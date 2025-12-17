ETV Bharat / state

माता-पिता के झगड़े से तंग बेटे ने खुद को लगाई आग; लखनऊ पुलिस ने बचाई जान, युवक ने बताई पीड़ा

माता-पिता के झगड़े से तंग बेटे ने खुद को लगाई आग. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: माता-पिता के रोज-रोज के झगड़े से तंग 20 वर्षीय युवक ने खुद को आग लगा ली. मंगलवार शाम अलीगंज थाने के गेट पर युवक ने अपने ऊपर पेट्रोल डाला और आग लगा लिया. आननफानन में पुलिसकर्मियों ने पानी और कंबल डालकर आग बुझाई. युवक को सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया.

एसीपी अलीगंज सय्यद अरीब अहमद ने बताया कि शेखुपुरा निवासी कृष्ण पाल (20) दोपहर बाद थाने के गेट पर पहुंचा और खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा लिया. लपटें उठती देख थाने के पुलिसकर्मी तुरंत दौड़े.

उन्होंने पानी और कंबल डालकर आग पर काबू पाया. आनन-फानन में पुलिस जीप से कृष्ण पाल को महानगर सिविल अस्पताल भेजा गया. डॉक्टरों ने बताया कि युवक को 10 प्रतिशत बर्न इंजरी हुई है और उसका इलाज चल रहा है.

माता-पिता का झगड़ा: पूछताछ में कृष्ण पाल ने बताया कि वह नावेल्टी सिनेमा के पास रोल की दुकान पर काम करता है. उसकी मां रानी और पिता राजेश के बीच कई साल से घरेलू हिंसा और तलाक का मामला चल रहा है. कोर्ट में याचिका दायर है.

वह दोनों एक ही मकान में अलग-अलग कमरों में रहते हैं. आए दिन के उनके बीच झगड़ा होता है, जिससे कृष्ण पाल बहुत परेशान रहता है. उसने बताया कि मां ने कोर्ट में लगाने के लिए उससे 10वीं की मार्कशीट और आधार कार्ड मांगा.