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पुलिस की डर से नदी में कूदे लोग, 2 की मौत, 100 से ज्यादा लापता का दावा

पटना: बिहार के पटना में हैरान करने वाली घटना सामने आयी है. इस घटना से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगा है. पूर्व विधायक गोपाल रविदास ने पुलिस से मामले की जांच कर निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है. यह घटना पिपरा थाना क्षेत्र के बेहरावां चकिया मुसहरी टोला की बतायी जा रही है.

"काफी संख्या में पुलिस आयी. हमलोग डर से नदी में कूद गए. इस दौरान पुलिस ने नदी में ईंट-पत्थर चलायी. मैं किसी तरह डूबने से बच गया. कई लोग डूब गए. दो लोगों का शव मिला है. कई लोग लापता बताये जा रहे हैं. कुछ लोग की नवादा में जाकर किसी तरह जान बची." -सनोज मांझी, स्थानीय

स्थानीय निवासी रजनी देवी, सनोज मांझी आदि लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने जबरन घर में पिस्टल और कारतूस रखकर दिखा दिया है. ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस की डर से कई महिला, पुरुष और बच्चे जान बचाने के लिए नदी में कूद गए. इसी दौरान दो लोगों की पानी में डूबने से मौत हो गई.

क्या है मामला?मुसहरी टोला में रविवार को कई थानों की पुलिस की संयुक्त टीम ने करीब 80 पुलिस बल के साथ बेहरावां चकिया मुसहरी में ताबड़तोड़ छापेमारी की. इस दौरान पुलिस ने 1000 लीटर देसी शराब को बरामद कर नष्ट कर दिया. इस दौरान पुलिस ने एक देशी पिस्टल और तीन जिंदा कारतूस जब्त किये. अब तक 43 लोगों की गिरफ्तारी की है.

दो लोगों की डूबने से मौत

मृतकों की पहचान आकाश कुमार (उम्र 25 वर्ष), पिता तूफानी मांझी, निवासी ढीबरा हसनपुर के रूप में हुई है, जो अपने मामा के ससुराल बेहरावां चकिया में रहता था. दूसरे मृतक की पहचान रामू मांझी (उम्र 60 वर्ष), पिता स्व. सुखारी मांझी के रूप में हुई है.

आक्रोशित ग्रामीणों का चक्का जाम

दो व्यक्तियों का शव मिलने के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने बिहटा-सरमेरा मेन पथ को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक करीब 10 घंटे तक सड़क जाम कर दिया. पुलिस के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. स्थानीय लोगों ने दावा किया है कि गांव के करीब 100 लोग अभी भी लापता हैं. पुलिस ना लोगों से मिलने दे रही है और ना ही बात कर रही है. पुलिस का कहना है कि 40-45 आदमी गिरफ्त में हैं.

"पुलिस के पास 40-45 हैं, तो बाकी कहां गए. ये सभी लोग डूब गए हैं, जिसमें दो की मौत हो चुकी है. 100 से ज्यादा लोग लापता हैं. प्रशासन की नीति काफी खराब है. जो बोलना चाहता है, उसका मुंह बंद कर दिया जाता है. मेरे घर से कुछ नहीं मिला, लेकिन पुलिस ने कागज में लिख दिया कि मेरे घर से एक बंदूक और गोली मिली है." -स्थानीय

स्थानीय लोगों ने पुलिस पर लगाये आरोप (ETV Bharat)

इस घटना के बाद पूरे गांव में कोहराम मचा हुआ है. ग्रामीणों ने वरीय पुलिस अधीक्षक से दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है. मामले में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राघव दयाल ने कहा कि पुलिस जब छापेमारी कर रही थी तो कुछ लोग इधर-उधर भागने लगे. पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है.

"शुक्रवार को पुलिस छापेमारी करने गई थी. इस दौरान लोगों ने पुलिस पर हमला किया था. उसी को लेकर छापेमारी हुई है. जिसमें कई लोग इधर-उधर भागे हैं. पूरे मामले की जांच की जा रही है. इसके इसके बाद आगे की कार्रवाई होगी." -राघव दयाल, एसडीपीओ

पूर्व विधायक ने की निष्पक्ष जांच की मांग

इधर, सूचना पर पहुंचे पूर्व विधायक गोपाल रविदास ने कहा कि शराबबंदी के नाम पर लगातार पुलिस का रवैया बहुत ही खराब रहा है. महिला पुरुष को हमेशा मारपीट कर तंग तबाह किया जा रहा है. हम निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं. पुलिस की डर से कई लोग नदी में कूद गए थे, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई है.

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