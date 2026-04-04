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BPSC शिक्षक ने की आत्महत्या, पत्नी को तलाक देने के लिए दबाव बना रही थी प्रेमिका

समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर में गर्लफ्रेंड की प्रताड़ना से परेशान होकर एक BPSC शिक्षक ने आत्महत्या कर ली है. उसका शव कमरे से बरामद किया गया है. बताया जा रहा है कि शिक्षक शादीशुदा था, लेकिन उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी, जो उसे पत्नी से तलाक लेने के लिए दबाव बना रही थी.

BPSC शिक्षक ने की आत्महत्या: घटना मुसरीघरारी थाना क्षेत्र के हरपुर एलौथ स्थित वस्तु विहार कॉलोनी की है. मृतक की पहचान 32 वर्षीय तरुण कुमार के रूप में हुई है, जो वैशाली के परमानंदपुर गांव के रहने वाले थे और अपग्रेड मिडिल स्कूल रामपुर केशोपट्टी में पदस्थापित थे.

शादीशुदा था टीचर: घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा. इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है. मृतक के पिता अभिनव कुमार ने बताया कि उनका बेटा शादीशुदा था और उसका एक बच्चा भी है.

"शादी के बाद बेटा-बहू दोनों की नौकरी लग गई थी. तरुण पहले मुजफ्फरपुर के बालक पट्टी शर्मा अपग्रेड मिडिल स्कूल में कार्यरत था, जबकि बहू रहिमा प्रसाद अपग्रेड मिडिल स्कूल रामपुर केशोपट्टी में कार्यरत थीं. मुजफ्फरपुर में ही बेटे को नालंदा निवासी एक शिक्षिका से दोस्ती हो गई."- अभिनव कुमार, मृतक के पिता

तरुण ने ली थी म्यूचुअल ट्रांसफर: पिता ने आगे बताया कि परिवार को जानकारी मिलने पर दोनों को समझाकर अलग रहने के लिए राजी किया गया, लेकिन इसके बाद भी लड़की कथित रूप से उसे परेशान करती रही. परिवार ने लड़की के परिजनों को भी इसकी सूचना दी, पर बात नहीं बनी. पिछले साल तरुण, म्यूचुअल ट्रांसफर लेकर केशोपट्टी आ गया और पत्नी-बच्चे के साथ रहने लगा.

घर पर आ जाती थी प्रेमिका: पिता का आरोप है कि इसके बावजूद भी वह (प्रेमिका) कथित तौर पर बेटे को परेशान करती रही. वो बेटे की पत्नी को तलाक देने की बात कहती थी और फ्लैट पर भी आने लगी. जिस वजह से तरुण परेशान हो गया. रात में भी उसका फोन आया था. उससे बात करने के बाद मेरे बेटे ने आत्महत्या कर ली.