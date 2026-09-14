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एमसीबी में हाथियों का खौफ, वन विभाग ने गांव कराया खाली, रेस्ट हाउस में रहे ग्रामीण

अमृतधारा में हाथियों के आतंक से लोगों में डर का माहौल है. रजनीश श्रीवास्तव की रिपोर्ट

Amritdhara Forest
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर का अमृतधारा जंगल (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 14, 2026 at 8:09 PM IST

2 Min Read
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मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में हाथियों का आतंक है. यहां के अमृतधारा में 12 हाथियों का दल अचनाक पहुंच गया. जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया. वन विभाग ने आनन फानन में गांव को खाली कराया. जिसके बाद ग्रामीणों को अमृतधारा रेस्ट हाउस में रुकवाया गया. जब स्थिति सामान्य हुई तो ग्रामीणों को वापस घर भिजवाया गया.

हाथियों की निगरानी में जुटा वन विभाग

इस दौरान वन विभाग की टीम हाथियों की गतिविधियों पर नजर बनाए रही. हाथियों के विचरण पर निगरानी रखने के बाद स्थिति सामान्य होने पर ग्रामीणों को अपने घर लौटने की अनुमति दी गई. हाथियों का रुख बदलने से ग्रामीणों और वन विभाग ने राहत की सांस ली.

एमसीबी में हाथियों की दहशत (ETV BHARAT)

हाथियों की मौजूदगी पर वन विभाग अलर्ट

क्षेत्र में हाथियों की मौजूदगी को देखते हुए ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. हाथियों के दल ने क्षेत्र में कुछ ग्रामीणों की फसलों को नुकसान पहुंचाया है. इससे किसानों को आर्थिक क्षति होने की आशंका है. वन विभाग की टीम अब प्रभावित खेतों का निरीक्षण कर फसल नुकसान का आंकलन करने में जुटी है. सर्वे के बाद नुकसान की वास्तविक स्थिति का पता चल पाएगा.

12 हाथियों का दल कोरिया वन मंडल के देवगढ़ वन परिक्षेत्र अंतर्गत तर्रा-बसेर जंगल में विचरण कर रहा है. हाथियों के जंगल की ओर बढ़ने से अमृतधारा क्षेत्र के ग्रामीणों को फिलहाल राहत मिली है, लेकिन हाथियों की गतिविधियों को देखते हुए निगरानी लगातार जारी है. हाथियों के लोकेशन पर नजर रखी जा रही है- राहुल माझी, वन रक्षक, बिहारपुर रेंज

एमसीबी वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि हाथियों की निगरानी और संभावित मार्गों पर वन कर्मी नजर रखे हुए हैं. वन विभाग इस बात को लेकर भी अलर्ट है कि मानव-हाथी संघर्ष की स्थिति पैदा न हो सके.

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