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साहिबगंज में रैक लोडिंग करने वाले मजदूरों का प्रदर्शन, बकाया भुगतान की मांग को लेकर अनाज ढुलाई किया ठप

साहिबगंज में रैक लोडिंग करने वाले मजदूर प्रदर्शन करते. ( फोटो-ईटीवी भारत )

साहिबगंज: शहर के मालगोदाम में बुधवार को एफसीआई का छठा रैक प्लेस किया गया. एक मालगाड़ी मंगलवार रात और दूसरी बुधवार सुबह पहुंची. इस दौरान बकाया मजदूरी की मांग को लेकर मजदूरों ने विरोध-प्रदर्शन किया और नारे लगाए. मजदूरों ने जिला श्रम अधीक्षक को आवेदन देकर अपनी शिकायत दर्ज कराई है.

मजदूरों ने आवेदन में एफसीआई के स्थानीय मुंशी सूरज झा और संवेदक निगम कृष्णा सिंह के खिलाफ बकाया भुगतान नहीं करने और टालमटोल करने का आरोप लगाया गया है. मजदूरों के अनुसार, पिछले पांच रैक की मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है. करीब 300 मजदूरों का कुल नौ से 10 लाख रुपये बकाया है.