बड़े अस्पतालों में अब रोगियों और परिजनों से लिया जाएगा फीडबैक, प्रशासन को मिल सकेगी वास्तविक जानकारी
बड़े अस्पतालों में फीडबैक सिस्टम अनिवार्य करने के बाद व्यवस्थाओं को पेशेंट फ्रेंडली बनाया जाएगा.
Published : December 2, 2025 at 5:33 PM IST
जयपुर: प्रदेश के सभी बडे़ अस्पतालों में अब मरीज और उनके परिजन स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर फीडबैक दे सकेंगे. इस फीडबैक से अस्पताल की व्यवस्थाओं को पेशेंट फ्रेंडली बनाया जाएगा. फीडबैक के लिए एक मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार किया जाएगा. चिकित्सा शिक्षा विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने मंगलवार को जेके लोन अस्पताल का दौरा किया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि अस्पतालों में व्यवस्थाएं पेशेंट फ्रेंडली हों. ताकि मरीजों और उनके परिजनों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े.
उन्होंने बताया कि इसके तहत पहले चरण में मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध अस्पतालों में फीडबैक सिस्टम अनिवार्य रूप से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं. इससे रोगियों एवं परिजनों को अस्पतालों में आने वाली कठिनाइयों की वास्तविक जानकारी मिल सकेगी. साथ ही, उनके सुझावों के आधार पर जरूरी सुधार किए जा सकेंगे.
सर्वाइवल रेट और बेहतर करने के आदेश: राठौड़ ने जेके लोन अस्पताल के निरीक्षण के दौरान चिकित्सा अधिकारियों से स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में विस्तार से जानकारी ली. उन्होंने अस्पताल में मानव संसाधन की स्थिति, विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं एवं कार्यक्रमों के संचालन की स्थिति, जांच, दवा एवं उपचार की व्यवस्थाओं के बारे में पूछा और सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि आईसीयू एवं सुपर स्पेशलिटी में आने वाले गंभीर रोगियों की सर्वाइवल रेट को उच्चतम स्तर पर ले जाने के प्रयास किए जाएं.
किसी भी रोगी को बाहर से नहीं लानी पड़े दवा: राठौड़ ने पीआईसीयू, एनआईसीयू, सामान्य वार्ड, कैथ लेब, सीटीवीएस इकाई, दवा काउंटर, मां योजना के पंजीकरण केंद्र सहित विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया. उन्होंने निर्देश दिए कि राज्य सरकार राजकीय चिकित्सा संस्थानों में पूरी तरह निशुल्क उपचार उपलब्ध करवा रही है. इसलिए यह ध्यान रखा जाए कि रोगियों को सभी दवाएं अस्पताल से ही उपलब्ध हों. किसी भी रोगी को बाहर से कोई दवा या अन्य सामान नहीं लाना पडे़.