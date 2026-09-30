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तीन महीने में उखड़ी 43 लाख की सड़क, जांच में फेल तो चला बुलडोजर

कवर्धा में सड़क निर्माण में गड़बड़ी ( ETV BHARAT )

कवर्धा: कबीरधाम जिले से सड़क निर्माण में धांधली और गड़बड़ी की खबर आई है. यहां के पंडरिया ब्लॉक के गुंझेटा गांव में 43 लाख रुपये की लागत से बनी सड़क महज तीन महीने में खराब होने लगी. सड़क की गिट्टी उखड़ने और निर्माण गुणवत्ता पर सवाल उठने के बाद विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए खराब हिस्से पर बुलडोजर चलवा दिया. विभाग ने ठेकेदार को खराब निर्माण हटाकर दोबारा गुणवत्तापूर्ण सड़क बनाने के निर्देश दिए हैं.