दिल्ली के निजी स्कूलों में 10 दिन में बनेगी फीस कमेटी, तीन साल की फीस का देना होगा प्रस्ताव
दिल्ली सरकार ने निजी स्कूलों की फीस तय करने की प्रक्रिया को लेकर नया आदेश जारी किया है.
Published : August 8, 2026 at 12:07 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने निजी स्कूलों की फीस तय करने की प्रक्रिया को लेकर नया आदेश जारी किया है. इसके तहत सभी स्कूलों को 10 दिन के अंदर स्कूल स्तर पर फीस नियमन समिति बनानी होगी. समिति बनने के बाद स्कूल प्रबंधन को अगले तीन शैक्षणिक वर्षों यानी 2026-27, 2027-28 और 2028-29 के लिए प्रस्तावित फीस का ब्यौरा देना होगा. दिल्ली सरकार का कहना है कि इससे फीस तय करने की प्रक्रिया पारदर्शी होगी और स्कूल मनमाने तरीके से फीस नहीं बढ़ा सकेंगे. यह आदेश शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा में भी रखा गया.
समिति बनने के बाद 14 दिन में देना होगा प्रस्ताव
आदेश के अनुसार, स्कूल में फीस नियमन समिति बनने के बाद स्कूल प्रबंधन को 14 दिन के अंदर अगले तीन साल की प्रस्तावित फीस समिति के सामने रखनी होगी. समिति स्कूल के प्रस्ताव की जांच करेगी और कानून के अनुसार फीस तय करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाएगी. जब तक नई फीस तय नहीं होती, स्कूलों को फीस बढ़ाने की अनुमति नहीं होगी. इस अवधि में स्कूल अधिकतम वही फीस ले सकेंगे, जो 1 अप्रैल 2025 को लागू थी. इससे नई फीस व्यवस्था लागू होने तक अभिभावकों पर अतिरिक्त फीस का बोझ डालने की संभावना कम होगी.
पहले से बनी कमेटियां रहेंगी मान्य
दिल्ली सरकार ने साफ किया है कि जिन स्कूलों ने 24 दिसंबर 2025 के आदेश के तहत पहले ही फीस नियमन समितियां बना ली हैं, उनकी समितियां वैध रहेंगी. ऐसे स्कूलों को दोबारा समिति बनाने की जरूरत नहीं होगी. दिल्ली स्कूल एजुकेशन (ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस) एक्ट, 2025 के तहत स्कूलों में फीस नियमन की व्यवस्था की गई है. सरकार का नया आदेश इसी कानून को लागू करने की दिशा में उठाया गया कदम है.
हर शिक्षा जिले में बनेगी अपील कमेटी
फीस को लेकर होने वाले विवादों के समाधान के लिए भी आदेश में व्यवस्था की गई है. शिक्षा निदेशक को आदेश जारी होने के 30 दिन के अंदर हर शिक्षा जिले में जिला फीस अपीलीय समिति (DFAC) बनाने के निर्देश दिए गए हैं. फीस से जुड़े किसी फैसले से असहमति होने पर संबंधित पक्ष इस व्यवस्था के तहत अपील कर सकेंगे. दिल्ली सरकार ने अंतरिम अवधि में ली जाने वाली फीस को लेकर भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं. जब तक अगले तीन साल के लिए फीस तय नहीं होती, स्कूल पुरानी निर्धारित फीस से अधिक रकम नहीं ले सकते. अगर इस दौरान कोई अतिरिक्त फीस ली जाती है तो बाद में कानून के तहत तय होने वाली फीस में उस रकम का समायोजन करना होगा.
दिल्ली सरकार ने 2025-26 के दौरान स्कूलों की ओर से ली गई अत्यधिक फीस को लेकर भी अपना रुख स्पष्ट किया है. आदेश के अनुसार, अगर किसी स्कूल ने इस अवधि में तय नियमों से अधिक फीस वसूली है तो उस मामले को कानून के तहत देखा जाएगा और जरूरत पड़ने पर नियमन की कार्रवाई की जाएगी. हालांकि, ऐसे मामलों में दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रही कार्यवाही के परिणाम को भी ध्यान में रखा जाएगा.
समयसीमा नहीं मानी तो हो सकती है कार्रवाई
दिल्ली सरकार ने स्कूलों और संबंधित अधिकारियों को तय समयसीमा का पालन करने के निर्देश दिए हैं. फीस नियमन समिति का गठन नहीं करने या फीस से जुड़ी प्रक्रिया पूरी नहीं करने वाले स्कूलों के खिलाफ कानून और नियमों के तहत प्रशासनिक या नियामकीय कार्रवाई की जा सकती है. शिक्षा विभाग के मुताबिक, फीस कमेटी बनाने की समयसीमा पहले 15 जुलाई रखी गई थी. लेकिन 2025 का फीस नियमन कानून 10 दिसंबर 2025 को लागू हुआ था. इसलिए 2025-26 में पहले तय समयसीमा का पालन संभव नहीं हो पाया. अब नए आदेश के जरिए 2026-27 से फीस तय करने की प्रक्रिया को स्पष्ट समयसीमा के साथ लागू करने की कोशिश की गई है.
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