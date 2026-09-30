तीन महीने में उखड़ी 43 लाख की सड़क, जांच में फेल तो चला बुलडोजर
कवर्धा के पंडरिया में 43 लाख रुपये की सड़क तीन महीने में बदहाल हो गई. सड़क अब दोबारा बनवाई जाएगी. महबूब खान की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 30, 2026 at 7:12 PM IST
कवर्धा: कबीरधाम जिले से सड़क निर्माण में धांधली और गड़बड़ी की खबर आई है. यहां के पंडरिया ब्लॉक के गुंझेटा गांव में 43 लाख रुपये की लागत से बनी सड़क महज तीन महीने में खराब होने लगी. सड़क की गिट्टी उखड़ने और निर्माण गुणवत्ता पर सवाल उठने के बाद विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए खराब हिस्से पर बुलडोजर चलवा दिया. विभाग ने ठेकेदार को खराब निर्माण हटाकर दोबारा गुणवत्तापूर्ण सड़क बनाने के निर्देश दिए हैं.
मुख्यमंत्री ग्राम सड़क का बुरा हाल
गुंझेटा गांव में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं ग्रामीण विकास योजना के तहत करीब 550 मीटर लंबी सीसी सड़क का निर्माण कराया गया था. निर्माण के कुछ ही समय बाद सड़क की ऊपरी परत उखड़ने लगी और जगह-जगह गिट्टी बाहर आने लगी. ग्रामीणों ने सड़क निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल और गुणवत्ता मानकों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए विभाग से शिकायत की.
जांच में पाई गई गड़बड़ी
शिकायत के बाद अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर सड़क की जांच कराई. सड़क की कोर कटिंग कर सैंपल लिए गए और उन्हें तकनीकी जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया. जांच में सड़क निर्धारित गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं उतरी. इसके बाद विभाग ने खराब हिस्से को तोड़कर दोबारा निर्माण कराने का निर्णय लिया.
खराब सड़क को तोड़ा गया
बताया जा रहा है कि निर्माण के दौरान अधिकारियों ने ठेकेदार को इंजीनियर की मौजूदगी और निगरानी में सड़क बनाने के निर्देश दिए थे. आरोप है कि ठेकेदार ने इन निर्देशों की अनदेखी करते हुए मनमाने तरीके से निर्माण कराया. गुणवत्ता में कमी सामने आने के बाद विभाग ने कार्रवाई करते हुए बुलडोजर से खराब सड़क को तोड़ना शुरू कराया.
विभाग ने ठेकेदार के भुगतान पर भी रोक लगाए जाने की बात कही है. दूसरी तरफ ठेकेदार की ओर से लिखित रूप से गलती स्वीकार करते हुए सड़क को दोबारा बनाने का भरोसा दिया गया है.