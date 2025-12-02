ETV Bharat / state

बड़े अस्पतालों में अब रोगियों और परिजनों से लिया जाएगा फीडबैक, प्रशासन को मिल सकेगी वास्तविक जानकारी

बड़े अस्पतालों में फीडबैक सिस्टम अनिवार्य करने के बाद व्यवस्थाओं को पेशेंट फ्रेंडली बनाया जाएगा.

Principal Secretary to Government visits JK Lone
प्रमुख शासन सचिव ने किया जेके लोन का दौरा (Source - Health Department)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 2, 2025 at 5:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: प्रदेश के सभी बडे़ अस्पतालों में अब मरीज और उनके परिजन स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर फीडबैक दे सकेंगे. इस फीडबैक से अस्पताल की व्यवस्थाओं को पेशेंट फ्रेंडली बनाया जाएगा. फीडबैक के लिए एक मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार किया जाएगा. चिकित्सा शिक्षा विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने मंगलवार को जेके लोन अस्पताल का दौरा किया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि अस्पतालों में व्यवस्थाएं पेशेंट फ्रेंडली हों. ताकि मरीजों और उनके परिजनों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े.

उन्होंने बताया कि इसके तहत पहले चरण में मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध अस्पतालों में फीडबैक सिस्टम अनिवार्य रूप से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं. इससे रोगियों एवं परिजनों को अस्पतालों में आने वाली कठिनाइयों की वास्तविक जानकारी मिल सकेगी. साथ ही, उनके सुझावों के आधार पर जरूरी सुधार किए जा सकेंगे.

पढ़ें: एसएमएस अस्पताल में शुरू होगी नाइट ओपीडी, अलग से डॉक्टर तैनात होंगे

सर्वाइवल रेट और बेहतर करने के आदेश: राठौड़ ने जेके लोन अस्पताल के निरीक्षण के दौरान चिकित्सा अधिकारियों से स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में विस्तार से जानकारी ली. उन्होंने अस्पताल में मानव संसाधन की स्थिति, विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं एवं कार्यक्रमों के संचालन की स्थिति, जांच, दवा एवं उपचार की व्यवस्थाओं के बारे में पूछा और सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि आईसीयू एवं सुपर स्पेशलिटी में आने वाले गंभीर रोगियों की सर्वाइवल रेट को उच्चतम स्तर पर ले जाने के प्रयास किए जाएं.

पढ़ें: जन आधार नहीं, तो सरकारी अस्पताल में नहीं होगा फ्री इलाज, बाहरी राज्यों के मरीजों के लिए ये है तरीका

किसी भी रोगी को बाहर से नहीं लानी पड़े दवा: राठौड़ ने पीआईसीयू, एनआईसीयू, सामान्य वार्ड, कैथ लेब, सीटीवीएस इकाई, दवा काउंटर, मां योजना के पंजीकरण केंद्र सहित विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया. उन्होंने निर्देश दिए कि राज्य सरकार राजकीय चिकित्सा संस्थानों में पूरी तरह निशुल्क उपचार उपलब्ध करवा रही है. इसलिए यह ध्यान रखा जाए कि रोगियों को सभी दवाएं अस्पताल से ही उपलब्ध हों. किसी भी रोगी को बाहर से कोई दवा या अन्य सामान नहीं लाना पडे़.

TAGGED:

FEEDBACK BY PATIENTS IN HOSPITALS
INSPECTION OF JK LOAN HOSPITAL
रोगियों से लिया जाएगा फीडबैक
FEEDBACK SYSTEM IN HOSPITALS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.