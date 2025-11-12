केजीएमयू में रोबोटिक सर्जरी; शताब्दी भवन में ओटी कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार, जानिए कितना देना होगा शुल्क?
केजीएमयू प्रवक्ता प्रो. केके सिंह ने बताया कि अलग ओटी बनने के बाद वेटिंग में कमी आएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 12, 2025 at 3:49 PM IST
लखनऊ : प्रदेश में तीन बड़े ऐसे संस्थान हैं, जहां पर रोबोटिक सर्जरी हो रही है. सबसे पहले एसजीपीजीआई, लोहिया संस्थान और केजीएमयू शामिल हैं. केजीएमयू ने अब इसके लिए शुल्क भी निर्धारित कर दिया है. निजी संस्थानों की तुलना में शुल्क कम है.
संस्थान के शताब्दी भवन में रोबोटिक ओटी कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हो गया है. अगले सप्ताह इसका शुभारंभ हो सकता है. इसके बाद केजीएमयू में रोबोटिक सर्जरी की संख्या बढ़ने की उम्मीद है.
फिलहाल कम नहीं होगी फीस : केजीएमयू प्रवक्ता प्रो. केके सिंह ने बताया कि फिलहाल रोबोटिक सर्जरी की फीस कम नहीं होगी. पूर्व में इस पर चर्चा की गई थी, लेकिन इसके खर्चों को देखते हुए फीस में बदलाव नहीं करने का फैसला किया गया है. अभी तक रोबोट से कुछ सर्जरी हुईं हैं. अलग ओटी बनने के बाद वेटिंग में कमी आएगी और सर्जरी की संख्या भी बढ़ेगी. उन्होंने कहा कि रोबोटिक सर्जरी में डॉक्टर का कौशल रोबोट के सहयोग से कई गुना बढ़ जाता है. यहां भी सर्जरी डॉक्टर ही करता है. सर्जरी के दौरान रोबोट का एक भाग मरीज और एक डॉक्टर के पास रहता है. डॉक्टर उसके माध्यम से दूर बैठकर मरीज की सर्जरी करता है.
|केजीएमयू में रोबोटिक सर्जरी की फीस
|सर्जरी में उपयोग किए जाने वाले उपकरण (पोर्ट)
|कंपनी को दिया जाने वाला शुल्क
|संचालन की फीस
|कुल
|दो पोर्ट
|53,100
|5,000
|58,100
|तीन पोर्ट
|69,620
|10,000
|79,620
|चार पोर्ट
|93,810
|15,000
|1,08,810
दूसरे निजी अस्पतालों में रोबोटिक सर्जरी के लिए लाखों रुपये मरीज को चुकाने पड़ते हैं. यही कारण है कि रोबोटिक सर्जरी की तरफ ज्यादातर मरीज रुख नहीं कर रहे हैं. एक प्रतिष्ठित निजी अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी का शुल्क पांच से 30 लाख रुपये का है. इस पर भी यह निर्भर करता है कि मरीज की कौन सी सर्जरी है, उसमें कितना समय लगने वाला है और वह ऑपरेशन कितना जटिल है. इन तमाम बातों के आधार पर शुल्क निर्धारित है, हालांकि चिकित्सकों का कहना है कि आने वाले दिनों में शुल्क में गिरावट होने की संभावना है.
बता दें कि केजीएमयू में इस समय दो रोबोट हैं. पहला रोबोट जनरल सर्जरी और दूसरा संस्थान के अधीन शताब्दी भवन में है. अन्य सरकारी संस्थानों में रोबोटिक सर्जरी की न्यूनतम फीस एक लाख रुपये के करीब है. वहीं, केजीएमयू में इसकी शुरुआत 58 हजार रुपये से ही हो रही है. केजीएमयू के विभिन्न विभागों में सर्जरी की वेटिंग रहती है. अभी तक रोबोटिक सर्जरी भी सामान्य ओटी में हो रही थी. इस वजह से उसके लिए भी इंतजार करना पड़ रहा था. इसे देखते हुए केजीएमयू प्रशासन ने रोबोटिक ओटी तैयार की है. इससे मरीजों को सर्जरी के लिए इंतजार नहीं करना होगा.
