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नक्सलवाद का खौफ खत्म, गोगुंडा में ऐसे लौट रही ग्रामीणों की मुस्कान

सोमवार को इसी बदलाव की एक बड़ी तस्वीर तब नजर आई, जब सीआरपीएफ 74वीं बटालियन के जवानों ने गोगुंडा के ग्रामीणों के बीच दैनिक इस्तेमाल में आने वाले सामान फ्री में बांटे. सीआरपीएफ के हाथों मिले सामान को पाकर गांववाले काफी खुश हुए. सबसे ज्यादा खुशी बच्चों के चेहरों पर नजर आई. स्कूली बच्चे नए कपड़े पाकर सीआरपीएफ जवानों को शुक्रिया अदा करते नजर आए. गांववालों ने कहा कि अब हमारे गांव की तस्वीर भी बदल रही है. ग्रामीणों ने कहा कि बस्तर में तैनात जवान सिर्फ अपनी ड्यूटी ही नहीं कर रहे हैं बल्कि मानवीय जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं.

सुकमा: माओवाद प्रभावित गोगुंडा में एक वक्त था, जब नक्सली खुलेआम पर्चा बांटा करते थे. माओवादी विचारधारा से लोगों को जोड़ने के लिए गांव में बैठकें किया करते. आज उसी नक्सल प्रभावित गोगुंडा की तस्वीर तेजी से बदल रही है. माओवादियों के अब यहां नक्सली पर्चे बंटने बंद हो गए हैं. बचे-खुचे माओवादी अपनी जान बचाने के लिए जंगलों में छिपते फिर रहे हैं. बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर कर भारत के संविधान में अपनी आस्था जता रहे हैं. प्रशासन, पुलिस और सीआरपीएफ तीनों मिलकर इलाके की तस्वीर को बदल रहे हैं.

लौट रही ग्रामीणों की मुस्कान (ETV Bharat)

सिविक एक्शन प्रोग्राम से बढ़ा ग्रामीणों में भरोसा

केंद्र और राज्य सरकार की ओर से नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन 31 मार्च 2026 तय की गई है. तय समय सीमा के भीतर नक्सलवाद के खात्मे को लेकर लगातार कोशिशें जारी हैं. नक्सल प्रभावित इलाकों में लगातार नए पुलिस कैंप भी स्थापित किए जा रहे हैं. कोशिश है कि बचे खुचे माओवादियों के मूवमेंट पर लगाम लगाई जाए. इसमें बड़ी सफलता भी हासिल हो रही है. पुलिस कैंपों की स्थापना के साथ-साथ जवान ग्रामीणों के बीच जाकर उनको मिल रही सुविधाओं की भी जानकारी ले रहे हैं. इसके साथ ही गांव वालों के लिए मेडिकल, शिक्षा और बुनियादी सुविधाएं भी जुटा रहे हैं. युवाओं को फोर्स में जाने की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं. लगातार सिविक एक्शन प्रोग्राम चला रहे हैं. शासन की कोशिश है कि फोर्स और ग्रामीणों के बीच जो दूरी है उसे पाटा जाए. इस काम में सफलता भी मिल रही है.

कम हो रही दूरियां (ETV Bharat)

कम हो रही दूरियां

सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत जवानों ने गांव वालों की समस्याएं भी सुनी और उनको हल करने का भरोसा भी दिया. गांववालों ने सीआरपीएफ को गांव में सड़क, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा की जरूरतों से अवगत कराया. गांव वालों ने खुलकर कहा कि अब वो डर के साये से बाहर निकल चुके हैं. गांव और लोगों की जिंदगी में बदलाव दिखाई पड़ने लगा है. गांववालों ने बताया कि जिन स्कूलों में कभी घंटियां नहीं बजती थी वहां स्कूल खुलने से पहले बच्चे क्लासरूम में पहुंच जाते हैं.

लौट रही शांति बढ़ रही मुस्कुराहट (ETV Bharat)

लौट रही शांति, बढ़ रही मुस्कुराहट

सीआरपीएफ 74वीं वाहिनी के कमांडेंट हिमांशु पांडे ने कहा कि सुकमा के दूरस्थ गांवों में रहने वाले आदिवासी भाई-बहन देश की मुख्यधारा का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं. सुरक्षा बलों का प्रयास केवल सुरक्षा देना ही नहीं बल्कि ग्रामीणों के जीवन को बेहतर बनाने में सहयोग करना भी है. हम सिविक एक्शन प्रोग्राम के माध्यम से सुरक्षा बल लगातार गांवों तक पहुंच रहे हैं, ताकि ग्रामीणों की जरूरतों को समझा जा सके और उन्हें हर संभव सहायता दी जा सके. कमांडेंट ने कहा कि बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भागीदारी इस बात का संकेत है कि सुकमा की तस्वीर बदल रही है. जो लोग कभी सुरक्षा बलों को देखकर डरते थे, आज वही लोग कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं.