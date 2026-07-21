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बारिश में FCI गोदाम की दीवार गिरी, 7 मकानों को पहुंचा नुकसान, प्रशासन नुकसान के आंकलन में जुटा

सूरजपुर में भारी बारिश के कारण दीवार गिरी है.बताया जा रहा है कि FCI गोदाम की दीवार बिना कॉलम के खड़ी की गई थी.

FCI warehouse wall collapses
बारिश में FCI गोदाम की दीवार गिरी (ETV BHARAT CHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 21, 2026 at 7:29 PM IST

2 Min Read
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सूरजपुर : सूरजपुर जिले में हो रही बारिश अब मुसीबत का सबब बनते जा रही है. कहीं पुल पुलिया बह रहे हैं तो कहीं दीवार गिर रही है. ऐसा ही एक मामला जिले के बिश्रामपुर क्षेत्र से सामने आया.यहां भारी बारिश के कारण FCI गोदाम की 8 फीट ऊंची बाउंड्री वॉल गिर गई.दीवार गिरने से गोदाम से सटे कई घरों को नुकसान पहुंचा.मकान के सामने बनी दीवार भी क्षतिग्रस्त हो गई जिससे बारिश का पानी घरों में घुसने लगा.गनीमत ये रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ.

घटना के बाद नाराजगी

घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिली. लोगों का आरोप है कि गोदाम की दीवार लंबे समय से जर्जर थी, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने समय रहते इसकी मरम्मत या सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाया.स्थानीय लोगों ने घटना को लापरवाही बताते हुए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.साथ ही प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा देने की भी मांग की

बारिश में FCI गोदाम की दीवार गिरी (ETV BHARAT CHATTISGARH)

प्रशासन ने उचित क्षतिपूर्ति देने की कही बात

फिलहाल इस घटना ने एफसीआई गोदामों की सुरक्षा व्यवस्था और रखरखाव पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.इसे लेकर एसडीएम शिवानी जायसवाल ने कहा की दीवार गिरने से 7 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं.

मौका मुआयना किया जा रहा है पीड़ितों को नियमानुसार सहायता राशि दी जाएगी.तहसीलदार ने क्षतिग्रस्त मकानों के पीड़ितों की रिपोर्ट तैयार कर ली है. वहीं बाकी बची बाउंड्री वॉल की स्थिति का जायजा लिया जा रहा है. एफसीआई के उच्च अधिकारियों को पत्राचार विभाग ने किया है.दीवार कैसे गिरी इसकी जांच की जाएगी- शिवानी जायसवाल, एसडीएम

बिना कॉलम के खड़ी की गई थी दीवार

वहीं दूसरी ओर गोदाम के नए नवेले प्रभार में आए प्रबंधक ने अनोखा बयान दिया.उन्होंने माना दीवार बिना कॉलम की खड़ी की गई थी.लेकिन दूसरी ओर दीवार गिरने की घटना को प्राकृतिक आपदा कह दिया.उन्होंने कहा कि दीवार पुरानी है उसे बाहर से रंग रोगन कर दिया है जिससे स्थिति का पता नहीं चला. बहरहाल एसडीएम ने हर संभव मदद की बात कही है,ऐसे में देखने वाली बात होगी कि पीड़ितों को मदद कब मिलती है.

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