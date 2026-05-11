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दिल्ली: न्यू अशोक नगर में सीलिंग का डर, 300 से ज्यादा दुकानदारों में दहशत

लोगों का कहना है कि यदि कार्रवाई होती है तो हजारों परिवारों की आजीविका प्रभावित होगी.

न्यू अशोक नगर में सीलिंग का डर
न्यू अशोक नगर में सीलिंग का डर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 11, 2026 at 8:24 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में एक बार फिर सीलिंग का मुद्दा गरमा गया है. पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोक नगर इलाके में मॉनिटरिंग कमेटी के आदेश के बाद 300 से ज्यादा दुकानदारों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है. इलाके में रहने वाले लोग और दुकानदार इन दिनों भारी दहशत में हैं, क्योंकि कभी भी उनकी दुकानों पर सीलिंग की कार्रवाई हो सकती है.

दरअसल, कोर्ट द्वारा नियुक्त मॉनिटरिंग कमेटी ने डीडीए और एमसीडी को निर्देश दिए हैं कि न्यू अशोक नगर की मेट्रो रोड पर रिहायशी भवनों में चल रही कमर्शियल गतिविधियों को तत्काल बंद कराया जाए. आदेश में ऐसे प्रतिष्ठानों को सील करने की बात कही गई है. इसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया है. कई दुकानदार अपनी दुकानों को बंद करवा रहे हैं, जबकि कुछ लोग दुकानों के सामने दीवारें तक चुनवा रहे हैं ताकि सीलिंग की कार्रवाई से बचा जा सके.

स्थानीय लोगों ने बयां किया दर्द
स्थानीय लोगों का कहना है कि पूरा इलाका वर्षों से इसी तरह विकसित हुआ है और बड़ी संख्या में परिवार छोटी-छोटी दुकानों के जरिए अपना गुजारा चला रहे हैं. दुकानदारों का आरोप है कि वे कमर्शियल बिजली कनेक्शन का उपयोग कर रहे हैं, नियमित रूप से टैक्स भी दे रहे हैं, इसके बावजूद उन पर सीलिंग की तलवार लटक रही है. लोगों का कहना है कि यदि कार्रवाई होती है तो हजारों परिवारों की आजीविका प्रभावित होगी.

न्यू अशोक नगर में सीलिंग का डर (ETV Bharat)
इस मुद्दे पर स्थानीय निगम पार्षद संजीव सिंह ने कहा कि कोर्ट द्वारा गठित मॉनिटरिंग कमेटी के निर्देश पर यह कार्रवाई प्रस्तावित है, जिसके बाद क्षेत्र में भय का माहौल बन गया है. उन्होंने बताया कि केंद्रीय राज्य मंत्री और पूर्वी दिल्ली के सांसद हर्ष मल्होत्रा ने मामले में हस्तक्षेप किया है और कोशिश की जा रही है कि दुकानदारों को राहत मिले तथा उनका नुकसान न हो.वहीं दिल्ली नगर निगम शाहदरा साउथ जोन के चेयरमैन राजकिशोर शर्मा ने कहा कि यह मामला मॉनिटरिंग कमेटी और डीडीए से जुड़ा हुआ है. मॉनिटरिंग कमेटी के निर्देशों के अनुसार ही एमसीडी कार्रवाई कर रही है.फिलहाल इलाके में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है. दुकानदारों को उम्मीद है कि सरकार और जनप्रतिनिधि इस मामले में कोई समाधान निकालेंगे, ताकि उनके रोजगार पर संकट न आए.

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Last Updated : January 7, 2026 at 2:59 PM IST

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