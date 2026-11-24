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IGMC में रोबोटिक सर्जरी और एक्सरे के लिए बढ़ेगा शुल्क, मरीजों की जेब पर पड़ेगा असर

IGMC शिमला ( ETV Bharat )

शिमला: राजधानी शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (आईजीएमसी) में इलाज करवाने वाले मरीजों को आने वाले समय में अधिक खर्च करना पड़ सकता है. अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी की दरें बढ़ाने के साथ अब मरीजों से एक्सरे का शुल्क भी वसूला जाएगा. अभी तक आईजीएमसी में एक्सरे की सुविधा मुफ्त उपलब्ध करवाई जा रही थी.

शुक्रवार को आयोजित रोगी कल्याण समिति (आरकेएस) की बैठक में इन फैसलों पर चर्चा कर निर्णय लिया गया. शुल्क बढ़ने से मरीजों पर आर्थिक बोझ बढ़ना तय है. आईजीएमसी में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू होने के बाद अब तक सामान्य वार्ड में भर्ती मरीजों से 30 हजार रुपये और स्पेशल वार्ड में भर्ती मरीजों से 50 हजार रुपये शुल्क लिया जा रहा है.

हालांकि, रोबोटिक सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले महंगे उपकरणों और तकनीक पर होने वाले खर्च को देखते हुए अस्पताल प्रबंधन इन दरों को बढ़ाने की तैयारी कर रहा है. इसके लिए एक समिति गठित की जाएगी, जो विभिन्न प्रकार की रोबोटिक सर्जरी के लिए अलग-अलग शुल्क निर्धारित करेगी. समिति की ओर से तैयार शुल्क प्रस्ताव को सरकार की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा. सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद ही मरीजों से नई दरों के अनुसार शुल्क वसूला जाएगा. ऐसे में रोबोटिक सर्जरी करवाने वाले मरीजों को फिलहाल नई दरें लागू होने तक मौजूदा शुल्क देना होगा. एक्सरे के लिए भी देना होगा शुल्क आईजीएमसी में अब मरीजों को एक्सरे करवाने के लिए भी शुल्क देना पड़ सकता है. अस्पताल प्रबंधन ने वर्ष 2022 में निर्धारित दरों के आधार पर एक्सरे शुल्क वसूलने की तैयारी की है. हालांकि, नई व्यवस्था के तहत शुल्क की अंतिम दरें निर्धारित कर सरकार की मंजूरी के लिए भेजी जाएंगी. मंजूरी के बाद ही मरीजों से शुल्क लिया जाएगा. आरकेएस की बैठक में नगर निगम शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान भी मौजूद रहे. बैठक में रोबोटिक सर्जरी की दरों, एक्सरे शुल्क सहित अस्पताल की विभिन्न व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई. चमियाना में पहले ही बढ़ चुकी हैं रोबोटिक सर्जरी की दरें सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियाना स्थित अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपरस्पेशियलिटीज में फरवरी में रोबोटिक सर्जरी की दरों में बढ़ोतरी की गई थी.