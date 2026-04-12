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धनबाद में मौत बनकर झूल रहे हैं 11 हजार वोल्ट के हाईटेंशन बिजली तार, डर से नहीं आ रहे घर में रिश्ते

धनबाद में घर के ऊपर झूलते बिजली के तार. ( फोटो-ईटीवी भारत )

धनबाद: जिले के बाघमारा प्रखंड अंतर्गत महुदा क्षेत्र की कुंजी बस्ती में एक परिवार हर पल डर के साए में जीने को मजबूर है. इस परिवार के घर के ठीक ऊपर से 11 हजार वोल्ट का हाईटेंशन बिजली तार गुजरा है, जो आंगन में झूलता रहता है. हालात ऐसे हैं कि मानो इस घर के आंगन में हर वक्त मौत मंडरा रही हो.

परिवार के मुखिया भरत महतो बताते हैं कि हाईटेंशन तार उनके घर के दरवाजे के ठीक सामने बेहद नीचे लटक रहा है. बरसात के दिनों में स्थिति और भयावह हो जाती है, जब जमीन में भी करंट का असर महसूस होता है और पैरों में झनझनाहट होने लगती है. उन्होंने बताया कि पूर्व में इसी तार की चपेट में आकर उनका एक बच्चा झुलस भी चुका है, जिसे इलाज के बाद बचा लिया गया.

समस्या साझा करते परिवार के मुखिया और सदस्य. (वीडियो-ईटीवी भारत)

भरत महतो का कहना है कि उन्होंने इस संबंध में कई बार बिजली विभाग से लिखित और मौखिक शिकायत की, लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही मिला, कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई.

वहीं, उनकी पत्नी धनवा देवी का दर्द और भी गहरा है. उन्होंने बताया कि इस खतरे की वजह से उनके बेटे किशन की शादी तक प्रभावित हो रही है. “ लोग रिश्ते लेकर आते तो हैं, लेकिन जैसे ही आंगन में झूलता बिजली तार देखते हैं, डर कर वापस लौट जाते हैं”.

वहीं किशन महतो भी इस स्थिति से बेहद परेशान हैं. उनका कहना है कि विभाग को कई बार आवेदन दिया गया, लेकिन अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिला हैं, समाधान नहीं.

जल्द किए जाएंगे सुरक्षात्मक उपायः जेई

वहीं इस पूरे मामले में बिजली विभाग के जेई सोनू समाद ने बताया कि समस्या को गंभीरता से लिया गया है. उन्होंने कहा कि जल्द ही तार की ऊंचाई बढ़ाने और सुरक्षा के लिए जाली लगाने का काम किया जाएगा, ताकि भविष्य में किसी तरह की दुर्घटना न हो.