हरियाणा में मार्च से पहले ही गर्मी ने दिखाई तेवर, 10 जिलों में 28 डिग्री के पार पारा

10 जिलों में 28 डिग्री के पार पारा: राज्य के कम से कम दस जिलों में अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया. नूंह में पारा 31 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो इस सीजन के लिहाज से काफी ज्यादा है. इसके अलावा रोहतक, भिवानी, महेन्द्रगढ़, हिसार, अंबाला, गुरुग्राम और सिरसा सहित कई इलाकों में दिन का तापमान 28 डिग्री से अधिक रहा. दोपहर के समय तेज धूप और शुष्क हवाओं ने गर्मी का असर और बढ़ा दिया है.

चंडीगढ़: हरियाणा में फरवरी के अंतिम दिनों में ही मौसम ने करवट ले ली है. आमतौर पर हल्की ठंड के लिए जाना जाने वाला यह महीना इस बार दोपहर में गर्मी का एहसास करा रहा है. कई हिस्सों में तापमान सामान्य से ऊपर पहुंच गया है, जिससे लोगों को मार्च जैसी गर्मी महसूस होने लगी है. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अधिकतम तापमान में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है और आने वाले दिनों में इसमें और इजाफा संभव है.

दिन-रात के तापमान में बढ़ा फासला: जहां दिन में गर्मी का असर दिख रहा है, वहीं रात का तापमान अभी भी सामान्य के आसपास बना हुआ है. गुरुग्राम में न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे सुबह और देर रात हल्की ठंड बनी रही. अधिकांश जिलों में रात का तापमान 10 से 14 डिग्री के बीच है. इस कारण दिन और रात के तापमान में बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है, जिससे सेहत पर भी असर पड़ सकता है.

फसलों पर सूखे का साया: मौसम के इस बदले रुख से किसानों की चिंता बढ़ गई है. बढ़ती गर्मी और नमी की कमी का असर गेहूं और सरसों की फसलों पर पड़ सकता है. कृषि विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि किसान समय-समय पर सिंचाई करें और फसल की नियमित निगरानी रखें. गेहूं में पीली रतुआ रोग पर नजर बनाए रखने, दीमक नियंत्रण के उपाय अपनाने और माहू की स्थिति में उचित दवा के छिड़काव की जरूरत बताई गई है.

मौसम विभाग की आगे की चेतावनी: IMD की मानें तो अगले पांच दिन तक प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा और वर्षा की संभावना नहीं है. 28 फरवरी के आसपास आंशिक बादल छाने की उम्मीद है, लेकिन इससे तापमान में बड़ी गिरावट के आसार नहीं हैं. अधिकतम तापमान 27 से 30 डिग्री और न्यूनतम 9 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना जताई गई है. विशेषज्ञों का कहना है कि मार्च की शुरुआत के साथ गर्मी और तेज हो सकती है.

