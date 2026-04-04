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BPSC शिक्षक ने की आत्महत्या, पत्नी को तलाक देने के लिए दबाव बना रही थी प्रेमिका

समस्तीपुर में एक बीपीएससी शिक्षक ने आत्महत्या कर ली है. इसके पीछे प्रेम संबंध और पारिवारिक तनाव कारण बताया जा रहा है. पढ़ें

BPSC TEACHER
पत्नी के साथ बीपीएससी शिक्षक तरुण कुमार की तस्वीर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 4, 2026 at 12:28 PM IST

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समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर में गर्लफ्रेंड की प्रताड़ना से परेशान होकर एक BPSC शिक्षक ने आत्महत्या कर ली है. उसका शव कमरे से बरामद किया गया है. बताया जा रहा है कि शिक्षक शादीशुदा था, लेकिन उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी, जो उसे पत्नी से तलाक लेने के लिए दबाव बना रही थी.

BPSC शिक्षक ने की आत्महत्या: घटना मुसरीघरारी थाना क्षेत्र के हरपुर एलौथ स्थित वस्तु विहार कॉलोनी की है. मृतक की पहचान 32 वर्षीय तरुण कुमार के रूप में हुई है, जो वैशाली के परमानंदपुर गांव के रहने वाले थे और अपग्रेड मिडिल स्कूल रामपुर केशोपट्टी में पदस्थापित थे.

शादीशुदा था टीचर: घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा. इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है. मृतक के पिता अभिनव कुमार ने बताया कि उनका बेटा शादीशुदा था और उसका एक बच्चा भी है.

"शादी के बाद बेटा-बहू दोनों की नौकरी लग गई थी. तरुण पहले मुजफ्फरपुर के बालक पट्टी शर्मा अपग्रेड मिडिल स्कूल में कार्यरत था, जबकि बहू रहिमा प्रसाद अपग्रेड मिडिल स्कूल रामपुर केशोपट्टी में कार्यरत थीं. मुजफ्फरपुर में ही बेटे को नालंदा निवासी एक शिक्षिका से दोस्ती हो गई."- अभिनव कुमार, मृतक के पिता

तरुण ने ली थी म्यूचुअल ट्रांसफर: पिता ने आगे बताया कि परिवार को जानकारी मिलने पर दोनों को समझाकर अलग रहने के लिए राजी किया गया, लेकिन इसके बाद भी लड़की कथित रूप से उसे परेशान करती रही. परिवार ने लड़की के परिजनों को भी इसकी सूचना दी, पर बात नहीं बनी. पिछले साल तरुण, म्यूचुअल ट्रांसफर लेकर केशोपट्टी आ गया और पत्नी-बच्चे के साथ रहने लगा.

घर पर आ जाती थी प्रेमिका: पिता का आरोप है कि इसके बावजूद भी वह (प्रेमिका) कथित तौर पर बेटे को परेशान करती रही. वो बेटे की पत्नी को तलाक देने की बात कहती थी और फ्लैट पर भी आने लगी. जिस वजह से तरुण परेशान हो गया. रात में भी उसका फोन आया था. उससे बात करने के बाद मेरे बेटे ने आत्महत्या कर ली.

पुलिस कमरे का दरवाजा तोड़कर निकाला शव: काफी देर तक कमरा नहीं खोलने पर जब उसकी पत्नी ने हल्ला किया तो आसपास के लोग जमा हो गए. पुलिस को सूचना दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़ा और शव को बाहर निकाला गया. इस मामले को लेकर मुसरीघरारी थाना प्रभारी राकेश कुमार ने बताया कि परिवार के लोगों ने एक शिक्षक की जान एक लड़की की वजह से देने की बात कही है.

"पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर परिवार के लोगों को शव सौंप दिया है. आवेदन मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी."- राकेश कुमार, मुसरीघरारी थाना प्रभारी

आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं: आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है. अगर आप परेशान हैं और इस तरह का ख्याल आता है तो अपने दोस्त या रिश्तेदार या फिर किसी करीबी से बात करें. उनको अपनी मानसिक स्थिति के बारे में बताएं और मदद मांगे. इससे भी समस्या का हल नहीं होता है तो दिए गए इस नंबर पर तुरंत संपर्क करें.

  • स्नेहा फाउंडेशन हेल्पलाइन नंबर- 04424640050 (24x7 उपलब्ध)
  • जीवन आस्था हेल्पलाइन- 18002333330
  • टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर- 1800914416
  • iCall, TISS टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज- 9152987821
  • ईमेल- icall@tiss.edu
  • फेसबुक- iCALL Psychosocial Helpline
  • एक्स- @iCALLhelpline
  • NIMH हेल्पलाइन : 988

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