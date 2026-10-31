महासमुंद के बागबहरा में तेंदुए का खौफ, घर में घुसकर बकरी का शिकार, वन विभाग ने कराई मुनादी
महासमुंद के बागबहरा वन परिक्षेत्र में तेंदुआ की दहशत है.यहां के पंडरीपानी गांव में तेंदुए ने घर में घुसकर बकरी का शिकार किया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 31, 2026 at 2:41 PM IST
महासमुंद : बागबाहरा वन परिक्षेत्र पंडरीपानी गांव के आसपास तेंदुए की मौजूदगी ने ग्रामीणों की दहशत बढ़ा दी है. पंडरीपानी गांव में शुक्रवार रात तेंदुआ ग्रामीण के घर में घुसकर दलान में बंधी बकरी का शिकार कर लिया. इस घटना में बकरी की मौत हो गई.सुबह जब ग्रामीण जगा तो उसने इसकी जानकारी वन विभाग को दी. बताया जा रहा है कि ये घटना बिसाहू चक्रधारी के घर पर हुई है. वहीं घटना के बाद से परिवार और आसपास के ग्रामीणों में भय का माहौल है.
बकरी का तेंदुए ने किया शिकार
घर के अंदर घुसकर बकरी का शिकार करने की घटना ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है. लोगों को आशंका है कि रिहायशी इलाकों के आसपास वन्यजीवों की आवाजाही बढ़ रही है.
बीती रात तेंदूए ने घर में घुसकर बकरी का शिकार कर लिया. इसके बाद उसे आधा खाकर वापस जंगल की ओर भाग गया.ग्रामीण के बाड़ी में तेंदुए के पैरों के निशान भी बने हुए हैं- चैतराम पाण्डेय,ग्रामीण
कारीपाट पहाड़ में युवक पर हमला, झिटकी में छह लोग हुए थे घायल
बागबाहरा क्षेत्र में तेंदुए की गतिविधियों का मामला नया नहीं है. इससे पहले 3 अक्टूबर को पंडरीपानी के समीप करिपाट पहाड़ क्षेत्र में लकड़ी लेने गए एक युवक लक्ष्मीनारायण यादव पर तेंदुए ने हमला कर दिया था. इसके अगले ही दिन ग्राम झिटकी में तेंदुआ एक घर के भीतर घुस गया और एक ही परिवार के छह सदस्यों को घायल कर दिया था. घटना के बाद वन विभाग की टीम ने विशेष रेस्क्यू अभियान चलाकर तेंदुए को सुरक्षित पकड़ा था. हालांकि, बाद में उस तेंदुए की मौत होने की जानकारी सामने आई थी.
वन विभाग ने कराई मुनादी
लगातार सामने आ रही घटनाओं को देखते हुए वन विभाग ने प्रभावित गांवों में लोगों को सतर्क रहने की अपील की है.बागबाहरा वन परिक्षेत्र अधिकारी नवीन वर्मा के अनुसार, पंडरीपानी सहित आसपास के गांवों में मुनादी कराई जा रही है.
पालतू पशुओं को हुए नुकसान का मुआवजा प्रकरण तैयार कर नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा। तेंदुए के रेस्क्यू के संबंध में उच्चाधिकारियों को भी अवगत कराया गया है- नवीन वर्मा,रेंजर, बागबहरा वनपरिक्षेत्र
ग्रामीणों की सुरक्षा बनी सबसे बड़ी चिंता
लगातार हो रही घटनाओं के बीच ग्रामीणों के सामने अपने परिवार और पालतू पशुओं की सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती बन गई है.ग्रामीणों की मांग है कि प्रभावित गांवों में वन विभाग की गश्त बढ़ाई जाए, तेंदुए की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जाए और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ टीम बुलाकर उचित कार्रवाई की जाए.
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