स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के जरिए कॉलेज को बिहार सरकार के द्वारा फीस भेजा जाता था.

स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना पर लगा ब्रेक?
स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना पर लगा ब्रेक? (ETV Bharat)

विभाग के द्वारा किया जा रहा है टालमटोल : रवि रंजन बताते हैं कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के जरिए दो सेमेस्टर की फीस बिहार सरकार ने भेजा था, तीसरे सेमेस्टर का एग्जाम अक्टूबर महीने में हो गया. वह परीक्षा में उत्तीर्ण भी हो गये. चौथे सेमेस्टर की परीक्षा होने वाली है, लेकिन अब तक बिहार सरकार की ओर से कॉलेज को फीस नहीं भेजी गई है. वित्त निगम और मंत्रालय का चक्कर काटकर हम लोग परेशान हो चुके हैं. विभाग के द्वारा सिर्फ झूठा आश्वासन दिया जा रहा है.

दो सेमेस्टर की फीस नहीं भेजी गई : ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान रवि रंजन ने कहा कि थक हार कर अब हमने दूसरे विकल्प की तलाश शुरू कर दी है. एक लाख रुपया उधार लिया है, किसी तरह फीस चुकाना जरूरी है, नहीं तो हमारे बेटे को परीक्षा में बैठने की इजाजत नहीं मिलेगी. अब तक दो सेमेस्टर की फीस बकाया है. रवि रंजन बताते हैं कि यूनिवर्सिटी लड़कों का रिजल्ट रोक देता है और परीक्षा में बैठने की इजाजत नहीं दी जाती है.

डायरेक्टर नहीं होने का दिया जा रहा था हवाला : रवि रंजन अकेले नहीं है जिसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है. बिहार में ऐसे हजारों अभिभावक हैं जो इस दर्द को झेल रहे हैं. वित्त निगम में तीन-चार महीने तक निदेशक की नियुक्ति नहीं हुई और विभाग के द्वारा यह कहा जाता रहा कि डायरेक्टर नहीं है जिस वजह से फीस नहीं भेजे जा सके हैं. हालांकि दो-तीन दिनों पहले निदेशक की पदस्थापना हो गई है.

कॉलेज बना रहा फीस देने का दबाव : बिहार के रहने वाले होनहार छात्र हर्ष भी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं. हर्ष को इन दिनों भारी दबाव झेलना पड़ रहा है. स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के जरिए जो फीस कॉलेज को भेजे जाते थे उसे पर ब्रेक लग गया है. जिसके चलते कॉलेज प्रशासन की ओर से लगातार छात्रों के ऊपर दबाव बनाए जा रहे हैं.

''फीस जमा नहीं होने के चलते यूनिवर्सिटी वाले हमारा पोर्टल बंद कर देते हैं, जिससे हमारा अटेंडेंस नहीं लगता है. यूनिवर्सिटीज से यह दबाव बनाया जाता है कि आप कॉलेज की तरफ से दूसरा लोन ले लो और जल्द फीस भरो.''- हर्ष, स्टूडेंट

फीस के चक्कर में पढ़ाई भी डिस्टर्ब : हर्ष ने बिहार सरकार से अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द सरकार फीस कॉलेज को भेजें ताकि हम आगे की पढ़ाई कर सके. नहीं तो कॉलेज वाले हमारे ऊपर कॉलेज से लोन लेकर जल्द फीस भरने का दबाव बना रहे हैं. फीस को लेकर छात्रों की पढ़ाई भी काफी डिस्टर्ब हो जा रही है.

फीस जमा न होने पर पोर्टल बंद : इंजीनियरिंग के छात्र सात्विक भी मानसिक रूप से प्रताड़ना झेल रहे हैं. उनका कहना है कि कॉलेज ने फीस जमा नहीं होने की वजह से पोर्टल बंद कर दिया है. सरकार को फीस के लिए गंभीरता दिखानी चाहिए ताकि हमारी पढ़ाई निर्बाध रूप से चलती रहे, जिसके लिए स्टूडेंट क्रेडिड कार्ड योजना बनाई गई वही प्रभावित हो रहा है.

''चार-पांच महीने पहले हमने अप्लाई किया था, लेकिन अब तक फीस नहीं आयी है. कॉलेज ने हमारा पोर्टल भी बंद कर दिया है. बिहार सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए. जल्द से जल्द हमारी फीस की रकम को कॉलेज को भेजना चाहिए.''- सात्विक, छात्र

शिक्षा मंत्री सुनील कुमार
बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार (ETV Bharat)

'अगले महीने भेजी जाएगी फीस की राशि' : बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को भी इस बात का इल्म है, लेकिन वह छात्रों के दर्द को नहीं समझ रहे हैं. ईटीवी भारत संवाददाता के द्वारा बार-बार सवाल पूछे जाने पर शिक्षा मंत्री ने सिर्फ एक लाइन का जवाब दिया. शिक्षा मंत्री ने कहा कि अगले महीने फीस की राशि चली जाएगी. यह बोलकर शिक्षा मंत्री आगे निकल गए.

आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को मिलता है लाभ : बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना (BSCC) राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है. स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना पहले बैंकों के जरिए संचालित होती थी लेकिन बैंकों के रवैया के चलते सरकार ने वित्त निगम की स्थापना की और वित्त निगम के जरिए छात्रों को सहायता दी जाती है.

4% ब्याज दर पर दिया जाता है ऋण : ​इस योजना के तहत बिहार सरकार छात्रों को उच्च शिक्षा के लिये सहायता प्रदान करती है. बिहार सरकार B.A, B.Sc, Engineering, MBBS, Management जैसे कोर्स के लिए ₹4 लाख तक का शिक्षा ऋण (Education Loan) प्रदान करती है.​ सामान्य तौर पर ब्याज दर सामान्य छात्रों के लिए यह दर 4% है, जबकि महिलाओं, दिव्यांगों और ट्रांसजेंडर्स के लिए यह मात्र 1% है.

आसान किस्तों में लौटाने के हैं प्रावधान : कर्ज वापसी के लिए भी सरकार ने नियम तय कर रखे हैं. कोर्स खत्म होने के एक साल बाद या नौकरी लगने के 6 महीने बाद (जो भी पहले हो) आसान किस्तों में पैसे लौटाने होते हैं. इस राशि का उपयोग कॉलेज की फीस, हॉस्टल का खर्च, किताबें और लैपटॉप खरीदने के लिए किया जा सकता है.

5 लाख छात्रों को मिल चुका है योजना का लाभ : ​बिहार में योजना की शुरुआत अक्टूबर 2016 से हुई है. अब तक बिहार में 5 लाख से अधिक छात्रों को इस योजना का लाभ मिल चुका है. सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के तहत त्रचण देने का लक्ष्य भी तय किया है.

स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ ले रहे छात्र : शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए राज्य सरकार ने 95,220 नए छात्र-छात्राओं को ऋण देने का लक्ष्य रखा है. वर्ष 2024-25 में लगभग 75,000 छात्रों को अंतिम रूप से ऋण स्वीकृत किया गया था. सबसे अधिक लाभार्थी पटना जिले से हैं, जहां इस वर्ष 7840 छात्रों को लाभ देने का लक्ष्य है, जबकि सबसे कम 415 लक्ष्य शिवहर जिले के लिए है.

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