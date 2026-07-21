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बारिश में FCI गोदाम की दीवार गिरी, 7 मकानों को पहुंचा नुकसान, प्रशासन नुकसान के आंकलन में जुटा

बारिश में FCI गोदाम की दीवार गिरी ( ETV BHARAT CHATTISGARH )

सूरजपुर : सूरजपुर जिले में हो रही बारिश अब मुसीबत का सबब बनते जा रही है. कहीं पुल पुलिया बह रहे हैं तो कहीं दीवार गिर रही है. ऐसा ही एक मामला जिले के बिश्रामपुर क्षेत्र से सामने आया.यहां भारी बारिश के कारण FCI गोदाम की 8 फीट ऊंची बाउंड्री वॉल गिर गई.दीवार गिरने से गोदाम से सटे कई घरों को नुकसान पहुंचा.मकान के सामने बनी दीवार भी क्षतिग्रस्त हो गई जिससे बारिश का पानी घरों में घुसने लगा.गनीमत ये रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ.

घटना के बाद नाराजगी

घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिली. लोगों का आरोप है कि गोदाम की दीवार लंबे समय से जर्जर थी, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने समय रहते इसकी मरम्मत या सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाया.स्थानीय लोगों ने घटना को लापरवाही बताते हुए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.साथ ही प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा देने की भी मांग की

बारिश में FCI गोदाम की दीवार गिरी (ETV BHARAT CHATTISGARH)

प्रशासन ने उचित क्षतिपूर्ति देने की कही बात