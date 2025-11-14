ETV Bharat / state

जानें कब तैयार होगा सिरमौर का बो-स्ट्रिंग ब्रिज, इस वजह से खास है ये पुल

दरअसल बो-स्ट्रिंग ब्रिज को धनुषाकार आकृति का पुल भी कहा जाता है. सिर्फ इसका स्लैब कंक्रीट का होगा. विभाग ने इस पुल को तैयार करने की टाइमलाइन 2 अप्रैल 2026 तक निर्धारित की है. इसे लेकर दिन-रात इसका कार्य प्रगति पर है. जिला सिरमौर में अपनी तरह का ये पहला ब्रिज होगा, जिसकी बड़ी खासियत ये भी है कि इस पर बनाए जा रहे आर्क गाड़ी और पुल का पूरा लोड उठाएंगे. यही नहीं इसका लोड आर्क और कॉलम पर संतुलन बनाए रखेगा. ब्रिज पर पड़ने वाली स्लैब से आर्क के सेंटर प्वाइंट तक इसकी ऊंचाई 9 मीटर होगी, जबकि धरातल यानी नदी से इसकी ऊंचाई 21 मीटर होगी. अभी ये ब्रिज डबललेन बनकर तैयार हो रहा है. भविष्य में फोरलेन बनने पर इसके समानांतर एक और ऐसा ही ब्रिज बनकर तैयार होगा.

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में देहरादून-पांवटा साहिब-कालाअंब-चंडीगढ़ नेशनल हाईवे 07 पर खजुरना में मारकंडा नदी पर बो-स्ट्रिंग ब्रिज जल्द बनकर तैयार हो जाएगा. 19 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस पुल की खास बात ये है कि ये देखने में जितना अधिक आकर्षक है, उतना ही मजबूत और टिकाऊ भी होगा. यानी स्पेशल व्हीकल का लोड़ उठाने में भी ये पूरी तरह सक्षम है. सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय द्वारा निर्मित ये ब्रिज एक तरह का सुपर स्ट्रक्चर होगा, जो डबल लेन होगा. ये स्ट्रक्चर आर्क रूपी स्थापित किया जा रहा है. 180 मीटर लंबे इस ब्रिज पर 60-60 मीटर के तीन स्पैन तैयार हो रहे हैं. नदी में धरातल पर 2 कॉलम पर बनाया जा रहा ये ब्रिज लोहे का बना होगा.

19 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा बो-स्ट्रि्ंग ब्रिज (ETV Bharat)

"पुल का तमाम कार्य हाईवे प्राधिकरण की देखरेख में चल रहा है. दिन-रात पुल के निर्माण कार्य को अंजाम दिया जा रहा है, ताकि निर्धारित टाइमलाइन में इसे पूरा किया जा सके. हम स्वयं साइट पर रात-दिन डटे हैं. इस पुल की लोड़ क्षमता 200-300 टनी वाहन यानी स्पैशल व्हीकल लोड़ को उठाने में भी सक्षम हैं. जल्द ही पुल का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा." - रामलाल शर्मा, कनिष्ट अभियंता, नेशनल हाईवे अथॉरिटी नाहन मंडल

स्पेशल व्हीकल लोड उठाने में सक्षम होगा ये पुल (ETV Bharat)

वर्तमान में आर्ट ब्रिज की हालत जर्जर

बता दें कि वर्तमान में खजुरना में ही मारकंडा नदी पर स्थित दशकों पुराना आर्ट ब्रिज जर्जर हालत में पहुंच चुका है. यह आर्ट ब्रिज चौड़ाई में कम होने के कारण काफी तंग भी है. हरिद्वार, देहरादून, पांवटा साहिब, चंडीगढ़, शिमला, नाहन आदि के लिए हजारों की संख्या में रोजाना छोटी-बड़ी और भारी गाड़ियों की आवाजाही इसी ब्रिज से हो रही है. वाहनों का दबाव दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है. ऐसे में आवाजाही के दौरान काफी दिक्कतें भी पेश आ रही हैं. पुराने आर्ट ब्रिज के लिए नेशनल हाईवे पर दोनों छोरों पर तीखे मोड़ हैं. ऐसे में कई बार यहां हादसे भी हो चुके हैं. इसके अलावा आर्ट ब्रिज को पैदल क्रॉस करने के लिए भी लोगों की सुविधा के लिए कोई फुटपाथ नहीं हैं. चौड़ाई कम होने से राहगीरों के लिए भी पुल पर खतरा बढ़ जाता है. इन्हीं सब समस्याओं को ध्यान में रखते हुए नए पुल का निर्माण करवाया जा रहा है.

जर्जर हालत में आर्ट ब्रिज (ETV Bharat)

पुल के तैयार होने से 400 मीटर दूरी होगी कम

नेशनल हाईवे चंडीगढ़-कालाअंब-पांवटा साहिब-देहरादून-07 पर जिला मुख्यालय नाहन से करीब 8 किलोमीटर दूर खजुरना क्षेत्र में मारकंडा नदी पर पुराने आर्ट ब्रिज के साथ इस पुल के बनने से 400 मीटर की दूरी कम हो जाएगी. यानी इस हाईवे पर वाहन चालकों को अब घुमावदार सफर नहीं करना पड़ेगा. खजुरना पहुंचते ही इस पुल के जरिए सीधी अप्रोच हो जाएगी.

180 मीटर लंबा होगा ये ब्रिज (ETV Bharat)