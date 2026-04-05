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स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से नहीं भरी गई फीस, बिहार के हजारों छात्रों के नाम कटने का खतरा

पटना : बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना पर ग्रहण लग चुका है. योजना के तहत बड़ी संख्या में छात्रों की फीस अब तक कॉलेजों को नहीं पहुंच सकी है. जिससे एडमिशन, परीक्षा फॉर्म और आगे की पढ़ाई पर संकट गहरा गया है. आवेदन की संख्या लाखों में है, जबकि हजारों छात्र भुगतान लंबित होने से परेशान हैं. कॉलेज के दबाव के चलते छात्र और अभिभावक डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं.

स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना पर लगा ब्रेक? : आरा जिले के रहने वाले रवि रंजन मध्यमवर्गीय परिवार से हैं. रवि रंजन ने अपने बेटे को इंजीनियर बनने का सपना देखा था. पुत्र सात्विक को चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए दाखिला दिलवाया था. सात्विक फाइनल सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहा है और उसकी पढ़ाई में ब्रेक लग चुका है. अक्टूबर महीने के बाद से उसकी फीस जमा नहीं हुई है. स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के जरिए कॉलेज को बिहार सरकार के द्वारा फीस भेजा जाता था.

स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना पर लगा ब्रेक? (ETV Bharat)

विभाग के द्वारा किया जा रहा है टालमटोल : रवि रंजन बताते हैं कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के जरिए दो सेमेस्टर की फीस बिहार सरकार ने भेजा था, तीसरे सेमेस्टर का एग्जाम अक्टूबर महीने में हो गया. वह परीक्षा में उत्तीर्ण भी हो गये. चौथे सेमेस्टर की परीक्षा होने वाली है, लेकिन अब तक बिहार सरकार की ओर से कॉलेज को फीस नहीं भेजी गई है. वित्त निगम और मंत्रालय का चक्कर काटकर हम लोग परेशान हो चुके हैं. विभाग के द्वारा सिर्फ झूठा आश्वासन दिया जा रहा है.

दो सेमेस्टर की फीस नहीं भेजी गई : ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान रवि रंजन ने कहा कि थक हार कर अब हमने दूसरे विकल्प की तलाश शुरू कर दी है. एक लाख रुपया उधार लिया है, किसी तरह फीस चुकाना जरूरी है, नहीं तो हमारे बेटे को परीक्षा में बैठने की इजाजत नहीं मिलेगी. अब तक दो सेमेस्टर की फीस बकाया है. रवि रंजन बताते हैं कि यूनिवर्सिटी लड़कों का रिजल्ट रोक देता है और परीक्षा में बैठने की इजाजत नहीं दी जाती है.

डायरेक्टर नहीं होने का दिया जा रहा था हवाला : रवि रंजन अकेले नहीं है जिसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है. बिहार में ऐसे हजारों अभिभावक हैं जो इस दर्द को झेल रहे हैं. वित्त निगम में तीन-चार महीने तक निदेशक की नियुक्ति नहीं हुई और विभाग के द्वारा यह कहा जाता रहा कि डायरेक्टर नहीं है जिस वजह से फीस नहीं भेजे जा सके हैं. हालांकि दो-तीन दिनों पहले निदेशक की पदस्थापना हो गई है.

कॉलेज बना रहा फीस देने का दबाव : बिहार के रहने वाले होनहार छात्र हर्ष भी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं. हर्ष को इन दिनों भारी दबाव झेलना पड़ रहा है. स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के जरिए जो फीस कॉलेज को भेजे जाते थे उसे पर ब्रेक लग गया है. जिसके चलते कॉलेज प्रशासन की ओर से लगातार छात्रों के ऊपर दबाव बनाए जा रहे हैं.

''फीस जमा नहीं होने के चलते यूनिवर्सिटी वाले हमारा पोर्टल बंद कर देते हैं, जिससे हमारा अटेंडेंस नहीं लगता है. यूनिवर्सिटीज से यह दबाव बनाया जाता है कि आप कॉलेज की तरफ से दूसरा लोन ले लो और जल्द फीस भरो.''- हर्ष, स्टूडेंट

फीस के चक्कर में पढ़ाई भी डिस्टर्ब : हर्ष ने बिहार सरकार से अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द सरकार फीस कॉलेज को भेजें ताकि हम आगे की पढ़ाई कर सके. नहीं तो कॉलेज वाले हमारे ऊपर कॉलेज से लोन लेकर जल्द फीस भरने का दबाव बना रहे हैं. फीस को लेकर छात्रों की पढ़ाई भी काफी डिस्टर्ब हो जा रही है.