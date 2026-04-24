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मजदूर के घर से 8000 FCI मार्का बारदाना बरामद, जांच में जुटा प्रशासन

श्रीगंगानगर: जिले के रावला धानमंडी क्षेत्र में गुरुवार रात एक बड़ा खुलासा हुआ, जब एक मजदूर के घर से भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई ) मार्का के करीब 8000 सरकारी बारदाने (कट्टे) बरामद किए गए. बारदाने की कमी से जूझ रहे किसानों के बीच इस बरामदगी ने हड़कंप मचा दिया है. वहीं, प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है. मौके से 16 बंडलों में ये कट्टे पाए गए, जिनमें प्रत्येक बंडल में लगभग 500 थैले बताए जा रहे हैं. सभी बारदानों पर एफसीआई राजस्थान का मार्का अंकित है.

व्यापार मंडल अध्यक्ष रामकुमार सियाग और व्यापारी सुभाष प्रजापत ने बताया कि मंडी में बारदाने की कमी की शिकायत मिल रही थी. इस बीच उन्हें सूचना मिली कि एक मजदूर के घर में बारदाना पड़ा है. इस सूचना पर वे मौके पर पहुंचे. वहां सोलह बंडलों में 8000 कट्टे मिले. सभी पर एफसीआई मार्का लगा था. इसकी सूचना तुरंत ही भारतीय किसान संघ के जिला मंत्री प्रमोद गोदारा और तहसील कार्यकारिणी सदस्य पतराम गोदारा को दी वे भी मौके पर पहुंचे और इसे गंभीर अनियमितता करार दिया. बाद में पुलिस और प्रशासन को भी वहां बुलाया गया. रावला थाना प्रभारी बलवंत कुमार ने बताया कि मामला गंभीर है. बारदाना मजदूर के घर कैसे आया? यह जांच का विषय है. उच्च अधिकारियों को सूचना दे दी गई है. प्रशासन द्वारा जांच शुरू कर दी गई है. स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही पता चल पाएगा कि यह बारदाना कैसे आया. प्रशासनिक स्तर पर एडीएम अनूपगढ़ अशोक सांगवा और एसडीएम घड़साना प्रिया बजाज को भी सूचित किया गया है. तहसीलदार रामस्वरूप मीणा और पटवारी राजकुमार मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार जिस घर से कट्टे बरामद हुए हैं, वहां रहने वाला व्यक्ति मंडी क्षेत्र में मजदूरी का काम करता है.