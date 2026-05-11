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दिल्ली: न्यू अशोक नगर में सीलिंग का डर, 300 से ज्यादा दुकानदारों में दहशत

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में एक बार फिर सीलिंग का मुद्दा गरमा गया है. पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोक नगर इलाके में मॉनिटरिंग कमेटी के आदेश के बाद 300 से ज्यादा दुकानदारों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है. इलाके में रहने वाले लोग और दुकानदार इन दिनों भारी दहशत में हैं, क्योंकि कभी भी उनकी दुकानों पर सीलिंग की कार्रवाई हो सकती है.



दरअसल, कोर्ट द्वारा नियुक्त मॉनिटरिंग कमेटी ने डीडीए और एमसीडी को निर्देश दिए हैं कि न्यू अशोक नगर की मेट्रो रोड पर रिहायशी भवनों में चल रही कमर्शियल गतिविधियों को तत्काल बंद कराया जाए. आदेश में ऐसे प्रतिष्ठानों को सील करने की बात कही गई है. इसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया है. कई दुकानदार अपनी दुकानों को बंद करवा रहे हैं, जबकि कुछ लोग दुकानों के सामने दीवारें तक चुनवा रहे हैं ताकि सीलिंग की कार्रवाई से बचा जा सके.



स्थानीय लोगों ने बयां किया दर्द

स्थानीय लोगों का कहना है कि पूरा इलाका वर्षों से इसी तरह विकसित हुआ है और बड़ी संख्या में परिवार छोटी-छोटी दुकानों के जरिए अपना गुजारा चला रहे हैं. दुकानदारों का आरोप है कि वे कमर्शियल बिजली कनेक्शन का उपयोग कर रहे हैं, नियमित रूप से टैक्स भी दे रहे हैं, इसके बावजूद उन पर सीलिंग की तलवार लटक रही है. लोगों का कहना है कि यदि कार्रवाई होती है तो हजारों परिवारों की आजीविका प्रभावित होगी.