'ऑटो चालकों की रोज़ी-रोटी पर हमला...', फिटनेस फीस बढ़ाने के खिलाफ यूनियन का धरना-प्रदर्शन का ऐलान
दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग द्वारा कमर्शियल वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाण-पत्र यानी फिटने सर्टिफिकेट की फीस में अचानक भारी बढ़ोतरी कर दी गई है.
Published : January 21, 2026 at 7:32 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली की सड़कों पर दिन-रात दौड़ता ये ऑटो आज खुद अपनी रोज़ी-रोटी को लेकर सबसे ज़्यादा परेशान है. महंगाई की मार, महंगी CNG, बढ़ता बीमा और कम होती सवारी…इन सबके बीच अब दिल्ली के ऑटो चालकों को एक और झटका लगा है. दरअसल, दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने कमर्शियल वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाण-पत्र यानी फिटने सर्टिफिकेट की फीस में अचानक भारी बढ़ोतरी कर दी है. और इस फैसले का सबसे ज़्यादा असर दिल्ली के लाखों ऑटो चालकों पर पड़ा है. एक आम ऑटो चालक सुबह से देर रात तक सड़क पर पसीना बहाता है, ताकि घर का खर्च चल सके, बच्चों की फीस भर सके और परिवार का पेट पाल सके.
दिल्ली के ऑटो चालकों पर बढ़ा सरकारी बोझ: आज हालात ऐसे हैं कि कमाई का बड़ा हिस्सा CNG, किस्त, बीमा और टैक्स में ही खत्म हो जाता है. अब फिटनेस सर्टिफिकेट की बढ़ी हुई फीस ऑटो चालकों की परेशानी को और बढ़ा रही है. इसी मुद्दे को लेकर Delhi Public Transport Union ने दिल्ली सरकार को एक आधिकारिक ज्ञापन सौंपा है.
ऑटो चालकों की रोज़ी-रोटी पर हमला: यूनियन ने इस फैसले को सीधा-सीधा ऑटो चालकों की रोज़ी-रोटी पर हमला बताया है. यूनियन का आरोप है कि बिना किसी सार्वजनिक सूचना, बिना चालकों से बातचीत और बिना ट्रेड यूनियनों से सलाह लिए यह फैसला थोपा गया है. यूनियन का कहना है कि आज एक ऑटो चालक पहले ही कई समस्याओं से जूझ रहा है. महंगी CNG, महंगा बीमा, परमिट और सरकारी शुल्क, और ऊपर से कम होती सवारी. ऐसे में फिटनेस फीस बढ़ाकर सरकार ने ऑटो चालकों पर दोहरी मार कर दी है.
ऑटो चालक मुश्किल से परिवार चला रहा है: Delhi Public Transport Union के अध्यक्ष आलोक तिवारी का कहना है “एक ऑटो चालक पहले ही मुश्किल से परिवार चला रहा है. अगर इस तरह फीस बढ़ाई जाती रही तो कई ड्राइवरों को मजबूरी में अपनी गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी. सरकार को तुरंत यह फैसला वापस लेना चाहिए. ”यूनियन ने सरकार को साफ चेतावनी भी दी है कि अगर फिटनेस शुल्क में की गई यह बढ़ोतरी तुरंत रद्द नहीं की गई और पुरानी व्यवस्था बहाल नहीं की गई तो ऑटो चालक और अन्य वाहन चालक धरना-प्रदर्शन, आंदोलन और कानूनी रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे.
यूनियन की मुख्य मांगे हैं कि फिटनेस प्रमाण-पत्र शुल्क में की गई बढ़ोतरी तुरंत रद्द की जाए. पुरानी फीस व्यवस्था दोबारा लागू की जाए. और भविष्य में कोई भी फैसला लेने से पहले चालकों के संगठनों से सलाह ली जाए. आज राजधानी की सड़कों पर दौड़ता हर ऑटो एक ही सवाल पूछ रहा है—क्या सरकार उनकी मेहनत और मजबूरी को समझेगी? या फिर बढ़ते बोझ के नीचे ऑटो चालक यूँ ही पिसते रहेंगे अब देखना ये होगा कि दिल्ली सरकार इस विरोध को कितनी गंभीरता से लेती है, और क्या ऑटो चालकों को इस फैसले से राहत मिल पाएगी?
यह भी पढ़ें-