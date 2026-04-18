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हरियाणा ACB का बड़ा एक्शन, सोनीपत में एफसीआर ब्रांच रीडर रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

हरियाणा में एंटी करप्शन ब्यूरो ने सोनीपत में एफसीआर (FCR) शाखा चंडीगढ़ में तैनात रीडर रवि को रिश्वल लेते रंगे हाथों पकड़ा है.

FCR branch reader arrested red-handed while accepting bribe of Rs 2 lakh in Sonipat
सोनीपत में एफसीआर ब्रांच रीडर रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 18, 2026 at 8:47 PM IST

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Updated : April 18, 2026 at 9:14 PM IST

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सोनीपत : हरियाणा में एंटी करप्शन ब्यूरो की भ्रष्ट कर्मचारियों और अधिकारियों पर कार्रवाई लगातार जा रही है और आज जींद एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने एफसीआर बी सुरेश कुमार के सहायक रवि कुमार को सोनीपत से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 44 पर स्थित श्याम ढाबा पर दो लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों धर दबोचने में कामयाबी हासिल की है.

रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार : एसीबी की इस कार्रवाई से हरियाणा के सियासी गलियारे से लेकर अधिकारियों में हलचल मच गई. हरियाणा के जींद जिले के अमरमेढ़ी निवासी शिकायतकर्ता अर्जुन सिंह की शिकायत पर जींद एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने ये कार्रवाई की है. रवि कुमार ने अर्जुन सिंह से उसके खेत के एक मामले में दो लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी. शिकायत के आधार पर टीम ने जाल बिछाया और योजना के तहत आरोपी को पैसे लेते ही मौके पर ही काबू कर लिया. आरोपी के पास से रिश्वत की रकम भी बरामद की गई है.आरोपी गन्नौर के हरी नगर का रहने वाला है.

हरियाणा ACB का बड़ा एक्शन (Etv Bharat)

रवि कुमार से पूछताछ जारी : रवि कुमार से फिलहाल पूछताछ की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि रिश्वत के इस खेल में और कौन-कौन लोग शामिल हैं. इस रिश्वत कांड के बाद चंडीगढ़ से लेकर जींद और बाकी जिलों में चर्चाओं का बाज़ार गर्म हो गया है. अधिकारियों का कहना है कि किसी भी स्तर पर रिश्वतखोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

Last Updated : April 18, 2026 at 9:14 PM IST

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