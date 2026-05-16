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मनचले ने किया अनाथ युवती का जीना दूभर, मंडी थाने ने नहीं लिया एक्शन, न्याय मांगने पहुंची पुलिस कमिश्नर के पास

पीड़िता ने पुलिसकर्मियों आरोप लगाए हैं कि थाना में इसकी शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई.

मनचले ने युवती को किया परेशान
मनचले ने युवती को किया परेशान (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 16, 2026 at 2:30 PM IST

3 Min Read
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आगरा: जिले के मंडी इलाके में मनचले से परेशान अनाथ युवती पहुंची पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार से पास, जहां उसने न्याय की गुहार लगाई. पीड़ित ने बताया कि एक युवक उससे एक साल से परेशान कर रहा है. पीड़िता ने आरोप लगाया कि जब वह मंडी थाना में इसकी शिकायत की तो पुलिस ने बिना कार्रवाई के उसे घर भेज दिया. डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. पीड़िता ने पुलिसकर्मियों पर जो आरोप लगाए हैं, उसकी जांच के आदेश दिए है.

जानकारी के अनुसार, मामला नाई की मंडी थाना क्षेत्र का है. यहां एक युवती ने पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार से शिकायत की कि नाई की मंडी थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में रहती हूं. मोहल्ले में रहने वाला एक युवक एक साल से उसे परेशान कर रहा है. पीड़िता का आरोप है कि माता-पिता का निधन होने से अब मैं पूरी तरह बेसहारा हूं. मुझे बेसहारा देखकर ही आरोपी आशीष उर्फ असीक पिछले एक साल से परेशान कर रहा है. आरोपी आए दिन रास्ता रोककर उसके साथ छेड़छाड़ करता है और हाथ पकड़कर खींचता है. साथ ही छीना-झपटी करता है.

पीड़िता ने बताया कि मेरे विरोध करने पर गंदी गालियां देता है. इतना ही नहीं, आरोपी कई बार मेरे साथ सार्वजनिक स्थान पर मारपीट भी का चुका है. जब मैंने आरोपी की करतूत की शिकायत उसके परिजन से की तो उन्होंने उल्टा मुझे ही चरित्रहीन बता दिया.

महिला हेल्पलाइन 1090 पर कॉल बुलाई थी पुलिस: पीड़िता का आरोप है कि आरोपी और उसके परिजन आए दिन धमकियां देते हैं. इस बारे में मैंने कई बार 112 और 1090 पर कॉल करके पुलिस से मदद मांगी, लेकिन आरोपी हर बार पुलिस के पहुंचने से पहले वहां से फरार हो जाता है. थाना नाई की मंडी में भी कई बार अपनी शिकायत लेकर गई. मगर, वहां पर मेरी सुनवाई नहीं हुई.

पीड़िता ने बताया कि बीते 10 मई को आरोपी शराब के नशे में फिर गाली-गलौज की तो महिला हेल्पलाइन 1090 पर कॉल की. जब-तक पुलिस पहुंचती आरोपी भाग गया. अब आरोपी और उसके परिजन धमका रहे हैं. शिकायत वापस लेने का दबाव बना रहे हैं. इतना ही नहीं, झूठे मामले में फंसाकर जेल भिजवाने की धमकी भी दे रहे हैं.

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