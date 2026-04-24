ETV Bharat / state

मजदूर के घर से 8000 FCI मार्का बारदाना बरामद, जांच में जुटा प्रशासन

किसानों ने बारदाने की कमी का आरोप लगाते हुए इसके ब्लैक में बिकने की आशंका जताई थी.

Bags Recovered From Laborers House
मजदूर के घर मिले कट्टे (ETV Bharat Shriganganagar)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 24, 2026 at 12:07 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

श्रीगंगानगर: जिले के रावला धानमंडी क्षेत्र में गुरुवार रात एक बड़ा खुलासा हुआ, जब एक मजदूर के घर से भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई ) मार्का के करीब 8000 सरकारी बारदाने (कट्टे) बरामद किए गए. बारदाने की कमी से जूझ रहे किसानों के बीच इस बरामदगी ने हड़कंप मचा दिया है. वहीं, प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है. मौके से 16 बंडलों में ये कट्टे पाए गए, जिनमें प्रत्येक बंडल में लगभग 500 थैले बताए जा रहे हैं. सभी बारदानों पर एफसीआई राजस्थान का मार्का अंकित है.

व्यापार मंडल अध्यक्ष रामकुमार सियाग और व्यापारी सुभाष प्रजापत ने बताया कि मंडी में बारदाने की कमी की शिकायत मिल रही थी. इस बीच उन्हें सूचना मिली कि एक मजदूर के घर में बारदाना पड़ा है. इस सूचना पर वे मौके पर पहुंचे. वहां सोलह बंडलों में 8000 कट्टे मिले. सभी पर एफसीआई मार्का लगा था. इसकी सूचना तुरंत ही भारतीय किसान संघ के जिला मंत्री प्रमोद गोदारा और तहसील कार्यकारिणी सदस्य पतराम गोदारा को दी वे भी मौके पर पहुंचे और इसे गंभीर अनियमितता करार दिया. बाद में पुलिस और प्रशासन को भी वहां बुलाया गया. रावला थाना प्रभारी बलवंत कुमार ने बताया कि मामला गंभीर है. बारदाना मजदूर के घर कैसे आया? यह जांच का विषय है. उच्च अधिकारियों को सूचना दे दी गई है. प्रशासन द्वारा जांच शुरू कर दी गई है. स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही पता चल पाएगा कि यह बारदाना कैसे आया. प्रशासनिक स्तर पर एडीएम अनूपगढ़ अशोक सांगवा और एसडीएम घड़साना प्रिया बजाज को भी सूचित किया गया है. तहसीलदार रामस्वरूप मीणा और पटवारी राजकुमार मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार जिस घर से कट्टे बरामद हुए हैं, वहां रहने वाला व्यक्ति मंडी क्षेत्र में मजदूरी का काम करता है.

मजदूर के घर से FCI मार्का बारदाना बरामद (ETV Bharat Shriganganagar)

पढ़ें: श्रीगंगानगर: गेहूं का नहीं हो रहा उठाव, परेशान किसानों ने FCI पर किया हंगामा

व्यापारियों ने जताई आशंका: एफसीआई बारदाने के वितरण की जिम्मेदारी व्यापार मंडल रावला को सौंपी गई थी. व्यापारियों के अनुसार पिछले पांच दिनों में मंडी की प्रत्येक दुकान को लगभग 300-300 कट्टे ही वितरित किए गए थे. ऐसे में एक ही स्थान पर 8000 कट्टों का मिलना बड़े स्तर पर गड़बड़ी और संभावित मिलीभगत की ओर इशारा करता है. पिछले कई दिनों से किसान बारदाने की कमी के चलते अपनी फसल की तुलाई नहीं करवा पा रहे थे और उनकी उपज मंडी में खुले में पड़ी हुई थी. किसान संगठनों का आरोप है कि बारदाने की कालाबाजारी के कारण किसानों को नुकसान हो रहा है. .

पढ़ें: अनाज मंडी में मजदूरों के दो गुटों में हिंसक झड़प, छह जख्मी

व्यापारियों ने जताई आशंका: एफसीआई बारदाने के वितरण की जिम्मेदारी व्यापार मंडल रावला को सौंपी गई थी. व्यापारियों के अनुसार पिछले पांच दिनों में मंडी की प्रत्येक दुकान को लगभग 300-300 कट्टे ही वितरित किए गए थे. ऐसे में एक ही स्थान पर 8000 कट्टों का मिलना बड़े स्तर पर गड़बड़ी और संभावित मिलीभगत की ओर इशारा करता है. पिछले कई दिनों से किसान बारदाने की कमी के चलते अपनी फसल की तुलाई नहीं करवा पा रहे थे और उनकी उपज मंडी में खुले में पड़ी हुई थी. किसान संगठनों का आरोप है कि बारदाने की कालाबाजारी के कारण किसानों को नुकसान हो रहा है.

TAGGED:

RAWLA DHANAMANDI OF SHRIGANGANAGAR
FCI MARKED GUNNY BAGS
भारतीय किसान संघ
मंडी में बारदाने की कमी
BAGS RECOVERED FROM LABORERS HOUSE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.