IGMC में रोबोटिक सर्जरी और एक्सरे के लिए बढ़ेगा शुल्क, मरीजों की जेब पर पड़ेगा असर
आरकेएस की बैठक में लिया गया फैसला, नई दरें तय करने के लिए गठित होगी समिति. सरकार की मंजूरी के बाद लागू होंगे नए रेट.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 5:20 PM IST
शिमला: राजधानी शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (आईजीएमसी) में इलाज करवाने वाले मरीजों को आने वाले समय में अधिक खर्च करना पड़ सकता है. अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी की दरें बढ़ाने के साथ अब मरीजों से एक्सरे का शुल्क भी वसूला जाएगा. अभी तक आईजीएमसी में एक्सरे की सुविधा मुफ्त उपलब्ध करवाई जा रही थी.
शुक्रवार को आयोजित रोगी कल्याण समिति (आरकेएस) की बैठक में इन फैसलों पर चर्चा कर निर्णय लिया गया. शुल्क बढ़ने से मरीजों पर आर्थिक बोझ बढ़ना तय है. आईजीएमसी में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू होने के बाद अब तक सामान्य वार्ड में भर्ती मरीजों से 30 हजार रुपये और स्पेशल वार्ड में भर्ती मरीजों से 50 हजार रुपये शुल्क लिया जा रहा है.
हालांकि, रोबोटिक सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले महंगे उपकरणों और तकनीक पर होने वाले खर्च को देखते हुए अस्पताल प्रबंधन इन दरों को बढ़ाने की तैयारी कर रहा है. इसके लिए एक समिति गठित की जाएगी, जो विभिन्न प्रकार की रोबोटिक सर्जरी के लिए अलग-अलग शुल्क निर्धारित करेगी.
समिति की ओर से तैयार शुल्क प्रस्ताव को सरकार की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा. सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद ही मरीजों से नई दरों के अनुसार शुल्क वसूला जाएगा. ऐसे में रोबोटिक सर्जरी करवाने वाले मरीजों को फिलहाल नई दरें लागू होने तक मौजूदा शुल्क देना होगा.
एक्सरे के लिए भी देना होगा शुल्क
आईजीएमसी में अब मरीजों को एक्सरे करवाने के लिए भी शुल्क देना पड़ सकता है. अस्पताल प्रबंधन ने वर्ष 2022 में निर्धारित दरों के आधार पर एक्सरे शुल्क वसूलने की तैयारी की है. हालांकि, नई व्यवस्था के तहत शुल्क की अंतिम दरें निर्धारित कर सरकार की मंजूरी के लिए भेजी जाएंगी. मंजूरी के बाद ही मरीजों से शुल्क लिया जाएगा.
आरकेएस की बैठक में नगर निगम शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान भी मौजूद रहे. बैठक में रोबोटिक सर्जरी की दरों, एक्सरे शुल्क सहित अस्पताल की विभिन्न व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई. चमियाना में पहले ही बढ़ चुकी हैं रोबोटिक सर्जरी की दरें सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियाना स्थित अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपरस्पेशियलिटीज में फरवरी में रोबोटिक सर्जरी की दरों में बढ़ोतरी की गई थी.
वहां सामान्य वार्ड में भर्ती मरीजों के लिए शुल्क 30 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दिया गया था. वहीं स्पेशल वार्ड में भर्ती मरीजों के लिए यह शुल्क 50 हजार से बढ़ाकर 80 हजार रुपये किया गया था. अब आईजीएमसी में भी 150 रोबोटिक सर्जरी सामान्य दरों पर पूरी होने के बाद शुल्क बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू की गई है.
आईजीएमसी में 150, चमियाना में 320 से अधिक सर्जरी
आईजीएमसी शिमला में अब तक 150 से अधिक रोबोटिक सर्जरी की जा चुकी हैं. सर्जरी विभाग के अलावा स्त्री रोग और शिशु रोग विभाग में भी रोबोटिक तकनीक से ऑपरेशन किए गए हैं. वहीं, चमियाना अस्पताल में विभिन्न विभागों की ओर से 320 से अधिक रोबोटिक सर्जरी की जा चुकी हैं.
पहले रोबोटिक सर्जरी करवाने के लिए मरीजों को चंडीगढ़ सहित दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ता था. अब प्रदेश में ही यह सुविधा उपलब्ध होने से मरीजों को राहत मिली है. रोबोटिक सर्जरी में पारंपरिक ऑपरेशन की तुलना में छोटे चीरे लगाए जाते हैं और रक्तस्राव कम हो सकता है. इससे कई मामलों में मरीज की रिकवरी जल्दी होती है और अस्पताल में रहने की अवधि भी कम हो सकती है.
महापौर बोले, सरकार की मंजूरी के बाद होगी वसूली
नगर निगम शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान ने बताया, "आईजीएमसी की रोगी कल्याण समिति की बैठक में एक्सरे शुल्क लेने का निर्णय लिया गया है. इसके लिए शुल्क निर्धारित कर सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा. सरकार की मंजूरी मिलने के बाद ही मरीजों से शुल्क की वसूली शुरू की जाएगी".
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