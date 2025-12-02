ETV Bharat / state

बड़े अस्पतालों में अब रोगियों और परिजनों से लिया जाएगा फीडबैक, प्रशासन को मिल सकेगी वास्तविक जानकारी

प्रमुख शासन सचिव ने किया जेके लोन का दौरा ( Source - Health Department )