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RTE में फीस वसूलने और गड़बड़ी पर प्रशासन सख्त, प्रदेशभर में स्कूलों का होगा इंस्पेक्शन

अग्रवाल ने बताया कि पिछले साल भी स्कूल प्रशासन कोर्ट में याचिका लंबित होने का फायदा उठाकर मनमानी करता रहा, जिसके चलते करीब 41 हजार छात्र आरटीई सूची में शामिल होने के बावजूद एडमिशन नहीं ले पाए. इस संबंध में शिक्षा विभाग से अपील की गई थी, लेकिन समाधान नहीं हो सका.

RTE एडमिशन पर फिर विवाद : आरटीई (Right to Education) के तहत हो रहे एडमिशन को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है. संयुक्त अभिभावक संघ के अध्यक्ष अरविंद अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि प्राइवेट स्कूल नियमों की अनदेखी करते हुए अभिभावकों से अवैध रूप से फीस मांग रहे हैं, जिससे गरीब और जरूरतमंद परिवारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

जयपुर: आरटीई एडमिशन में मिल रही शिकायतों के बीच अब शिक्षा विभाग एक्शन मोड में आ गया है. प्रदेशभर में अधिकारी खुद स्कूलों में जाकर इंस्पेक्शन करेंगे और ये जांचेंगे कि आरटीई के तहत चयनित छात्रों को सही तरीके से प्रवेश दिया जा रहा है या नहीं. इस दौरान आवेदन से लेकर एडमिशन और फीस से जुड़े हर पहलू की पड़ताल होगी, ताकि किसी भी तरह की अनियमितता पर तुरंत कार्रवाई की जा सके.

एंट्री लेवल क्लास में सबसे ज्यादा दिक्कत : उन्होंने आरोप लगाया कि इस साल भी स्थिति में सुधार नहीं है. कई प्राइवेट स्कूलों में PP3, PP4 और PP5 एंट्री लेवल है, जिस पर एडमिशन दिए जाते हैं, लेकिन सरकार इन कक्षाओं की फीस का पुनर्भरण नहीं करती. ऐसे में स्कूल अभिभावकों से सीधे फीस मांग रहे हैं. अभिभावक संघ ने कुछ बड़े स्कूलों (नीरज मोदी स्कूल, सीडलिंग मॉडर्न हाई स्कूल और एसएमएस स्कूल) का नाम लेते हुए कहा कि यहां आरटीई के तहत चयनित छात्रों से भी एडमिशन के नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं. कुछ अभिभावकों ने मजबूरी में फीस जमा भी करवाई है, लेकिन अब तक संबंधित स्कूलों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है. ऐसे में संघ ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन करेंगे और इस मुद्दे को सड़क से लेकर कोर्ट तक उठाया जाएगा.

जयपुर स्थित शिक्षा संकुल (ETV Bharat File Photo)

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राज्यभर में होगा आरटीई वाले स्कूलों का इंस्पेक्शन : वहीं, शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) राजेश यादव ने कहा कि आरटीई से जुड़े सभी स्कूलों का जल्द ही राज्यभर में निरीक्षण कराया जाएगा. निरीक्षण के दौरान ये देखा जाएगा कि कितने आवेदन प्राप्त हुए, कितनों को अस्वीकार किया गया और कितने छात्रों को वास्तव में प्रवेश दिया गया. उन्होंने कहा कि ये जांच भी की जाएगी कि जिन छात्रों का पहले आरटीई के तहत एडमिशन हुआ था, वे अभी भी स्कूल में पढ़ रहे हैं या नहीं. साथ ही कहीं ऐसा तो नहीं कि स्कूल छात्रों को हटाकर भी सरकार से उनकी फीस का पुनर्भरण ले रहे हों.

अनियमितता पर सख्त कार्रवाई के संकेत : एसीएस ने कहा कि निरीक्षण के दौरान यदि किसी भी प्रकार की अनियमितता सामने आती है तो संबंधित स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. बड़े स्तर पर नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर गंभीर कदम उठाए जाएंगे. हालांकि, पिछले साल 41 हजार छात्रों को एडमिशन नहीं मिलने के मामले पर उन्होंने कहा कि उस स्थिति का उन्होंने अलग से विश्लेषण नहीं किया है, लेकिन इस बार का निरीक्षण अभियान ऐसी सभी शिकायतों को दूर करने में मदद करेगा.