माघ मेला 2026; इस बार मुक्ताकाशी मंच से शास्त्रीय, सूफी और भक्ति संगीत की होंगी प्रस्तुतियां

अधिकारियों को निर्देश, युवाओं की पसंद को ध्यान में रखते हुए कलाकारों का चयन किया जाए.

मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल की अध्यक्षता में बैठक
मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल की अध्यक्षता में बैठक (Photo Credit; ETV Bharat)
Published : December 14, 2025 at 11:52 AM IST

प्रयागराज: माघ मेला 2026 में इस बार श्रद्धालुओं को भक्ति संगीत का नया और अलग अनुभव मिलेगा. मुक्ताकाशी मंच से शास्त्रीय, सूफी और भक्ति संगीत की प्रस्तुतियां होंगी. खास बात यह है कि इस बार युवाओं में लोकप्रिय भक्ति संगीत कलाकारों को भी मंच दिया जाएगा, ताकि नई पीढ़ी को मेले की आध्यात्मिक परंपरा से जोड़ा जा सके. इसी को लेकर मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल की अध्यक्षता में मेला प्राधिकरण कार्यालय के एआईट्रिपलसी सभागार में बैठक हुई. लखनऊ से पर्यटन और संस्कृति विभाग के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल हुए.

बैठक में तय किया गया कि ऐसे युवा भक्ति कलाकारों की सूची तैयार की जाएगी, जो आधुनिक वाद्य यंत्रों के साथ भारतीय शास्त्रीय और लोक धुनों को नए अंदाज में प्रस्तुत करते हैं. मंडलायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि युवाओं की पसंद को ध्यान में रखते हुए कलाकारों का चयन किया जाए.

बैठक में कहा गया कि मुख्य स्नान पर्वों के आसपास जिन दिनों में यातायात डायवर्जन लागू रहेगा, उन दिनों को छोड़कर पूरे मेला अवधि में करीब 30 दिनों तक ये सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इस बार एनसीजेडसीसी के साथ पर्यटन और संस्कृति विभाग भी अलग-अलग 10-10 दिनों के रोस्टर के तहत कार्यक्रम करेंगे.


बैठक में एनसीजेडसीसी के निदेशक सुदेश शर्मा, संस्कृति विभाग की सहायक निदेशक रेनू रंग भारती, उप मेलाधिकारी विवेक शुक्ला और अभिनव पाठक, क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी अपराजिता सिंह समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे. बैठक के बाद मंडलायुक्त ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए उचित मंच स्थान तय करने के उद्देश्य से परेड ग्राउंड के सेक्टर 1 और अरैल के सेक्टर 7 में संभावित स्थानों का निरीक्षण भी किया.

बता दें कि हर साल माघ मेले में एनसीजेडसीसी की ओर से मुक्ताकाशी मंच पर लगभग 10 दिनों तक "चलो मन गंगा यमुना तीर" कार्यक्रम होता है, जिसमें देशभर से पारंपरिक भक्ति और नाट्य कलाकार आते हैं. इस साल इसके साथ ही नए युवा भक्ति कलाकारों के कार्यक्रम भी कराने की योजना है.

संपादक की पसंद

