स्लीपर कोच बसों में ट्रेनों की तर्ज पर लगेगी एफडीडीएस डिवाइस, हटेगा चालक का केबिन, 10 किलोग्राम का फायर एक्सटिंग्विशर अनिवार्य

लखनऊ: पिछले कुछ दिनों में स्लीपर कोच बसों में आग लगने की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं. इन घटनाओं में अब तक दर्जनों लोग जिंदा जल गए हैं. जिसके बाद अब स्लीपर कोच बसों के लिए मानकों का पालन अनिवार्य कर दिया गया है. स्लीपर कोच बसों में बढ़ रहे हादसों के खिलाफ मानवाधिकार आयोग में रिट दाखिल होने के बाद आयोग की तरफ से सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट को सुझावों का पालन करने का निर्देश परिवहन विभाग को दिए गए हैं. अब स्लीपर बसों को सभी निर्देशों का पालन करना होगा, मानकों का उल्लंघन करने वाले बसों पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा. स्लीपर कोच बसों के संचालन के दौरान निर्धारित AIS मानक 52 और 119 के उल्लंघन से दुर्घटनाएं हो रही हैं. इस पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कुछ समय पहले वाद दायर हुआ था. जिसके बाद आयोग ने परिवहन विभाग को कई सुझावों के साथ कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे. जिसमें अब स्लीपर बसों को कार्यालय बुलाकर फिटनेस जांची जाएगी. पार्किंग में खड़ी स्लीपर बसों को अधिकारी मौके पर जाकर चेक करेंगे. किसी तरह की कमी पाए जाने पर तत्काल उसे दुरुस्त करने के निर्देश देंगे. इसके बावजूद अगर सड़क पर वह बस चलती पाई गई तो प्रवर्तन अधिकारियों की तरफ से कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

किसी बस बॉडी के पंजीयन के समय बॉडी बनाने वाले की वैधता की जांच की जाएगी.

परिवहन विभाग के अधिकारी का कहना हैं कि उत्तर प्रदेश समेत देश के विभिन्न राज्यों में गर्मी के दौरान स्लीपर बसों में आग लगने की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं. इसकी वजह बस की डिजाइन. बस बॉडी के जो कोड बने हैं उस मानक पर बस बॉडी का नही बनना, बस मालिक वाहन के पंजीकरण के समय मानक पर खरा उतरने वाली बस का पंजीयन करा लेते हैं, लेकिन इसके बाद बस बॉडी बढ़ा लेते हैं और फिर बस के अंदर की डिजाइन भी खुद ही परिवर्तन कर लेते हैं. इमरजेंसी गेट बंद कर देते हैं. बसों में जितने किलोग्राम का फायर एक्सटिंग्विशर लगा होना चाहिए वह भी नहीं लगाते जिससे दुर्घटना का संभावना बढ़ जाता है.

ड्राइवर का केबिन अलग होता है और यात्रियों के लिए बिल्कुल अलग. ऐसे में जब ड्राइवर बस का संचालन करता है तो रात के समय उसे नींद आ जाती है और कई बार हादसे हो जाते हैं. बस में अगर ड्राइवर का केबिन अलग नहीं होगा तो कोई भी यात्री रात के समय जाग रहा होगा तो वह ड्राइवर के पलक झपकते ही उसे आगाह कर देगा, जिससे दुर्घटना की स्थिति पैदा नहीं होगी, इसलिए ड्राइवर का केबिन बस में अलग से नहीं होना चाहिए. इतना ही नहीं यात्रियों की सुविधा के लिए बसों के अंदर अलग-अलग प्राइवेसी के लिए केबिन बना दिए जाते हैं जो सही नहीं है.





लखनऊ के एआरटीओ प्रवर्तन (द्वितीय) आलोक यादव का कहना है कि आग लगने की घटनाएं स्लीपर बसों में ज्यादा होती हैं, क्योंकि इसकी डिजाइन में बस स्वामी खुद ही परिवर्तन कर लेते हैं. ड्राइवर का केबिन अलग कर देते हैं और यात्रियों के लिए भी प्राइवेट केबिन बना देते हैं. फायर उपकरणों की व्यवस्था भी सही नहीं रखते हैं. ऐसे में अगर बस में आग लगती है तो बड़ी घटना हो जाती है. स्लीपर बसों के लिए जो भी मानक हैं उनका हर हाल में पालन होना चाहिए. स्लीपर बसों में एफडीडीएस डिवाइस लग जाएगी तो आग लगने की घटना होने पर भी जान माल का नुकसान कम होगा. जो भी सुझाव विभाग की तरफ से दिए गए हैं उनका अनिवार्य रूप से अनुपालन कराया जाएगा. चेकिंग के दौरान मानकों का उल्लंघन करने वाली स्लीपर बसों पर कड़ा एक्शन होगा.



